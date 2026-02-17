México

Reforma electoral: representantes de Somos MX se reúnen con la presidenta de la Cámara de Diputados

Las demandas del movimiento insisten en reforzar la transparencia, contener la infiltración del crimen organizado y consolidar la autonomía de las instituciones electorales

Guardar
Integrantes de Somos MX entregaron
Integrantes de Somos MX entregaron una propuesta de reforma electoral a Kenia López Rabadán en la Cámara de Diputados. Crédito: X / @EmilioAlvarezI

Integrantes de Somos MX entregaron este 16 de febrero una propuesta de reforma electoral a Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, durante un encuentro en el recinto legislativo.

Emilio Álvarez Icaza, activista y representante de Somos MX, compartió en su cuenta de X: “Somos demócratas”, en referencia a este acto. En la reunión, expuso: “Este es un momento particularmente difícil para el país. Tenemos amenazas del exterior y tenemos muchos problemas sobre el interior”.

Para Álvarez Icaza, la reforma electoral es “una vía para construir consensos y sea congruente”. Subrayó: “Esta propuesta también es una recuperación de lo que pasó en el 24. Añadió: “Queremos evitar la intervención del crimen organizado en la urna. No solo la financiación, sino evitar que se meta a la urna.

Presentó ejemplos de candidaturas, apoyadas con recursos ilegales y prácticas fuera del marco legal, que generaron inequidad. Enfatizó: “Requieren de una autoridad fuerte, con dientes, creíble y consensuada, y que pueda decirle a la sociedad mexicana: ´no queremos ese cáncer de la violencia y del crimen organizado en la urna´.

Durante el encuentro, sostuvo: “Ya vimos lo que pasó en la Cámara de Senadores y en esta Cámara, donde el voto ciudadano no se representó en función de la voluntad de la gente”. Describió la configuración en el primer nivel del legislativo como una “representación espuria” y detalló.

Álvarez Icaza solicitó a Kenia López Rabadán que la propuesta fuera remitida de inmediato a las comisiones dictaminadoras y a los grupos parlamentarios.

La propuesta de somos MX menciona cambios en las facultades de los consejeros del INE

Leonardo Valdés Zurita propuso cambios
Leonardo Valdés Zurita propuso cambios en la integración del Consejo General del INE para fortalecer su autonomía y garantizar la imparcialidad. Crédito: X / @EmilioAlvarezI

En la parte técnica, el ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, presentó lineamientos para fortalecer la autonomía institucional. “Proponemos cambios en la integración, en el procedimiento de integración del Consejo General del INE, expuso.

Valdés Zurita resaltó la importancia de dotar a los consejeros electorales de herramientas para reforzar la imparcialidad y el profesionalismo. Defendió el papel del Servicio Profesional Electoral como garante de que los votos se cuenten correctamente.

El ex funcionario hizo hincapié en fortalecer la contraloría y redefinir el alcance del órgano interno de control del INE. “Creemos que hay que también hacer nuevas definiciones sobre el alcance de las facultades del órgano interno de control del INE, afirmó.

Demandó que las decisiones del Consejo General estén protegidas ante acusaciones derivadas del ejercicio de sus atribuciones legales. Añadió: “Es necesario fortalecer la colegialidad del INE en la toma de decisiones” y asegurar recursos suficientes para la operación de las autoridades electorales.

Reunión de Kenia López Rabadán con el Frente Amplio Democrático

(Foto: Cámara de Diputados)
(Foto: Cámara de Diputados)

El pasado 11 de febrero, el Frente Amplio Democrático entregó a la presidenta de la Cámara de Diputados una solicitud formal para abrir un diálogo público respecto a la reforma electoral.

Integrantes del Frente enfatizaron que negar el debate puede suponer un retroceso democrático. De acuerdo con María José Gómez Mont, la reforma electoral no solo alcanza a quienes aspiran a cargos públicos, sino que afecta a toda la población, especialmente a las nuevas generaciones.

Para Demetrio Sodi, ignorar la pluralidad y limitar facultades de organismos autónomos amenaza el modelo democrático. “Una reforma electoral que no respete la voluntad del voto y la posibilidad de la oposición de ganar, es acabar con nuestra democracia, manifestó el representante del Frente.

Temas Relacionados

Somos MXKenia López RabadánCámara de DiputadosReforma ElectoralPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Emiliano Aguilar asegura que ya había firmado para La Casa de los Famosos, pero lo corrieron por influencia de su familia

El rapero compartió un mensaje contundente al revelar que fue retirado del reality de Telemundo, acusando una posible influencia de Kunno y señalando tensiones familiares con Pepe Aguilar en el proceso

Emiliano Aguilar asegura que ya

La CFE supervisa infraestructura eléctrica del Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026

La visita al Coloso de Santa Úrsula tuvo como principal propósito garantizar la confiabilidad del suministro eléctrico durante el torneo mundialista

La CFE supervisa infraestructura eléctrica

Aseguran metanfetamina en ollas de peltre y precursores químicos en Michoacán

Elementos militares y de la Guardia Nacional realizaron el aseguramiento de las drogas

Aseguran metanfetamina en ollas de

Edomex aplicó más de 700 mil vacunas contra el sarampión en una semana: van más de dos millones utilizadas

El Gobierno del Estado de México indicó que la meta de dosis aplicadas se superó, ya que el objetivo inicial era de 400 mil vacunas contra el virus a la población mexiquense

Edomex aplicó más de 700

¿Therian en la UNAM? surge supuesta primera reunión en CU

Aparentemente los jóvenes que se identifican con animales tendrán convivencia en CDMX

¿Therian en la UNAM? surge
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran metanfetamina en ollas de

Aseguran metanfetamina en ollas de peltre y precursores químicos en Michoacán

Golpe al Cártel de Sinaloa en Chiapas: aseguran drogas, armas, vehículos y equipo táctico

Sube a 43 el número de cuerpos hallados en fosa de Guanajuato: encuentran material del Cártel de Santa Rosa de Lima

FGR obtuvo vinculación a proceso contra Israel Vizcarra, alias “Palillo”, exjefe de plaza de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

Excolaboradora de Genaro García Luna obtuvo suspensión contra vinculación a proceso por delincuencia organizada

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar asegura que ya

Emiliano Aguilar asegura que ya había firmado para La Casa de los Famosos, pero lo corrieron por influencia de su familia

Muere a los 27 Leo Rosas, finalista de ‘La Voz México’, en medio de fuerte depresión

Erik Rubín confirma que está conociendo a una mujer, pero no quiere etiquetas: “Vamos tranquilos”

BTS en México: Profeco presentará nuevos lineamientos para venta de boletos tras proceso legal

Pulp regresa a CDMX: fecha y preventa para la emblemática banda de britpop

DEPORTES

Pablo Barrera alerta sobre los

Pablo Barrera alerta sobre los naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo lo ven para vivir un Mundial”

¡De Chivas para el mundo! La ‘Hormiga’ González es el segundo mejor goleador Sub-23 del mundo

Pareja de ¿infieles? es captada en video durante el partido entre el Atlético San Luis y el Querétaro de la Liga MX

Boxeadoras presentan programa durante “La Mañanera” y alientan a otras mujeres: “No es un deporte de hombres”

Así van las posiciones en la Liga Mexicana de Sóftbol a mitad de temporada