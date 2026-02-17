Reforma electoral: representantes de Somos MX se reúnen con la presidenta de la Cámara de Diputados

Integrantes de Somos MX entregaron una propuesta de reforma electoral a Kenia López Rabadán en la Cámara de Diputados. Crédito: X / @EmilioAlvarezI

Integrantes de Somos MX entregaron este 16 de febrero una propuesta de reforma electoral a Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, durante un encuentro en el recinto legislativo.

Emilio Álvarez Icaza, activista y representante de Somos MX, compartió en su cuenta de X: “Somos demócratas”, en referencia a este acto. En la reunión, expuso: “Este es un momento particularmente difícil para el país. Tenemos amenazas del exterior y tenemos muchos problemas sobre el interior”.

Para Álvarez Icaza, la reforma electoral es “una vía para construir consensos y sea congruente”. Subrayó: “Esta propuesta también es una recuperación de lo que pasó en el 24”. Añadió: “Queremos evitar la intervención del crimen organizado en la urna. No solo la financiación, sino evitar que se meta a la urna”.

Presentó ejemplos de candidaturas, apoyadas con recursos ilegales y prácticas fuera del marco legal, que generaron inequidad. Enfatizó: “Requieren de una autoridad fuerte, con dientes, creíble y consensuada, y que pueda decirle a la sociedad mexicana: ´no queremos ese cáncer de la violencia y del crimen organizado en la urna´”.

Durante el encuentro, sostuvo: “Ya vimos lo que pasó en la Cámara de Senadores y en esta Cámara, donde el voto ciudadano no se representó en función de la voluntad de la gente”. Describió la configuración en el primer nivel del legislativo como una “representación espuria” y detalló.

Álvarez Icaza solicitó a Kenia López Rabadán que la propuesta fuera remitida de inmediato a las comisiones dictaminadoras y a los grupos parlamentarios.

La propuesta de somos MX menciona cambios en las facultades de los consejeros del INE

Leonardo Valdés Zurita propuso cambios en la integración del Consejo General del INE para fortalecer su autonomía y garantizar la imparcialidad. Crédito: X / @EmilioAlvarezI

En la parte técnica, el ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, presentó lineamientos para fortalecer la autonomía institucional. “Proponemos cambios en la integración, en el procedimiento de integración del Consejo General del INE”, expuso.

Valdés Zurita resaltó la importancia de dotar a los consejeros electorales de herramientas para reforzar la imparcialidad y el profesionalismo. Defendió el papel del Servicio Profesional Electoral como garante de que los votos se cuenten correctamente.

El ex funcionario hizo hincapié en fortalecer la contraloría y redefinir el alcance del órgano interno de control del INE. “Creemos que hay que también hacer nuevas definiciones sobre el alcance de las facultades del órgano interno de control del INE”, afirmó.

Demandó que las decisiones del Consejo General estén protegidas ante acusaciones derivadas del ejercicio de sus atribuciones legales. Añadió: “Es necesario fortalecer la colegialidad del INE en la toma de decisiones” y asegurar recursos suficientes para la operación de las autoridades electorales.

Reunión de Kenia López Rabadán con el Frente Amplio Democrático

(Foto: Cámara de Diputados)

El pasado 11 de febrero, el Frente Amplio Democrático entregó a la presidenta de la Cámara de Diputados una solicitud formal para abrir un diálogo público respecto a la reforma electoral.

Integrantes del Frente enfatizaron que negar el debate puede suponer un retroceso democrático. De acuerdo con María José Gómez Mont, la reforma electoral no solo alcanza a quienes aspiran a cargos públicos, sino que afecta a toda la población, especialmente a las nuevas generaciones.

Para Demetrio Sodi, ignorar la pluralidad y limitar facultades de organismos autónomos amenaza el modelo democrático. “Una reforma electoral que no respete la voluntad del voto y la posibilidad de la oposición de ganar, es acabar con nuestra democracia”, manifestó el representante del Frente.