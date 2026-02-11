México

Reforma electoral: Frente Amplio Democrático pide diálogo y advierte retroceso en México de no abrir el debate

Integrantes señalaron que la creación de esta organización surgió de “ante la amenaza real de una reforma”

Guardar
Kenia López Rabadán se reunió
Kenia López Rabadán se reunió con el Frente Amplio Democrático rumbo a la discusión de la reforma electoral. (Foto: Cámara de Diputados)

Este miércoles 11 de febrero de 2026 el Frente Amplio Democrático acudió a la Cámara de Diputados de México para entregar una solicitud formal que exige la apertura de un diálogo público sobre la reforma electoral, el documento fue recibido por la presidenta de la Mesa Directiva de este recinto legislativo, Kenia López Rabadán.

En su posicionamiento, el grupo advirtió que cerrar el debate puede representar un retroceso democrático para el país. Diversas voces del colectivo, integrado por figuras del ámbito jurídico, político y de la sociedad civil, insistieron en la necesidad de un proceso plural y transparente, señalando que el futuro de la democracia mexicana depende de la inclusión y la deliberación abierta.

Parlamento Abierto: Condición para la Legitimidad de la Reforma

El documento presentado por el Frente Amplio Democrático fue remitido a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y a los coordinadores de las distintas bancadas. El objetivo es que la totalidad de las fuerzas políticas conozca y valore la iniciativa ciudadana.

La agrupación subraya la necesidad de que cualquier reforma electoral se debata en un entorno público, transparente y participativo. Para el Frente, resulta indispensable que especialistas, académicos, autoridades y la ciudadanía formen parte del análisis, dada la trascendencia que tendría una eventual modificación en el sistema democrático nacional.

(Foto: Cámara de Diputados)
(Foto: Cámara de Diputados)

Cabe destacar que entre los asistentes como representantes del Frente Amplio Democrático estuvieron María del Carmen Alanís, Rafael Estrada, Jesús Ortega, Demetrio Sodi, José Mario de la Garza Martins, Cristina Renaud, German Fernández, José de Jesús Orozco Henríquez y María José Gómez Mont.

Iniciativa de Sheinbaum genera inquietud en distintos sectores

La solicitud presentada por el Frente Amplio Democrático propone la integración de una comisión plural, idealmente bicameral, que coordine los trabajos de un parlamento abierto para analizar las iniciativas en materia político-electoral.

Entre los principales argumentos expuestos se destacan:

  • Riesgo de debilitamiento de instituciones electorales.
  • Preocupación por posibles reformas que afecten el sistema de representación política.
  • Advertencia sobre la reducción de facultades y presupuestos de organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE).
  • Llamado a preservar la autonomía y pluralidad de las instituciones.
  • Solicitud de escuchar a todos los sectores involucrados antes de aprobar cualquier cambio.

Según señalaron los integrantes del Frente, la opacidad en los trabajos de la Comisión Presidencial y la ausencia de conclusiones claras generan inquietud sobre el alcance de la reforma impulsada por la presidenta Claudia Shienbaum.

Jóvenes no se identifican con partidos políticos

Durante el encuentro, María José Gómez Mont aseguró que la reforma electoral no solo incide en quienes aspiran a cargos públicos, sino que afecta a toda la población, especialmente a las nuevas generaciones: “El 86 por ciento de los jóvenes votan por un proyecto o por una persona, no por casarse con un partido político”.

(Foto: Cámara de Diputados)
(Foto: Cámara de Diputados)

También subrayó que “la democracia no se hereda, se defiende y nos toca estar en esa lucha para defenderla hoy en día”. Los jóvenes enfatizaron que su interés principal radica en mantener la posibilidad de alternancia y la protección de instituciones autónomas, para asegurar que México continúe siendo un país con opciones reales de cambio de rumbo.

Limitar el diálogo podría comprometer el sistema democrático

Figuras como Demetrio Sodi, con amplia trayectoria en la transición democrática mexicana, recordaron que en el pasado las reformas electorales han significado avances y retrocesos. Sodi señaló que la integración de mayorías calificadas por medios irregulares, la eliminación de órganos autónomos y recientes reformas judiciales ya han limitado la democracia nacional.

El dirigente afirmó: “Una reforma electoral que no respete la voluntad del voto y la posibilidad de la oposición de ganar, es acabar con nuestra democracia”. El Frente enfatizó que la exigencia de un parlamento abierto y de consenso no es solo un acto de petición, sino un derecho constitucional.

Kenia López Rabadán recibió el documento y se comprometió a remitir la solicitud a las comisiones dictaminadoras una vez que la iniciativa presidencial sea presentada oficialmente.

Temas Relacionados

Reforma ElectoralCámara de DiputadosFrente Amplio DemocráticoKenia López Rabadánmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 11 de febrero: manifestantes en República de Brasil entre República de Cuba y República de Venezuela

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Cómo le fue hoy a Checo Pérez en su primer día de pretemporada

El piloto mexicano regresó oficialmente a las actividades de la Fórmula 1 para este 2026

Cómo le fue hoy a

Debate sobre la jornada laboral a 40 horas: En vivo, Senado analiza reforma para su aprobación

Sigue minuto a minuto la discusión sobre la reforma para reducir la jornada laboral

Debate sobre la jornada laboral

¿Esposa o concubina? Quién tiene prioridad para la pensión por viudez del IMSS y del ISSTE en 2026

La ley mexicana marca requisitos claros para familias que enfrentan la pérdida de un asegurado, diferenciando entre matrimonio y unión libre

¿Esposa o concubina? Quién tiene

Christian Nodal deja de seguir a sus papás tras renuncia de tres de sus abogados al caso contra Universal Music

Las diferencias tras el proceso judicial han generado una separación visible en el entorno familiar del intérprete de regional mexicano

Christian Nodal deja de seguir
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina y Guardia Costera de

Marina y Guardia Costera de EEUU aseguran embarcación con más de 180 bultos de presunta cocaína en altamar

Atacan a balazos a agentes ministeriales en Zuazua, Nuevo León: un agresor fue abatido y otro detenido

Harfuch confirma la detención de nueve personas y un abatido tras agresión a personal de la Marina en Culiacán

Enfrentamiento armado deja tres muertos en inmediaciones de un mercado en Villanueva, Zacatecas

Captura del alcalde de Tequila destapa casos similares: ahora señalan a presidente municipal del PT

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal deja de seguir

Christian Nodal deja de seguir a sus papás tras renuncia de tres de sus abogados al caso contra Universal Music

El hijo de Ludwika Paleta se burla de su mamá tras haber besado a Juanpa Zurita: “es raro que haya pasado”

Gomita comparte detalles de su recuperación tras crisis la puso al borde de la muerte

Cuál es la condición médica que tiene Fernanda Blaz

A qué se dedica actualmente Fernanda Blaz, la ex de Werevertumorro que señaló haber vivido violencia económica

DEPORTES

Cómo le fue hoy a

Cómo le fue hoy a Checo Pérez en su primer día de pretemporada

Faitelson pone a Chivas como favorito para llevarse el Clásico Nacional: “Juegan mejor al futbol que el América”

Rodrigo Aguirre debuta con doblete en la victoria de Tigres ante Forge FC

Manchester City vs Fulham: a qué hora y dónde ver a Raúl Jiménez en la Premier League

Javier Alarcón exige que no se pierda el tema del nuevo Estadio de Cruz Azul :“Que no nos den atole”