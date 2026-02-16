Ricardo Monreal anuncia “Mundialito Legislativo” en la Cámara de Diputados

El grupo parlamentario de Morena organiza el Mundialito Legislativo, un torneo de fútbol para universitarios en la Cámara de Diputados de Ciudad de México. Crédito: Captura de pantalla X/@RicardoMonrealA

El grupo parlamentario de Morena ha convocado a estudiantes universitarios al Mundialito Legislativo, un torneo de fútbol que se celebrará el 6 de marzo de 2026 en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México.

Ricardo Monreal, a través de sus redes sociales, describió el evento como una oportunidad para promover el compañerismo y la integración. Según el formulario de inscripción, el torneo está orientado a fomentar la convivencia sana, el respeto y la solidaridad en entornos seguros, con el objetivo de impulsar el bienestar físico y emocional de las juventudes universitarias en el contexto de los preparativos de la Copa Mundial FIFA 2026, donde México será sede.

La convocatoria destaca la importancia del trabajo en equipo y la participación activa. Monreal remarcó que estas actividades complementan la labor legislativa tradicional y abren espacios de acercamiento entre representantes y sociedad.

Cámara de Diputados prueba la acuñación de 3 monedas conmemorativas para el Mundial 2026

La Cámara de Diputados aprueba la emisión de tres monedas conmemorativas del Mundial 2026, acuñadas por el Banco de México. (X/@RicardoMonrealA)

En paralelo al torneo, la Cámara de Diputados aprobó la emisión de tres monedas conmemorativas del Mundial 2026. El dictamen contempla una pieza de oro puro de 25 pesos, otra de plata de 10 pesos y una bimetálica dodecagonal de 20 pesos, todas a cargo del Banco de México.

El Banco de México cuenta con un plazo de hasta 90 días para definir los diseños, tras lo cual las monedas comenzarán a producirse luego de concluir los trámites legislativos y administrativos. La moneda de 20 pesos circulará de forma general, mientras que las de oro y plata serán principalmente de colección.

En el debate legislativo, diputadas como Patricia Flores Elizondo resaltaron el significado cultural de estas monedas. “Permiten guardar en la memoria colectiva esos momentos que unen a México más allá del origen o la afición”, enfatizó.

Eva María Vásquez Hernández, del Partido Acción Nacional, advirtió que “un Mundial no se organiza con monedas, sino con responsabilidad, con planeación, con seguridad, con infraestructura, servicios públicos dignos y un Estado que funcione”, resaltando la dimensión de los desafíos para albergar el torneo.

A su vez, el diputado Christian Mishel Castro Bello indicó que la emisión representa el protagonismo internacional de México, y Miguel Ángel Sánchez Rivera señaló las monedas como símbolos de historia y memoria generacional.

Presidenta de la Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Sheinbaum a comprar vacunas contra el sarampión suficientes

Kenia López Rabadán llama a priorizar vacunas contra el sarampión y fortalecer la coordinación gubernamental para atender desafíos sociales durante el evento. (Foto: Cámara de Diputados)

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, hizo un llamado a la administración federal para priorizar la compra de vacunas contra el sarampión.

La presidenta de la Cámara de Diputados señaló que la cobertura sanitaria y la atención a enfermedades graves persisten como deudas sin resolver, e insistió en la necesidad de reformar la estrategia nacional de seguridad. Destacó la importancia de la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para enfrentar los desafíos de fondo.