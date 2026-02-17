Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides protagonizarán ‘Siete veces adiós’ en su cuarto aniversario

La obra Siete veces adiós celebra su cuarto aniversario con el anuncio de Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides como la nueva pareja protagónica. - (Infobae/ Jesúe Aviles)

La obra de teatro ‘Siete veces adiós’ suma un nuevo capítulo en su historia. Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides fueron anunciados como la nueva pareja protagónica para conmemorar el cuarto aniversario de esta producción que, desde su estreno, conquistó al público mexicano.

El montaje, creado por Alan Estrada, se ha consolidado como uno de los fenómenos teatrales más constantes en la cartelera nacional. Su historia íntima sobre el amor y las despedidas, acompañada de una propuesta musical y una cuidada producción, ha logrado mantenerse vigente a lo largo del tiempo.

Actualmente, los personajes centrales son interpretados por Michelle Rodríguez y Armando Hernández, quienes ofrecerán funciones hasta el 6 de marzo de 2026, marcando el cierre de una etapa antes de la llegada del nuevo elenco estelar.

Una celebración con cambio de protagonistas

La producción de Alan Estrada se consolida como un fenómeno teatral gracias a su historia sobre el amor y las despedidas. - (Cuartoscuro)

A partir del 7 de marzo, Pimentel y Benavides asumirán los roles principales durante una temporada limitada de diez semanas. Los boletos para esta etapa especial ya se encuentran disponibles, lo que anticipa una alta demanda entre seguidores de la obra y admiradores de ambos actores.

El anuncio no solo representa un relevo en escena, también refuerza la estrategia de mantener fresca la propuesta artística. La combinación de dos intérpretes con amplia trayectoria en cine, televisión y teatro promete aportar matices distintos a una historia que ha sabido reinventarse sin perder su esencia.

Con este movimiento, la producción celebra cuatro años ininterrumpidos en cartelera, una marca significativa dentro del teatro mexicano, donde la permanencia depende del respaldo constante del público.

Cuatro años de figuras en escena

Siete veces adiós se mantiene vigente en la cartelera nacional, destacando por su propuesta y cuidada producción. - (Cuartoscuro)

A lo largo de su trayectoria, el montaje ha contado con una rotación de reconocidos talentos. Actrices como Fernanda Castillo, Regina Pavón, Zuria Vega y Macarena García han dado vida al personaje femenino en distintas temporadas.

En el lado masculino, han participado Patricio Gallardo, Pierre Louis y Jesús Zavala, entre otros intérpretes que han dejado su sello en la historia.

Esta diversidad de elencos ha permitido que cada etapa tenga identidad propia, manteniendo el interés de quienes regresan a verla y de nuevos espectadores que buscan conectar con una narrativa cercana y emocional.

Una versión alterna que amplía la historia

La versión alterna 'Él y Él', protagonizada por Aldo Guerra y Jerry Velázquez, muestra la vocación y diversidad narrativa de la obra. - (Jerry Velázquez)

Además de su formato tradicional, la puesta en escena cuenta con una versión sobre “Él y Él”, que ofrece una perspectiva distinta del relato original. En la temporada actual, esta variante es protagonizada por Aldo Guerra y Jerry Velázquez.

Esta adaptación reafirma la vocación incluyente del proyecto y amplía el alcance de la historia, mostrando que los vínculos y las despedidas pueden narrarse desde diferentes miradas sin perder profundidad.

Con nuevos protagonistas en puerta y una comunidad fiel que la respalda, la obra se prepara para escribir otro episodio en su recorrido, confirmando que las historias de amor —y sus finales— siempre encuentran público dispuesto a escucharlas.