México

Auto de 3 millones de pesos se queda sin gasolina en Monterrey y desata burlas

Las personas señalaron la ironía de no tener combustible en un carro de lujo

Guardar
Un Corvette amarillo verde de
Un Corvette amarillo verde de lujo se encuentra detenido en una autopista de Monterrey (FB/SSPCMonterrey)

Elementos de Auxilio Vial de Monterrey brindaron apoyo a un conductor de un Corvette de lujo que se quedó sin gasolina en la Avenida Paseo de los Leones.

“Oficiales de Tránsito de Monterrey acudieron para abanderar el carril y garantizar la seguridad vial mientras se resolvía la situación”, se pudo leer.

El Chevrolet Corvette C8 es uno de los modelos deportivos más emblemáticos de la marca estadounidense, conocido por su potencia y tecnología, por lo que está valuado en 3 millones de pesos.

La escena, protagonizada por una pareja que se dirigía a un restaurante en San Pedro, atrajo la atención de automovilistas y transeúntes tanto por el inusual color Acid Green del vehículo como por la ironía de ver un automóvil deportivo de alta gama detenido por una simple omisión: no verificar el nivel de gasolina.

¿Hay multa por quedarse sin gasolina?

Un lujoso Corvette de color
Un lujoso Corvette de color verde brillante se detiene en una autopista de Monterrey, presuntamente sin gasolina, provocando una ola de burlas en redes sociales. (FB/SSPCMonterrey)

El reglamento municipal no contempla una infracción específica por quedarse sin gasolina, pero sí sanciona la obstrucción de la circulación y la falta de previsión del conductor.

Las multas, calculadas en UMAs (Unidad de Medida y Actualización), pueden ir de1,150 a 2,300 pesos mexicanospara 2026, según lo determine la autoridad. Este monto puede aumentar si se requiere grúa o el vehículo termina en corralón.

A dónde pedir ayuda si me quedo sin gasolina en Monterrey

Si tu vehículo presenta fallas mecánicas o te quedas varado, podemos apoyarte (servicio no incluye grúa).

Llama al 9-1-1 o al 072 y recibe asistencia.

La Secretaría de Seguridad de Monterrey subraya la necesidad de verificar las condiciones mecánicas antes de circular, independientemente del tipo de vehículo.

Mantenerse atento a los indicadores y planificar recargas de gasolina forma parte de las recomendaciones permanentes para evitar sanciones y contribuir a la seguridad vial.

Un vehículo de auxilio vial
Un vehículo de auxilio vial asiste a un conductor cuyo Corvette se quedó sin gasolina en una concurrida autopista de Monterrey, Nuevo León, generando comentarios. (FB/SSPCMonterrey)

El caso del Corvette, más allá del impacto mediático, reafirma que la prevención y la responsabilidad al volante son elementos clave para la movilidad urbana en ciudades como Monterrey, donde los flujos vehiculares y las vialidades de alta demanda requieren máxima atención y previsión por parte de los automovilistas.

Temas Relacionados

Auto lujoMonterreymexico-noticias

Más Noticias

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores de hoy 16 de febrero

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Dónde ver el Tris en

Feria Internacional del Libro de Minería 2026: a partir de esta fecha comenzará el evento cultural en la CDMX

Sonora será la entidad invitada a la edición número 47 de esta muestra cultural, que se lleva a cabo anualmente

Feria Internacional del Libro de

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de febrero: servicio lento en línea 2 del MB tras retiro de manifestantes

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Autoridades de Puebla catearon un domicilio donde se escondía “El Bukanas”, narcotraficante y huachicolero que opera en la región

Durante el operativo, realizado en el municipio de Chignahuapan, fueron aseguradas armas y drogas

Autoridades de Puebla catearon un

Detienen en un panteón de Chiapas a tres presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

Les fueron aseguradas armas de fuego largas y dosis de droga

Detienen en un panteón de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades de Puebla catearon un

Autoridades de Puebla catearon un domicilio donde se escondía “El Bukanas”, narcotraficante y huachicolero que opera en la región

Detienen en un panteón de Chiapas a tres presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

Sentencian a mexicano por tráfico de fentanilo y metanfetamina que usaba estadounidenses para transportar droga

De la Unión Tepito a Los Malportados: ellos son los cinco objetivos prioritarios para la CDMX capturados en enero

La CDMX registró 519 detenidos relacionados con delitos de alto impacto durante el mes de enero de 2026

ENTRETENIMIENTO

MasterChef 24/7: así puedes registrarte

MasterChef 24/7: así puedes registrarte para el casting de la nueva temporada

Imelda Tuñón se va de vacaciones con nuevo novio y él habla por primera vez sobre la relación

31 Minutos se despide de CDMX con último show en el Auditorio Nacional: fecha y preventa para ‘Radio Guaripolo’

Hombres G anuncia gira por México: fechas y ciudades para ‘Los Mejores Años de Nuestra Vida’

Vica Andrade y su hijo dedican emotivo mensaje a Memo del Bosque en el que hubiera sido su cumpleaños 65

DEPORTES

Pablo Barrera alerta sobre los

Pablo Barrera alerta sobre los naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo lo ven para vivir un Mundial”

¡De Chivas para el mundo! La ‘Hormiga’ González es el segundo mejor goleador Sub-23 del mundo

Pareja de ¿infieles? es captada en video durante el partido entre el Atlético San Luis y el Querétaro de la Liga MX

Boxeadoras presentan programa durante “La Mañanera” y alientan a otras mujeres: “No es un deporte de hombres”

Así van las posiciones en la Liga Mexicana de Sóftbol a mitad de temporada