Auto de 3 millones de pesos se queda sin gasolina en Monterrey y desata burlas

Un Corvette amarillo verde de lujo se encuentra detenido en una autopista de Monterrey (FB/SSPCMonterrey)

Elementos de Auxilio Vial de Monterrey brindaron apoyo a un conductor de un Corvette de lujo que se quedó sin gasolina en la Avenida Paseo de los Leones.

“Oficiales de Tránsito de Monterrey acudieron para abanderar el carril y garantizar la seguridad vial mientras se resolvía la situación”, se pudo leer.

El Chevrolet Corvette C8 es uno de los modelos deportivos más emblemáticos de la marca estadounidense, conocido por su potencia y tecnología, por lo que está valuado en 3 millones de pesos.

La escena, protagonizada por una pareja que se dirigía a un restaurante en San Pedro, atrajo la atención de automovilistas y transeúntes tanto por el inusual color Acid Green del vehículo como por la ironía de ver un automóvil deportivo de alta gama detenido por una simple omisión: no verificar el nivel de gasolina.

¿Hay multa por quedarse sin gasolina?

Un lujoso Corvette de color verde brillante se detiene en una autopista de Monterrey, presuntamente sin gasolina, provocando una ola de burlas en redes sociales. (FB/SSPCMonterrey)

El reglamento municipal no contempla una infracción específica por quedarse sin gasolina, pero sí sanciona la obstrucción de la circulación y la falta de previsión del conductor.

Las multas, calculadas en UMAs (Unidad de Medida y Actualización), pueden ir de1,150 a 2,300 pesos mexicanospara 2026, según lo determine la autoridad. Este monto puede aumentar si se requiere grúa o el vehículo termina en corralón.

A dónde pedir ayuda si me quedo sin gasolina en Monterrey

Si tu vehículo presenta fallas mecánicas o te quedas varado, podemos apoyarte (servicio no incluye grúa).

Llama al 9-1-1 o al 072 y recibe asistencia.

La Secretaría de Seguridad de Monterrey subraya la necesidad de verificar las condiciones mecánicas antes de circular, independientemente del tipo de vehículo.

Mantenerse atento a los indicadores y planificar recargas de gasolina forma parte de las recomendaciones permanentes para evitar sanciones y contribuir a la seguridad vial.

Un vehículo de auxilio vial asiste a un conductor cuyo Corvette se quedó sin gasolina en una concurrida autopista de Monterrey, Nuevo León, generando comentarios. (FB/SSPCMonterrey)

El caso del Corvette, más allá del impacto mediático, reafirma que la prevención y la responsabilidad al volante son elementos clave para la movilidad urbana en ciudades como Monterrey, donde los flujos vehiculares y las vialidades de alta demanda requieren máxima atención y previsión por parte de los automovilistas.