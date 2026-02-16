México

Resultados del sorteo de Chispazo: ¿Quiénes son los nuevos millonarios?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Puede ganar miles de pesos
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

La espera ha llegado a su fin: los resultados ganadores de todos los sorteos de Chispazo han sido revelados por la Lotería Nacional, desatando un torbellino de expectativas entre los participantes, quienes tienen la posibilidad de ganar miles de pesos en premios.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Resultado ganador:

02, 17, 20, 22 y 26

Chispazo Clásico

Número ganador:

03, 05, 06, 12 y 20

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

¿Cómo ganar Chispazo?

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Chispazo(Cuartoscuro)

Para participar en Chispazo tienes que adquirir el volante por 10 pesos, el cual tiene cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que elegir los números por los que quieras jugar.

También puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema elegirá para ti los números de forma aleatoria.

Una urna entregará las esferas al azar con sus correspondientes números. Para ganar, los números tendrán que coincidir con los que elegiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no hubieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se reparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco obtuviera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoChispazo Pronósticos México

Más Noticias

¿Qué le pasó a Fátima Bosch? Miss Universo se desvanece en desfile en Ecuador

El incidente ocurrió mientras la reina saludaba al público desde un carro alegórico

¿Qué le pasó a Fátima

“Único comediante en América Latina en preparar un show así”: Platanito presenta detalles de su ‘Sinfonía de la Risa’

Con este evento que combinará la música sinfónica con el humor, el comediante festejará 50 años de trayectoria

“Único comediante en América Latina

Qué significa nunca haber tenido pareja, según la psicología

Existen personas que nunca han formalizado una relación por diversos factores

Qué significa nunca haber tenido

Resultados Melate, Revancha y Revanchita hoy domingo 15 de febrero: números ganadores del último sorteo

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la lotería mexicana y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados Melate, Revancha y Revanchita

Tris: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Tris: los números que dieron
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esta es la academia deportiva

Esta es la academia deportiva que aceptó a hijos de narcotraficantes mexicanos y fue multada por la OFAC

Cae en Edomex Iris Jazmín “N”, objetivo prioritario y líder del grupo criminal “Sindicato 25 de Marzo”

Procesan a 30 integrantes de Los Salazar, grupo criminal ligado al Cártel de Sinaloa en Querétaro

Madres Buscadoras de Sonora confirman que no habrá más cierres carreteros tras llegar a acuerdos con la fiscalía del estado

La indignante realidad de las fosas clandestinas en México: los cinco estados con más restos encontrados

ENTRETENIMIENTO

¿Qué le pasó a Fátima

¿Qué le pasó a Fátima Bosch? Miss Universo se desvanece en desfile en Ecuador

“Único comediante en América Latina en preparar un show así”: Platanito presenta detalles de su ‘Sinfonía de la Risa’

‘La fiesta de los perrones’ llega a la CDMX: artistas, fecha, sede y todo lo que necesitas saber

Fernando Delgadillo: a 27 años del disco de ‘Febrero 13’, el cantante vuelve al Parque Naucalli

Qué son los Therian y por qué se hicieron virales en México

DEPORTES

El mexicano Julián Araujo le

El mexicano Julián Araujo le da el gol de la victoria al Celtic y se lanza a festejar con la tribuna

América vs Rayadas: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 9 de la Liga Mx Femenil

David Picasso se une al Canelo Team luego de perder contra Naoya Inoue: “Gracias Eddy Reynoso”

¿Partido fácil? Gabriel Milito compara al América con el Mazatlán tras ganar el Clásico Nacional

“La Selección Mexicana no alcanza ese nivel”: Faitelson pide que Chivas juegue el Mundial de 2026