“Hay que ordenar a comerciantes en vía pública, pero no con un show”: Sheinbaum desaprueba operativo de Alessandra Rojo

Retrao de la presidenta de México. Crédito: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desaprobó el operativo implementado por Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, para reordenar el comercio en la vía pública en la zona de Ribera de San Cosme, Ciudad de México, esto durante su conferencia de prensa del lunes 16 de febrero de 2026.

Sheinbaum calificó como un “show” la reacción de la alcaldesa tras las agresiones reportadas durante el operativo de retiro de puestos irregulares. La mandataria consideró que este tipo de hechos no deben exhibirse públicamente, subrayando que la gestión pública exige diálogo y acción institucional.

Sheinbaum instó a que “cada quien saque sus conclusiones” respecto a los videos difundidos en redes sociales sobre el operativo. Enfatizó que “no se hace show de eso, se trabaja, se hacen mesas de trabajo, se hace diálogo, siempre hay sus complicaciones en el ordenamiento”. Añadió que la política y el ejercicio de gobierno deben sustentarse en la comunicación, la acción y la visión de largo plazo.

La mandataria aseguró que la mejor vía para resolver esta y otras situaciones es a través del diálogo. (Presidencia)

La presidenta recordó que en su experiencia como titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Jefa Delegacional de Tlalpan y Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, enfrentó situaciones similares en el ordenamiento de la vía pública y optó por el diálogo y el trabajo institucional.

Insistió en que, aunque el comercio en la vía pública requiere regulación, los comerciantes son familias que han vivido de esa actividad por años, por lo que no debe estigmatizarse ni convertirse en un espectáculo la aplicación de operativos. Sheinbaum Pardo reiteró la importancia de privilegiar el diálogo y evitar la estigmatización de los comerciantes en este tipo de casos.

Alessandra Rojo de la Vega denunció ser víctima de agresiones en reordenamiento comercial

Crédito: Alcaldía Cuahtémoc

La noche del viernes 13 de febrero ,Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, encabezó un operativo de reordenamiento en la zona de Ribera de San Cosme en la Ciudad de México.

Durante la supervisión del retiro de puestos irregulares, Rojo de la Vega denunció que tanto ella como personal de la alcaldía fueron agredidos.

Según su relato, mientras esperaban la llegada de representantes del Gobierno central para dialogar, más de 200 personas los rodearon y comenzaron a golpearlos.

La alcaldesa responsabilizó a la diputada de Morena, Diana Sánchez Barrios, de estar detrás de la agresión y afirmó contar con videos que respaldan la denuncia formal presentada ante la Fiscalía capitalina.

La diputada del Congreso de la Ciudad de México y líder de comerciantes, Diana Sánchez Barrios denunció la agresión del pasado viernes 13 de febrero. Foto: Especial.

Por su parte, Sánchez Barrios, durante la conferencia de prensa La Chilanguera denunció represiones por parte de un operativo de la alcaldía Cuauhtémoc contra vendedores ambulantes en la zona de San Cosme, Ciudad de México.

La leisladora señaló que los comerciantes sufrieron lesiones, robo y amenazas, y acusó a funcionarios de la alcaldía de usurpación de funciones y allanamiento. También afirmó que ya se han presentado 12 denuncias y anticipó más.

Señaló que la acción podría estar relacionada con una supuesta venganza de la alcaldesa tras una denuncia en su contra por presunta simulación de licitaciones, así como con procesos de gentrificación en la zona vinculados a inversiones en viviendas temporales tipo Airbnb.