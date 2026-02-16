México

Detienen en Culiacán a dos presuntos secuestradores de La Nicholette: portaban armas y fentanilo

Autoridades detuvieron en el sector Los Ángeles, en Culiacán, a dos personas, una de ellas menor de edad, que estarían implicados en el caso de la influencer

Autoridades de Sinaloa detuvieron en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán, a dos personas señaladas como presuntos responsables del secuestro de la influencer La Nicholette, a quienes les aseguraron fusiles de asalto, cargadores y dos mil pastillas de aparente fentanilo.

¿Cómo fue la captura?

De acuerdo con información dada a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE), los hechos ocurrieron en Culiacán, luego de recibir una denuncia ciudadana en la que se alertó de sujetos armados en el sector Los Ángeles.

Por ello se hizo un despliegue de un operativo coordinado por el Grupo Interinstitucional, conformado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

Al arribar al sitio, los elementos del GOES observaron a un hombre armado en el exterior de un domicilio. Al percatarse de la llegada de las autoridades, este individuo ingresó rápidamente al inmueble, donde fue seguido por los elementos y alcanzado. Dentro de la vivienda, se localizó a otro civil.

Durante la revisión del lugar, las autoridades aseguraron lo siguiente:

  • Dos civiles detenidos, uno de ellos menor de edad
  • Dos fusiles tipo AK-47 calibre 7.62x39 mm
  • Doce cargadores calibre 7.62x39 mm
  • Dos mil pastillas, presuntamente de fentanilo

Tras la detención, tanto los individuos como el armamento, los cargadores y las pastillas aseguradas fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Relación con el secuestro de La Nicholette

Fuentes de seguridad consultadas por medios locales confirmaron que los dos detenidos, uno de ellos menor de edad, son señalados como presuntos responsables de la privación ilegal de la libertad de Nicole Pardo Molina, conocida como La Nicholette, el 20 de enero de 2026.

Ese día, la influencer fue interceptada al salir de su Tesla Cybertruck en la plaza 11:11, ubicada en las calles San Esteban y avenida Tachichilte, en Isla Musalá. Sujetos armados descendieron de un Corolla blanco, modelo antiguo, y tras un forcejeo, obligaron a la joven a subir al automóvil, retirándose con rumbo desconocido. El hecho quedó grabado por la cámara de su vehículo.

El operativo de localización se extendió durante cuatro días, tiempo en el que la desaparición de la influencer generó una amplia reacción a nivel nacional.

La Nicholette fue liberada el 24 de enero y, tras su liberación, fue subida a un taxi que la trasladó hasta su domicilio en la sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán. Las autoridades estatales informaron que la influencer fue localizada con vida y sin lesiones visibles. Tras su liberación, la joven se trasladó a Estados Unidos.

La versión de La Nicholette

En una transmisión realizada el 5 de febrero, La Nicholette narró en vivo cómo sucedió el secuestro y rechazó las versiones que apuntaban a un montaje.

Explicó que sus captores la siguieron y aprovecharon el momento en que se estacionó para interceptarla. Durante su cautiverio, fue obligada a leer un mensaje en video dirigido a supuestos líderes criminales, en el que se le atribuían vínculos con facciones delictivas.

Lo único que me pidieron fue grabar ese video, creo que solo grabaron una parte. Ese video es 100% real (...) Lo que se está diciendo en el video, yo no sé, ellos nada más me hicieron leerlo (...) Hasta ayudé a editarlo porque era mucho lo que me estaban haciendo leer”, expresó durante una transmisión.

El mensaje forzado incluía referencias a la disputa entre “Mayito Flaco” y “La Chapiza”, dos facciones del crimen organizado, y hacía alusión a la violencia contra mujeres en la región.

¿Quién es La Nicholette?

Nicole Pardo Molina es reconocida por su intensa actividad en redes sociales, donde suma más de 111 mil seguidores en TikTok y más de 163 mil en Instagram. Su presencia se ha extendido también a plataformas como OnlyFans, Twitch y Snapchat.

Durante su estancia en Culiacán, administraba un negocio de gorras en la Plaza 11, con productos alusivos a figuras del narcotráfico. Su popularidad creció de manera notoria a partir del corrido “La Muchacha del Salado”, compuesto por Grupo Arriesgado en 2023, que superó las 23 millones de reproducciones en YouTube.

