Uva: propiedades, beneficios y por qué es una fruta clave para la salud

La uva se considera una fruta esencial por su alto contenido de antioxidantes y minerales clave para la salud general. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La uva es una de las frutas más completas dentro de una alimentación equilibrada. Su perfil nutricional y la variedad de compuestos bioactivos que contiene la convierten en una aliada del bienestar diario. Además de su sabor dulce y refrescante, destaca por su aporte de antioxidantes y minerales esenciales.

De acuerdo con información de la Representación Agricultura Colima, este fruto contiene taninos y ácidos cafeicos con efecto bactericida, así como hidratos de carbono de rápida asimilación que brindan energía casi inmediata. También aporta vitamina C, betacaroteno y minerales como potasio, cobre e hierro, además de calcio, fósforo, magnesio, manganeso, azufre y selenio.

Por su parte, datos del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) señalan que es rica en flavonoides, antocianos y resveratrol, compuesto presente en sus semillas que se asocia con efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Estas características la posicionan como una excelente opción para fortalecer el organismo y complementar una dieta saludable.

Un escudo antioxidante natural

El consumo de uva aporta hidratos de carbono de asimilación rápida, ideales para obtener energía inmediata y mantener vitalidad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales atributos de este fruto es su capacidad para combatir el estrés oxidativo. Gracias a compuestos como flavonoides, taninos y antocianos, ayuda a proteger las células frente al daño causado por los radicales libres.

El resveratrol, presente en las semillas, ha sido relacionado con la protección celular y el retraso del envejecimiento prematuro. Además, diversos estudios le atribuyen propiedades antiinflamatorias que pueden favorecer el equilibrio del cuerpo.

La combinación de estos elementos convierte a la uva en un alimento funcional, es decir, que además de nutrir, aporta beneficios adicionales para la salud cuando se consume como parte de una dieta balanceada.

Vitaminas y minerales que fortalecen el organismo

La uva contiene vitamina C, fundamental para reforzar el sistema inmunológico y prevenir enfermedades infecciosas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fruto aporta vitamina C, indispensable para el sistema inmunológico, y vitamina K, necesaria para la coagulación sanguínea. También contiene vitamina B6, fundamental en el metabolismo de los alimentos, así como ácido fólico y vitamina E.

En cuanto a minerales, ofrece potasio, magnesio y calcio, que contribuyen al correcto funcionamiento muscular y óseo. La presencia de cobre e hierro apoya procesos relacionados con la formación de glóbulos rojos.

Su composición nutricional la convierte en una alternativa práctica para complementar la alimentación diaria con micronutrientes esenciales sin recurrir a productos procesados.

Energía y aporte calórico moderado

El aporte calórico de la uva es moderado, lo que permite incluirla fácilmente en dietas para control de peso sin exceder la ingesta energética. - (Imagen Ilustrativa Infobae, no real, realizada por IA)

Además de su riqueza en antioxidantes, la uva contiene agua, fibra y azúcares naturales que brindan energía de rápida absorción. Esta característica la hace ideal como refrigerio entre comidas.

Cien gramos de uva blanca aportan alrededor de 40 calorías, mientras que la variedad morada ronda las 60. Este valor calórico moderado permite incorporarla en planes de control de peso sin generar sensación de restricción.

La combinación de carbohidratos y vitaminas del grupo B también contribuye a mejorar el estado de ánimo y a combatir el cansancio, lo que la convierte en una opción práctica para mantener energía durante el día.