Exatlón México: quién sale eliminado hoy 15 de febrero

Las mujeres están en riesgo de eliminación esta semana (FB/@ExatlonMx)

En el episodio de este domingo, la expectativa en Exatlón México 2026 se dispara por la inminente eliminación de una de las atletas.

Las filtraciones en redes sociales y conclusiones de fans han intensificado la conversación, aunque la producción mantiene el hermetismo sobre el resultado oficial.

La presión recae en las mujeres de ambos equipos, quienes se juegan su permanencia en la competencia más exigente de la televisión mexicana.

¿Quién sale eliminado de Exatlón México hoy 15 de febrero?

Las redes sociales y sitios especializados han difundido versiones no oficiales sobre el nombre de la posible eliminada de esta semana.

Según los rumores, Ella Bucio, campeona mundial de parkour y una de las participantes más queridas del equipo rojo, estaría en riesgo de abandonar la competencia.

También suenan los nombres de Natali y Dana por el equipo azul.

Sin embargo, estas filtraciones carecen de confirmación y la última palabra la tendrá el desempeño en la pista durante el duelo de eliminación, que se transmite en vivo.

Cómo es la eliminación en Exatlón México

Probablemente salga Ella Bucio (FB/@ExatlonMx)

Cada semana, los equipos se enfrentan primero en una serie de duelos de supervivencia.

El equipo que acumula más derrotas debe nominar a una o varias de sus integrantes para el duelo de eliminación. En la pista, las nominadas compiten en circuitos de destreza y velocidad.

El peor desempeño en estas pruebas determina quién abandona el reality. Un giro inesperado, un error mínimo o una caída pueden cambiar el rumbo de la eliminación en cuestión de segundos.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Galardo

Humberto Noriega

César Villaluz

Karol Rojas

Ella Bucio

Benyamin Saracho

Emilio Rodríguez

Equipo azul:

Evelyn Guijarro

Koke Guerrero

Ernesto Cázares

Doris del Moral

Alexis Vargas

Alejandro Aguilera

Katia Gallegos

Adrián Leo

Danna Castro

¿Qué tan confiable es el spoiler sobre la eliminación?

Las filtraciones sobre el eliminado suelen provenir de cuentas de redes sociales y foros dedicados a reality shows.

Estas fuentes suelen acertar en ocasiones, pero no cuentan con acceso oficial a la producción.

El resultado puede variar por factores imprevistos durante la competencia, aunque a veces suele coincidir si el análisis de los fans es efectivo.

Dónde ver Exatlón México

Cada jueves hay competencia por la Villa 360 y se augura que los rojos ganan hoy 29 de enero (Exatlón)

Televisión abierta: Canal Azteca Uno

Transmisión en línea: Sitio oficial de Azteca Uno

App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS

YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Redes sociales (TikTok, YouTube): Clips destacados de los mejores momentos

Horarios de transmisión:

Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (tiempo de la Ciudad de México)

Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas

¿Cómo llegan los equipos rojo y azul al capítulo de hoy?

La semana previa ha sido de alta exigencia física y mental para ambos equipos.

Las mujeres de los dos bandos enfrentan un riesgo inminente de eliminación, ya que el formato de la semana centró el peligro en las integrantes femeninas.

El equipo rojo y el azul han repartido su estrategia para proteger a sus competidoras más fuertes, pero las derrotas en la serie de salvación obligaron a nominar a una representante por conjunto.

El capítulo de hoy promete redefinir la dinámica de ambas escuadras para la recta final de la temporada.