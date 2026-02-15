México

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 15 de febrero

En esta semana las mujeres están en riesgo de salir del programa

Guardar
Las mujeres están en riesgo
Las mujeres están en riesgo de eliminación esta semana (FB/@ExatlonMx)

En el episodio de este domingo, la expectativa en Exatlón México 2026 se dispara por la inminente eliminación de una de las atletas.

Las filtraciones en redes sociales y conclusiones de fans han intensificado la conversación, aunque la producción mantiene el hermetismo sobre el resultado oficial.

La presión recae en las mujeres de ambos equipos, quienes se juegan su permanencia en la competencia más exigente de la televisión mexicana.

¿Quién sale eliminado de Exatlón México hoy 15 de febrero?

Las redes sociales y sitios especializados han difundido versiones no oficiales sobre el nombre de la posible eliminada de esta semana.

Según los rumores, Ella Bucio, campeona mundial de parkour y una de las participantes más queridas del equipo rojo, estaría en riesgo de abandonar la competencia.

También suenan los nombres de Natali y Dana por el equipo azul.

Sin embargo, estas filtraciones carecen de confirmación y la última palabra la tendrá el desempeño en la pista durante el duelo de eliminación, que se transmite en vivo.

Cómo es la eliminación en Exatlón México

Probablemente salga Ella Bucio (FB/@ExatlonMx)
Probablemente salga Ella Bucio (FB/@ExatlonMx)

Cada semana, los equipos se enfrentan primero en una serie de duelos de supervivencia.

El equipo que acumula más derrotas debe nominar a una o varias de sus integrantes para el duelo de eliminación. En la pista, las nominadas compiten en circuitos de destreza y velocidad.

El peor desempeño en estas pruebas determina quién abandona el reality. Un giro inesperado, un error mínimo o una caída pueden cambiar el rumbo de la eliminación en cuestión de segundos.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

  • Mati Álvarez
  • Mario Osuna
  • Paulette Galardo
  • Humberto Noriega
  • César Villaluz
  • Karol Rojas
  • Ella Bucio
  • Benyamin Saracho
  • Emilio Rodríguez

Equipo azul:

  • Evelyn Guijarro
  • Koke Guerrero
  • Ernesto Cázares
  • Doris del Moral
  • Alexis Vargas
  • Alejandro Aguilera
  • Katia Gallegos
  • Adrián Leo
  • Danna Castro

¿Qué tan confiable es el spoiler sobre la eliminación?

Las filtraciones sobre el eliminado suelen provenir de cuentas de redes sociales y foros dedicados a reality shows.

Estas fuentes suelen acertar en ocasiones, pero no cuentan con acceso oficial a la producción.

El resultado puede variar por factores imprevistos durante la competencia, aunque a veces suele coincidir si el análisis de los fans es efectivo.

Dónde ver Exatlón México

Cada jueves hay competencia por
Cada jueves hay competencia por la Villa 360 y se augura que los rojos ganan hoy 29 de enero (Exatlón)
  • Televisión abierta: Canal Azteca Uno
  • Transmisión en línea: Sitio oficial de Azteca Uno
  • App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS
  • YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después
  • Redes sociales (TikTok, YouTube): Clips destacados de los mejores momentos

Horarios de transmisión:

  • Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (tiempo de la Ciudad de México)
  • Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas

¿Cómo llegan los equipos rojo y azul al capítulo de hoy?

La semana previa ha sido de alta exigencia física y mental para ambos equipos.

Las mujeres de los dos bandos enfrentan un riesgo inminente de eliminación, ya que el formato de la semana centró el peligro en las integrantes femeninas.

El equipo rojo y el azul han repartido su estrategia para proteger a sus competidoras más fuertes, pero las derrotas en la serie de salvación obligaron a nominar a una representante por conjunto.

El capítulo de hoy promete redefinir la dinámica de ambas escuadras para la recta final de la temporada.

Temas Relacionados

Exatlón Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Noroña afirma que la salida de Marx Arriaga de la SEP está siendo de manera errónea

El político señala , además, que actores externos aprovechan la división para cuestionar las reformas en materiales educativos y la Nueva Escuela Mexicana

Noroña afirma que la salida

¿Habrá clases este lunes 16 de febrero? La SEP responde

La fecha más reciente de suspensión de actividades escolares fue el pasado lunes 2 del presente mes

¿Habrá clases este lunes 16

Madres Buscadoras de Sonora confirman que no habrá más cierres carreteros tras llegar a acuerdos con la fiscalía del estado

El colectivo anunció que los acuerdos incluyen el esclarecimiento de la investigación donde presuntamente habían sido localizados los restos óseos del hijo de Ceci Flores

Madres Buscadoras de Sonora confirman

Esta es la semilla que aumenta la masa muscular, pero pocas personas lo saben

Una opción vegetal sencilla que suma proteínas, energía sostenida y minerales en cada plato, favoreciendo el desarrollo físico con salud

Esta es la semilla que

Programas sociales disparan llamadas: Línea 079 supera el millón de atenciones con Jóvenes Construyendo el Futuro a la cabeza

El centro telefónico incorpora citas para pasaporte y apoyo consular, operando 24/7 en todo el país

Programas sociales disparan llamadas: Línea
MÁS NOTICIAS

NARCO

Madres Buscadoras de Sonora confirman

Madres Buscadoras de Sonora confirman que no habrá más cierres carreteros tras llegar a acuerdos con la fiscalía del estado

La indignante realidad de las fosas clandestinas en México: los cinco estados con más restos encontrados

Detienen a presunto extorsionador de comerciantes en la alcaldía Cuauhtémoc

Procesan a hombre que transportaba casi una tonelada de marihuana, armamento y otras drogas en un camión en Chihuahua

Localizan con vida a 6 empleados de una agencia automotriz de Uruapan, Michoacán, tras ser reportados como desaparecidos

ENTRETENIMIENTO

Secretaria de Cultura de México

Secretaria de Cultura de México comparte foto con Salma Hayek y afirma que “el cine construye identidad”

Captan a Zendaya en el centro de la CDMX por esta razón

Quiénes son las actrices y los actores que acudieron a Palacio Nacional por la Ley Federal de Cine 2026

María José y Apio Quijano: entre recuerdos y confesiones, ¿ella fue su única novia?

Muere Leo Rosas, participante de ‘La Voz México’ que triunfó al lado de Yahir

DEPORTES

El mexicano Julián Araujo le

El mexicano Julián Araujo le da el gol de la victoria al Celtic y se lanza a festejar con la tribuna

América vs Rayadas: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 9 de la Liga Mx Femenil

David Picasso se une al Canelo Team luego de perder contra Naoya Inoue: “Gracias Eddy Reynoso”

¿Partido fácil? Gabriel Milito compara al América con el Mazatlán tras ganar el Clásico Nacional

“La Selección Mexicana no alcanza ese nivel”: Faitelson pide que Chivas juegue el Mundial de 2026