Día internacional contra el Cáncer Infantil: síntomas primarios de alerta para identificarlo

Cáncer de cuello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de la estrategia integral que instrumenta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la atención a pacientes pediátricos con cáncer, a través de ONCOCREAN, en 2026 se pondrán en marcha 12 centros con medicina de precisión para brindar tratamientos dirigidos contra la enfermedad.

Se trata, explicó el titular de la Coordinación de Oncología, Donación y Trasplantes, doctor Enrique López Aguilar, de terapias con moléculas que permiten, en casos muy particulares, atender la patología con mínimos efectos secundarios y máximos índices de curación.

Asimismo, hizo un llamado a padres de familia para estar atentos a síntomas tales como dolor de cabeza, que los niños despierten en la noche, vómito sin causa aparente, pérdida de peso, cambio de conducta y decaimiento, para acudir a recibir atención médica en las Unidades de Medicina Familiar del IMSS.

“Es muy importante que cuando los papás vean que su hijo no se compone con la primera consulta, tiene alguna sintomatología y no se corrige, insistir hasta que esté el diagnóstico oportuno”, comentó.

Señaló que de los 36 Centros de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (ONCOCREAN) que tiene el Instituto en sus representaciones de todo el país, 12 de ellos fueron seleccionados en este proyecto, con base en el volumen de pacientes que atienden, mayor capacitación y mejor infraestructura.

En conmemoración del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, que se conmemora el 15 de febrero, indicó que las terapias de medicina de precisión se aplicarán en el Hospital Regional XIV Septiembre de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General Centro Médico Nacional (CMN) La Raza; Hospital General Regional No. 1 “Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro”; Hospital General Regional No. 251 en Metepec, Estado de México; UMAE Hospital de Pediatría CMN de Occidente en Guadalajara, Jalisco; Hospital General Regional No. 1 en Ciudad Obregón, Sonora.

Asimismo, UMAE Hospital de Especialidades No. 14 en Veracruz; UMAE Hospital de Especialidades CMN de Mérida, Yucatán; UMAE Hospital de Especialidades No. 25 de Monterrey, Nuevo León; UMAE Hospital de Gineco Pediatría No. 48 CMN del Bajío, Guanajuato; Hospital General Regional No. 1 de Tijuana, Baja California; y UMAE Hospital de Pediatría CMN Siglo XXI.

El especialista en oncología pediátrica del Seguro Social detalló que en esas instalaciones se pretende que la medicina de precisión logre un mayor impacto con base en investigación.

Los tratamientos actuales contra la leucemia infantil siguen siendo demasiado tóxicos (AdobeStock)

Explicó que las células cancerosas expresan algún biomarcador, para lo cual “hay una terapia dirigida que ataca a esa célula cancerosa y la destruye, sin necesidad de destruir a otras. Y las terapias dirigidas justamente lo que hacen es ir nada más directo a las células cancerosas”.

En esta primera etapa, detalló, en el 2026 el plan es iniciar trabajos en estos 12 ONCOCREAN con medicina subespecializada con el objetivo de crecer a los 36 centros.

Desde su creación, expuso el especialista, los 36 Centros de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer tienen como objetivo llevar la medicina de especialidad a los pacientes a todos los estados del país, homologar los tratamientos y dar seguimiento semanal a cada caso. Actualmente se brinda atención a 5 mil 200 menores con cáncer.

Resaltó que cuando un niño llega a su clínica familiar de primer contacto, los médicos tienen conocimiento sobre los signos o síntomas de algo que puede ser cáncer. En ese momento se rompen todas las barreras que antes existían y se dirige a uno de los 36 ONCOCREAN que estén en el país”.

En países de ingresos bajos y medianos, como México, la tasa de supervivencia promedio es del 20-30%, en contraste con más del 80% en países de altos ingresos.

La lucha de una profesora para continuar con el tratamiento de su hija con cáncer: perdería su trabajo y su seguro de salud| Ivan Maza (@IvansMaza)/Andina

En México, el cáncer infantil es la principal causa de muerte por enfermedad en niñas y niños de 5 a 14 años, con una incidencia aproximada de 5,000 casos nuevos al año, siendo las leucemias las más frecuentes.

Síntomas primarios de alerta

Los síntomas de cáncer en niños suelen ser inespecíficos y se confunden con enfermedades comunes, pero persisten o empeoran. Las señales de alerta clave incluyen fiebre recurrente, pérdida de peso inexplicable, fatiga extrema, dolor óseo/articular, sangrados, moretones sin causa, masas/ganglios inflamados, dolor de cabeza intenso con vómitos y cambios visuales.

Signos y Síntomas de Alerta Temprana:

Cambios Físicos y Generales: Pérdida de peso o falta de apetito inexplicable. Fiebre persistente o recurrente sin causa aparente. Fatiga extrema , cansancio constante o apatía. Sudoraciones nocturnas intensas. Palidez excesiva o progresiva.

Masas y Bultos: Inflamación o ganglios (bolitas) en cuello, axilas o ingle que crecen y no desaparecen con desinflamatorios. Aumento de volumen en abdomen, cabeza, pecho o pelvis.



Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), publicados en su página web, "el cáncer es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes en todo el mundo" con un diagnóstico de aproximadamente 280.000 niños de entre 0 y 19 años al año. Fotografía de Archivo. EFE/ J.J.Guillén

Sangre y Piel:



Síntomas Neurológicos: Dolores de cabeza persistentes, a menudo matutinos y acompañados de vómitos. Cambios en la conducta, comportamiento o pérdida de habilidades ya adquiridas (caminar, hablar). Mareos, pérdida de equilibrio o coordinación.

Síntomas Oculares: Reflejo blanco en la pupila (leucocoria) al tomar fotos o con luz. Estrabismo (ojos desviados) de reciente aparición. Visión borrosa o pérdida de visión.

Dolores: Dolor óseo o articular persistente, especialmente si despierta al niño en la noche o se confunde con “dolores de crecimiento”.



¿Cuáles son los principales tipos de cáncer infantil?

Los tipos más comunes de cáncer en niñas, niños y adolescentes:

Leucemia : Afecta la sangre.

Tumores cerebrales : Afectan el cerebro.

Linfomas: Afecta el sistema de defensas del organismo que protege al cuerpo contra virus, bacterias y parásitos

Causas, factores de riesgo y prevención

En la mayoría de los casos, no se sabe exactamente por qué aparece el cáncer en la infancia, pero algunas causas pueden estar relacionadas con factores genéticos, radiación o ciertas infecciones.