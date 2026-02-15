Cómo hacer chilaquiles de frijol caseros, paso a paso

Los chilaquiles de frijol son una versión nutritiva y deliciosa del clásico mexicano, combinando totopos crujientes, salsa cremosa y toppings frescos. Son ideales para desayunos o comidas ligeras llenas de sabor.
Prepararlos en casa es rápido y permite controlar cada ingrediente, logrando un balance entre cremosidad y textura. La combinación de frijoles, especias y crema aromatiza la receta y la hace diferente de los chilaquiles tradicionales.
Además, los chilaquiles de frijol permiten personalización: se pueden añadir queso fresco, crema, aguacate o cilantro, convirtiendo un desayuno simple en un plato completo, fresco y colorido.
Receta de chilaquiles de frijol
Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás 40 minutos en hacerlos.
Ingredientes
- 45 g de mantequilla
- 1 ½ cebollas picadas finamente
- 1 diente de ajo rallado
- 500 g de frijoles negros cocidos
- 500 ml de caldo de pollo
- 1 taza de crema para batir
- 1 pizca de canela molida
- 1 pizca de nuez moscada
- Sal y pimienta al gusto
- 4 tazas de totopos
- 150 g de queso fresco
- 4 cucharadas de cilantro picado
- 150 ml de crema ácida
- 1 aguacate cortado en cubos
Preparación
- Sofríe cebolla y ajo en mantequilla hasta transparentes
- Agrega frijoles, caldo, crema, canela, nuez moscada, sal y pimienta
- Cocina hasta que hierva, retira del fuego y deja entibiar
- Licúa la mezcla hasta obtener salsa cremosa.
- Distribuye los totopos en platos y báñalos con la salsa
- Sirve con queso fresco, crema ácida, cilantro y aguacate
Qué aporta cada ingrediente
La mantequilla aporta sabor y suavidad, mientras que la cebolla y el ajo añaden aroma y profundidad. Los frijoles aportan proteína y cremosidad, creando la base del plato.
La canela y la nuez moscada introducen notas aromáticas sutiles que elevan el sabor sin sobrecargar la receta. La crema para batir aporta textura aterciopelada que cubre los totopos crujientes.
El queso fresco y el aguacate equilibran la intensidad de la salsa y agregan contraste de sabor y textura. El cilantro fresco aporta frescura y color, completando la experiencia gastronómica.
Cómo combinar sabores y texturas
El equilibrio entre totopos crujientes y salsa cremosa es esencial para un buen chilaquil. Cada bocado combina suavidad y firmeza, evitando que la textura se vuelva uniforme o pesada.
Agregar toppings al momento de servir mantiene frescura y contraste. La combinación de crema, aguacate y queso permite que cada elemento destaque y se integre armoniosamente.
Finalmente, servir inmediatamente garantiza que los totopos conserven su crocancia, mientras que la salsa y los ingredientes frescos aportan sabor, aroma y color, haciendo del plato un desayuno completo y nutritivo.