Cómo hacer chilaquiles de frijol caseros, paso a paso

Disfruta de un desayuno nutritivo y lleno de sabor con totopos crujientes, salsa cremosa y toppings frescos, siguiendo una receta fácil y detallada

Los chilaquiles de frijol ofrecen una versión nutritiva y deliciosa del platillo mexicano, combinando totopos crujientes y salsa cremosa con toppings frescos.

Los chilaquiles de frijol son una versión nutritiva y deliciosa del clásico mexicano, combinando totopos crujientes, salsa cremosa y toppings frescos. Son ideales para desayunos o comidas ligeras llenas de sabor.

Prepararlos en casa es rápido y permite controlar cada ingrediente, logrando un balance entre cremosidad y textura. La combinación de frijoles, especias y crema aromatiza la receta y la hace diferente de los chilaquiles tradicionales.

Además, los chilaquiles de frijol permiten personalización: se pueden añadir queso fresco, crema, aguacate o cilantro, convirtiendo un desayuno simple en un plato completo, fresco y colorido.

Receta de chilaquiles de frijol

Preparar chilaquiles de frijol en casa permite controlar ingredientes y lograr el balance ideal entre cremosidad y textura.

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás 40 minutos en hacerlos.

Ingredientes

  • 45 g de mantequilla
  • 1 ½ cebollas picadas finamente
  • 1 diente de ajo rallado
  • 500 g de frijoles negros cocidos
  • 500 ml de caldo de pollo
  • 1 taza de crema para batir
  • 1 pizca de canela molida
  • 1 pizca de nuez moscada
  • Sal y pimienta al gusto
  • 4 tazas de totopos
  • 150 g de queso fresco
  • 4 cucharadas de cilantro picado
  • 150 ml de crema ácida
  • 1 aguacate cortado en cubos

Preparación

  • Sofríe cebolla y ajo en mantequilla hasta transparentes
  • Agrega frijoles, caldo, crema, canela, nuez moscada, sal y pimienta
  • Cocina hasta que hierva, retira del fuego y deja entibiar
  • Licúa la mezcla hasta obtener salsa cremosa.
  • Distribuye los totopos en platos y báñalos con la salsa
  • Sirve con queso fresco, crema ácida, cilantro y aguacate

Qué aporta cada ingrediente

La combinación de totopos crujientes
La combinación de totopos crujientes y salsa cremosa asegura una experiencia culinaria equilibrada y una textura agradable en los chilaquiles de frijol.

La mantequilla aporta sabor y suavidad, mientras que la cebolla y el ajo añaden aroma y profundidad. Los frijoles aportan proteína y cremosidad, creando la base del plato.

La canela y la nuez moscada introducen notas aromáticas sutiles que elevan el sabor sin sobrecargar la receta. La crema para batir aporta textura aterciopelada que cubre los totopos crujientes.

El queso fresco y el aguacate equilibran la intensidad de la salsa y agregan contraste de sabor y textura. El cilantro fresco aporta frescura y color, completando la experiencia gastronómica.

Cómo combinar sabores y texturas

Servir los chilaquiles de frijol
Servir los chilaquiles de frijol inmediatamente ayuda a conservar la crocancia de los totopos mientras los ingredientes frescos aportan sabor y color.

El equilibrio entre totopos crujientes y salsa cremosa es esencial para un buen chilaquil. Cada bocado combina suavidad y firmeza, evitando que la textura se vuelva uniforme o pesada.

Agregar toppings al momento de servir mantiene frescura y contraste. La combinación de crema, aguacate y queso permite que cada elemento destaque y se integre armoniosamente.

Finalmente, servir inmediatamente garantiza que los totopos conserven su crocancia, mientras que la salsa y los ingredientes frescos aportan sabor, aroma y color, haciendo del plato un desayuno completo y nutritivo.

