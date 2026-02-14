México

San Valentín 2026: así operan los fraudes amorosos que dejan pérdidas millonarias a mujeres en México

Autoridades alertan sobre el aumento de este delito que se aprovecha de la vulnerabilidad emocional para obtener dinero


Autoridades alertan sobre el aumento de este delito que se aprovecha de la vulnerabilidad emocional para obtener dinero

En fechas asociadas al amor y las relaciones de pareja, como el Día de San Valentín, también se incrementan los riesgos de caer en fraudes amorosos, una modalidad de estafa que combina manipulación emocional, engaños digitales y presión psicológica para despojar a las víctimas de su dinero.

En México, este delito afecta de manera desproporcionada a las mujeres, quienes concentran dos de cada tres casos documentados.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, 66 por ciento de las víctimas de fraude amoroso son mujeres, principalmente en un rango de edad de 41 a 50 años, mientras que el 34 por ciento corresponde a hombres. Las cifras revelan que, aunque en algunos casos las estafas no se concretan, cuando sí lo hacen pueden provocar pérdidas que van desde 5 mil hasta más de 800 mil pesos.

Cómo operan las estafas románticas

El fraude amoroso suele iniciar en redes sociales o aplicaciones de citas, donde los estafadores crean perfiles atractivos y aparentemente reales. La principal plataforma de contacto identificada es Facebook, utilizada en 70 por ciento de los casos, aunque también se han detectado engaños a través de Bumble, OKCupid, Meetme, Jaumo, Pinalove, Hoop y Bumpy.


En San Valentín, los fraudes amorosos se intensifican en redes sociales y apps de citas, donde estafadores utilizan la manipulación emocional y falsas promesas de inversión para despojar a mujeres de su dinero

El primer contacto suele ser cordial y constante. Después, la relación migra a servicios de mensajería como WhatsApp, donde comienza una etapa de manipulación emocional, conocida como love bombing: mensajes frecuentes, halagos, promesas de amor y planes a futuro. En paralelo, los estafadores evitan dar información personal verificable y nunca concretan encuentros presenciales.

Promesas de negocios y criptomonedas

Testimonios recopilados por el Consejo Ciudadano señalan que detrás de muchos casos existe una red internacional de estafadores, principalmente hombres de origen árabe, que buscan mujeres profesionales, independientes y con solvencia económica, de entre 33 y 50 años.

El engaño suele escalar cuando aparece una supuesta oportunidad de negocio, generalmente vinculada a inversiones en criptomonedas. Para generar confianza, los delincuentes utilizan videos, audios y fotografías reales, simulando transparencia y éxito financiero. Sin embargo, una vez que la víctima invierte su dinero, comienzan las pérdidas, el distanciamiento repentino (ghosting) y la desaparición total del estafador.

Señales de alerta para identificar un fraude amoroso

Las autoridades advierten que existen patrones comunes para reconocer a un estafador sentimental:

  • Interés excesivo y acelerado por establecer una relación.
  • Regalos, flores virtuales y constantes demostraciones de afecto.
  • Falta de información personal clara o historias contradictorias.
  • Fotografías demasiado perfectas o sin rastro en otras redes.
  • Problemas económicos recurrentes que derivan en solicitudes de dinero.
  • Excusas constantes para evitar encuentros cara a cara.

En San Valentín, los fraudes amorosos se intensifican en redes sociales y apps de citas, donde estafadores utilizan la manipulación emocional y falsas promesas de inversión para despojar a mujeres de su dinero

Prevención y apoyo a las víctimas

Entre las principales recomendaciones se encuentra no enviar dinero a personas que no se conocen en persona, evitar compartir información íntima, desconfiar de perfiles idealizados y realizar búsquedas inversas de imágenes en Google para verificar identidades sospechosas.

El Consejo Ciudadano recordó que ofrece atención jurídica, psicológica y acompañamiento gratuito y confidencial, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, a través de la Línea de Seguridad y Chat de Confianza 55 5533 5533. La consigna es clara: el amor no debe implicar pérdidas económicas ni violencia patrimonial, y la prevención sigue siendo la mejor herramienta frente a este tipo de delitos.

