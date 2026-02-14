San Valentín 2026: así celebraron los famosos mexicanos este 14 de febrero

(IG)

Este 14 de febrero se celebra San Valentín en varias partes del mundo y en México no es la excepción.

Desde las primeras horas del día, las redes sociales se inundaron con fotografías, videos y mensajes románticos de enamorados.

Entre estos, destacaron las publicaciones de algunas personalidades del medio artístico nacional. Y es que mientas algunos presumieron sus relaciones de más de 10 años, otros mostraron a su pareja por primera vez ante los ojos del mundo.

(IG)

Anahí y Manuel Velasco

La exintegrante de RBD presumió el enorme ramo de rosas rojas que el político le obsequió por San Valentín. Cabe recordar que los enamorados llevan 11 años de matrimonio y tienen dos hijos en común: Manuel y Emiliano.

Tania Rincón y Pedro Pereyra

La conductora del programa “Hoy” le dedicó “Luna de miel” de Elena Rosa al productor, con quien tiene aproximadamente tres años de relación.

"Lo bonito de las canciones es que te ayudan a plasmar eso que sientes y está lo explica bastante bien. Te amo Pedro Feliz día del Amor“, comentó.

(IG)

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez

La cantante de Sentidos Opuestos publicó un video elaborado con Inteligencia Artificial (IA). Este la muestra como una muñequita tejida junto a su esposo.

"En todos los universos compartiendo San Valentín con mi forever love“, escribió.

(IG)

Galilea Montijo e Isaac Moreno

La conductora de “Hoy” disfrutó de un fin de semana largo junto al modelo español. En las imágenes se ve a los enamorados esperando un tren.

“Mi Valentín de todos los días. Te amo”, escribió.

Cabe recordar que llevan aproximadamente tres años de relación amorosa.

(IG)

Kristal Silva y Luis Ángel Garza

La presentadora de “Venga la Alegría” compartió una sesión fotográfica que se tomó con su esposo en nada más y nada menos que París, Francia.

De acuerdo con la información que compartió, no solo celebraron San Valentín, también su aniversario de bodas número 18.

“Así nuestro San Valentín. Y también celebrando 18 años juntos. TE AMO MUCHO, esposo”, escribió.

(IG)

Majo Aguilar presenta a su chico misterioso

La intérprete de regional mexicano sorprendió a sus seguidores de Instagram tras publicar su primera selfie con su nueva pareja. No destapó la identidad del hombre en cuestión, pero internautas aseguran que se trata de Diego Rangel, baterista de la banda Porter.

“Feliz San Valentín a todos”, escribió.

(IG: @majo_aguilar)

Thalía y el amor propio

Entre las publicaciones destacó el mensaje de la artista mexicana, quien este año decidió compartir hablar sobre el amor propio.

"Celebro el amor todos los días de mi vida, pero qué bonito es que exista un día especial para recordarnos aún más que el amor es la fuerza y el poder más hermoso que existe. Hoy celebremos más que nunca el amor propio, el amor hacia nuestros amigos y hacia nuestra familia. Abracémonos, apapachémonos mucho y sigamos eligiendo amar. Y que siempre, cuando nos miremos al espejo, recordemos que todos somos reinas y reyes", escribió.

(IG: @thalia)