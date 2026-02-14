México

San Valentín 2026: así celebraron los famosos mexicanos este 14 de febrero

Mientas algunos presumieron sus relaciones de más de 10 años, otros mostraron a su pareja por primera vez ante los ojos del mundo

Guardar
(IG)
(IG)

Este 14 de febrero se celebra San Valentín en varias partes del mundo y en México no es la excepción.

Desde las primeras horas del día, las redes sociales se inundaron con fotografías, videos y mensajes románticos de enamorados.

Entre estos, destacaron las publicaciones de algunas personalidades del medio artístico nacional. Y es que mientas algunos presumieron sus relaciones de más de 10 años, otros mostraron a su pareja por primera vez ante los ojos del mundo.

(IG)
(IG)

Anahí y Manuel Velasco

La exintegrante de RBD presumió el enorme ramo de rosas rojas que el político le obsequió por San Valentín. Cabe recordar que los enamorados llevan 11 años de matrimonio y tienen dos hijos en común: Manuel y Emiliano.

Tania Rincón y Pedro Pereyra

La conductora del programa “Hoy” le dedicó “Luna de miel” de Elena Rosa al productor, con quien tiene aproximadamente tres años de relación.

"Lo bonito de las canciones es que te ayudan a plasmar eso que sientes y está lo explica bastante bien. Te amo Pedro Feliz día del Amor“, comentó.

(IG)
(IG)

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez

La cantante de Sentidos Opuestos publicó un video elaborado con Inteligencia Artificial (IA). Este la muestra como una muñequita tejida junto a su esposo.

"En todos los universos compartiendo San Valentín con mi forever love“, escribió.

(IG)
(IG)

Galilea Montijo e Isaac Moreno

La conductora de “Hoy” disfrutó de un fin de semana largo junto al modelo español. En las imágenes se ve a los enamorados esperando un tren.

“Mi Valentín de todos los días. Te amo”, escribió.

Cabe recordar que llevan aproximadamente tres años de relación amorosa.

(IG)
(IG)

Kristal Silva y Luis Ángel Garza

La presentadora de “Venga la Alegría” compartió una sesión fotográfica que se tomó con su esposo en nada más y nada menos que París, Francia.

De acuerdo con la información que compartió, no solo celebraron San Valentín, también su aniversario de bodas número 18.

“Así nuestro San Valentín. Y también celebrando 18 años juntos. TE AMO MUCHO, esposo”, escribió.

(IG)
(IG)

Majo Aguilar presenta a su chico misterioso

La intérprete de regional mexicano sorprendió a sus seguidores de Instagram tras publicar su primera selfie con su nueva pareja. No destapó la identidad del hombre en cuestión, pero internautas aseguran que se trata de Diego Rangel, baterista de la banda Porter.

“Feliz San Valentín a todos”, escribió.

(IG: @majo_aguilar)
(IG: @majo_aguilar)

Thalía y el amor propio

Entre las publicaciones destacó el mensaje de la artista mexicana, quien este año decidió compartir hablar sobre el amor propio.

"Celebro el amor todos los días de mi vida, pero qué bonito es que exista un día especial para recordarnos aún más que el amor es la fuerza y el poder más hermoso que existe. Hoy celebremos más que nunca el amor propio, el amor hacia nuestros amigos y hacia nuestra familia. Abracémonos, apapachémonos mucho y sigamos eligiendo amar. Y que siempre, cuando nos miremos al espejo, recordemos que todos somos reinas y reyes", escribió.

(IG: @thalia)
(IG: @thalia)

Temas Relacionados

San Valentín14 de FebreroDía del Amor y la AmistadChristian NodalÁngela Aguilarmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 14 de febrero: choque en Avenida División del Norte a la altura de Héroes del 47

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Motociclista exhibe a pasajera que pidió simular viaje para engañar a su novio y bajar en motel | Video viral

La joven quería que su pareja creyera que llegó al destino marcado, pero no fue así

Motociclista exhibe a pasajera que

Políticos de oposición llaman “parásito” y “detestable” a Marx Arriaga tras su destitución de la SEP

Senadores, dirigentes nacionales y expresidentes criticaron el trabajo del exfuncionario como director general de Materiales Didácticos

Políticos de oposición llaman “parásito”

Diputadas del Edomex piden que se legisle la maternidad subrogada en la entidad

Legisladoras advierten riesgos de explotación y piden regulación

Diputadas del Edomex piden que

¡Cumple su palabra! Empresario de Monterrey entrega camioneta a familia con mellizos que requieren oxígeno

La historia de una familia capitalina desató una ola de apoyo en redes sociales

¡Cumple su palabra! Empresario de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mataron a una menor de

Mataron a una menor de 14 años e hirieron a su madre sicarios de La Unión Tepito con más de 30 balazos

Marina destruye 30 explosivos encontrados en Concordia, lugar en el que desaparecieron mineros

El Mini Lic será deportado a México... dentro de 10 años

Doble homicidio sacude Mazatlán en arranque de carnaval

Así son los perros robot para fortalecer la seguridad en Nuevo León rumbo al Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

¿Te gusta la cultura tailandesa?

¿Te gusta la cultura tailandesa? Estos son los shows programados en México para 2026

Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo: “Te pago 4 millones de pesos y te subes conmigo al Ring Royale”

¿Quién es? Majo Aguilar presenta a su nuevo novio en pleno San Valentín

Las 3 canciones infalibles que Pepe Aguilar recomienda dedicar este San Valentín

Asaltan al equipo de El Costeño en la colonia Narvarte de CDMX: “Queremos pensar que fue casualidad”

DEPORTES

Cooperativa La Cruz Azul afirma

Cooperativa La Cruz Azul afirma que recuperación de planta en Hidalgo fue legal

Edson Álvarez enciende las alarmas en Turquía por una posible cirugía rumbo al Mundial 2026

Selección mexicana de Natación Artística gana oro y dos platas en la Copa del Mundo en Medellín

Álvaro Fidalgo luce la bandera de México en su uniforme con el Betis

Don Changuito lanza llamado público y denuncia acoso laboral tras dejar el personaje de KeMonito