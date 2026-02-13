Las 3 postres con colágeno que pueden coronar una deliciosa comida por la tarde

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hábitos alimentarios actuales buscan cada vez más integrar opciones que aporten beneficios al bienestar general.

Entre los nutrientes clave para la salud de la piel, las articulaciones y los tejidos conectivos se destaca el colágeno.

Si bien el cuerpo puede producirlo de manera natural, existen alimentos que estimulan su síntesis y pueden formar parte de postres sencillos y sabrosos.

Consumir ingredientes que favorecen la producción de colágeno es una alternativa para quienes desean sumar valor nutricional a sus comidas sin sacrificar el placer de un buen postre.

El colágeno requiere ciertos aminoácidos, vitaminas y minerales para formarse de manera eficiente. Incluir en la dieta diaria frutas ricas en vitamina C, proteínas de alta calidad y antioxidantes contribuye a este proceso.

Con estos conceptos en mente, se pueden preparar postres que, además de ser un cierre dulce para la tarde, promueven la producción natural de colágeno en el organismo.

Parfait de yogur y frutos cítricos

El parfait de yogur con frutas cítricas es una opción fresca y ligera. El yogur aporta proteínas y aminoácidos esenciales, mientras que las naranjas, mandarinas o pomelos ofrecen vitamina C, fundamental para la síntesis de colágeno.

Para prepararlo, se alternan capas de yogur natural, trozos de frutas cítricas y un toque de miel. Se puede sumar una base de granola para agregar textura y fibra. Este postre, además de ser fácil de preparar, contribuye a mantener la piel y los tejidos en buen estado gracias a la combinación de nutrientes.

Gelatina de frutos rojos y semillas de chía

La gelatina casera elaborada con frutos rojos y semillas de chía integra ingredientes ricos en antioxidantes y omega 3, que favorecen la regeneración celular y la formación de colágeno.

Se prepara con jugo natural de frutas como fresas, arándanos o frambuesas, al que se le agrega gelatina sin sabor y semillas de chía. Una vez solidificada, se obtiene un postre de textura suave y fresca. Los frutos rojos aportan antocianinas y vitamina C, mientras que las semillas de chía ofrecen ácidos grasos esenciales.

Brownies de nuez y cacao

Los brownies que combinan nueces y cacao puro son una alternativa que suma proteínas, minerales y antioxidantes.

Las nueces aportan zinc y cobre, minerales que intervienen en la formación de colágeno, mientras que el cacao puro contiene polifenoles que ayudan a proteger las fibras de colágeno del estrés oxidativo.

Para prepararlos, se utiliza harina integral, huevos, cacao sin azúcar, nueces picadas y un endulzante natural. El resultado es un postre húmedo y nutritivo que acompaña bien cualquier sobremesa.

Elegir ingredientes que favorecen la producción natural de colágeno permite disfrutar de postres con un aporte funcional. Estas recetas ofrecen alternativas dulces y equilibradas, ideales para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al placer de un cierre especial en la comida.