Así es como puedes diferenciar los síntomas entre el sarampión y la gripe

Especialistas subrayan la necesidad de reconocer las señales únicas de ambas enfermedades para evitar confusiones

La vacunación es la forma más efectiva de prevenir el sarampión FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Actualmente hay un brote de sarampión en México, la campaña de vacunación avanza mientras el país acumula al menos 2 mil casos nuevos en el año.

Algunos de los síntomas de esta enfermedad pueden confundirse con la gripe.

Según reportes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Clínica Cleveland, el sarampión presenta una secuencia de síntomas y signos específicos desde el contagio hasta la manifestación del exantema:

Cómo identificar el sarampión

El sarampión registra más de 8 mil casos (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)
  • Periodo de incubación:
    • Entre 7 y 14 días tras el contacto con el virus, una persona infectada no muestra síntomas.
    • El periodo promedio, según la Mayo Clinic, es de 10 a 14 días.
    • Según el CDC, el periodo incubación típico es de 11 a 12 días.
  • Síntomas iniciales (primeros 7-14 días):
    • Fiebre alta: puede superar los 40 °C (104 °F).
    • Tos seca.
    • Rinorrea (nariz congestionada o con secreción).
    • Conjuntivitis (ojos rojos y llorosos).
    • Sensibilidad a la luz.
  • Síntomas específicos (Koplik):
    • Entre 2 y 3 días después de los primeros síntomas aparecen manchas de Koplik: pequeñas manchas blancas en la mucosa bucal, especialmente en la cara interna de las mejillas. Este signo es característico del sarampión.
    • Las manchas de Koplik suelen preceder a la aparición del exantema.
  • Aparición de la erupción (ronchas o puntos rojos):
    • Entre 3 y 5 días después del inicio de los primeros síntomas surge el exantema (ronchas o puntos rojos).
    • La erupción comienza en la cara, normalmente en la zona del nacimiento del cabello y detrás de las orejas, y se extiende hacia el cuello, tronco, brazos, piernas y pies.
    • El exantema puede estar compuesto de manchas planas y elevadas que, al avanzar, tienden a confluir.
    • Cuando aparece la erupción, la fiebre puede incrementarse aún más.
    • El exantema dura entre 4 y 7 días.
  • Otros síntomas:
    • Dolor muscular.
    • Dolor de garganta.
    • Pérdida del apetito.
    • Malestar general.
  • Complicaciones posibles:
    • Otitis media.
    • Neumonía.
    • Encefalitis.
    • Diarrea.

Síntomas de la gripe y cómo diferenciarlos del sarampión

Síntomas habituales de la gripe:

La fiebre es más persistente en la gripe (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Fiebre o sensación febril con escalofríos (no siempre presente).
  • Dolor de cabeza.
  • Dolores musculares y corporales.
  • Cansancio o debilidad.
  • Tos seca.
  • Dolor de garganta.
  • Secreción nasal o congestión.
  • Estornudos (más común en gripe que en sarampión).
  • En algunos casos, vómitos y diarrea (más frecuente en niños).

Claves para evitar confusión entre síntomas de gripe y sarampión:

  • Duración del periodo de incubación:
    • La gripe aparece de manera abrupta, con incubación de 1 a 4 días.
    • El sarampión tiene incubación de 7 a 14 días.
  • Conjuntivitis y ojos rojos:
    • Es habitual en el sarampión, rara en la gripe.
  • Manchas de Koplik:
    • Exclusivas del sarampión, nunca presentes en la gripe.
  • Exantema o erupción:
    • El sarampión siempre genera un exantema característico, la gripe no.
  • Dolores musculares:
    • Se presentan en ambos, pero son más marcados y generalizados en la gripe.
  • Estornudos y congestión nasal:
    • Son frecuentes en la gripe, en el sarampión la congestión nasal es menos notoria.
  • Progresión de la fiebre:
    • En la gripe la fiebre es alta y repentina, en el sarampión puede incrementarse sobre todo al aparecer el exantema.
  • Síntomas respiratorios severos:
    • Ambos pueden producirlos, pero en el sarampión suelen acompañarse de otros signos distintivos.

¿Cuándo sospechar de sarampión y no de gripe tras brotes recientes?

Las manchas blancas en la boca son exclusivas del sarampión (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Presencia de fiebre alta acompañada de conjuntivitistos seca y rinorrea en una persona no vacunada o con antecedente de contacto con casos de sarampión.
  • Aparición de manchas de Koplik en la mucosa oral.
  • Desarrollo de un exantema maculopapular que inicia en la cara y se extiende al resto del cuerpo entre 3 y 5 días después de los primeros síntomas.
  • Antecedente epidemiológico: contacto con un brote o viaje a zonas con circulación de sarampión.
  • La gripe no produce manchas de Koplik ni erupción cutánea.
  • En temporada de brotes, la sospecha debe aumentar ante fiebre y exantema, sobre todo en niños o adultos jóvenes no vacunados.

