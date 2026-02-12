Así es como puedes diferenciar los síntomas entre el sarampión y la gripe

Actualmente hay un brote de sarampión en México, la campaña de vacunación avanza mientras el país acumula al menos 2 mil casos nuevos en el año.
Algunos de los síntomas de esta enfermedad pueden confundirse con la gripe.
Según reportes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Clínica Cleveland, el sarampión presenta una secuencia de síntomas y signos específicos desde el contagio hasta la manifestación del exantema:
Cómo identificar el sarampión
- Periodo de incubación:
- Entre 7 y 14 días tras el contacto con el virus, una persona infectada no muestra síntomas.
- El periodo promedio, según la Mayo Clinic, es de 10 a 14 días.
- Según el CDC, el periodo incubación típico es de 11 a 12 días.
- Síntomas iniciales (primeros 7-14 días):
- Fiebre alta: puede superar los 40 °C (104 °F).
- Tos seca.
- Rinorrea (nariz congestionada o con secreción).
- Conjuntivitis (ojos rojos y llorosos).
- Sensibilidad a la luz.
- Síntomas específicos (Koplik):
- Entre 2 y 3 días después de los primeros síntomas aparecen manchas de Koplik: pequeñas manchas blancas en la mucosa bucal, especialmente en la cara interna de las mejillas. Este signo es característico del sarampión.
- Las manchas de Koplik suelen preceder a la aparición del exantema.
- Aparición de la erupción (ronchas o puntos rojos):
- Entre 3 y 5 días después del inicio de los primeros síntomas surge el exantema (ronchas o puntos rojos).
- La erupción comienza en la cara, normalmente en la zona del nacimiento del cabello y detrás de las orejas, y se extiende hacia el cuello, tronco, brazos, piernas y pies.
- El exantema puede estar compuesto de manchas planas y elevadas que, al avanzar, tienden a confluir.
- Cuando aparece la erupción, la fiebre puede incrementarse aún más.
- El exantema dura entre 4 y 7 días.
- Otros síntomas:
- Dolor muscular.
- Dolor de garganta.
- Pérdida del apetito.
- Malestar general.
- Complicaciones posibles:
- Otitis media.
- Neumonía.
- Encefalitis.
- Diarrea.
Síntomas de la gripe y cómo diferenciarlos del sarampión
Síntomas habituales de la gripe:
- Fiebre o sensación febril con escalofríos (no siempre presente).
- Dolor de cabeza.
- Dolores musculares y corporales.
- Cansancio o debilidad.
- Tos seca.
- Dolor de garganta.
- Secreción nasal o congestión.
- Estornudos (más común en gripe que en sarampión).
- En algunos casos, vómitos y diarrea (más frecuente en niños).
Claves para evitar confusión entre síntomas de gripe y sarampión:
- Duración del periodo de incubación:
- La gripe aparece de manera abrupta, con incubación de 1 a 4 días.
- El sarampión tiene incubación de 7 a 14 días.
- Conjuntivitis y ojos rojos:
- Es habitual en el sarampión, rara en la gripe.
- Manchas de Koplik:
- Exclusivas del sarampión, nunca presentes en la gripe.
- Exantema o erupción:
- El sarampión siempre genera un exantema característico, la gripe no.
- Dolores musculares:
- Se presentan en ambos, pero son más marcados y generalizados en la gripe.
- Estornudos y congestión nasal:
- Son frecuentes en la gripe, en el sarampión la congestión nasal es menos notoria.
- Progresión de la fiebre:
- En la gripe la fiebre es alta y repentina, en el sarampión puede incrementarse sobre todo al aparecer el exantema.
- Síntomas respiratorios severos:
- Ambos pueden producirlos, pero en el sarampión suelen acompañarse de otros signos distintivos.
¿Cuándo sospechar de sarampión y no de gripe tras brotes recientes?
- Presencia de fiebre alta acompañada de conjuntivitis, tos seca y rinorrea en una persona no vacunada o con antecedente de contacto con casos de sarampión.
- Aparición de manchas de Koplik en la mucosa oral.
- Desarrollo de un exantema maculopapular que inicia en la cara y se extiende al resto del cuerpo entre 3 y 5 días después de los primeros síntomas.
- Antecedente epidemiológico: contacto con un brote o viaje a zonas con circulación de sarampión.
- La gripe no produce manchas de Koplik ni erupción cutánea.
- En temporada de brotes, la sospecha debe aumentar ante fiebre y exantema, sobre todo en niños o adultos jóvenes no vacunados.
