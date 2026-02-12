Así es como puedes diferenciar los síntomas entre el sarampión y la gripe

La vacunación es la forma más efectiva de prevenir el sarampión FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Actualmente hay un brote de sarampión en México, la campaña de vacunación avanza mientras el país acumula al menos 2 mil casos nuevos en el año.

Algunos de los síntomas de esta enfermedad pueden confundirse con la gripe.

Según reportes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Clínica Cleveland, el sarampión presenta una secuencia de síntomas y signos específicos desde el contagio hasta la manifestación del exantema:

Cómo identificar el sarampión

El sarampión registra más de 8 mil casos (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

Periodo de incubación: Entre 7 y 14 días tras el contacto con el virus, una persona infectada no muestra síntomas. El periodo promedio, según la Mayo Clinic , es de 10 a 14 días. Según el CDC , el periodo incubación típico es de 11 a 12 días.

Síntomas iniciales (primeros 7-14 días): Fiebre alta: puede superar los 40 °C (104 °F). Tos seca . Rinorrea (nariz congestionada o con secreción). Conjuntivitis (ojos rojos y llorosos). Sensibilidad a la luz .

Síntomas específicos (Koplik): Entre 2 y 3 días después de los primeros síntomas aparecen manchas de Koplik : pequeñas manchas blancas en la mucosa bucal, especialmente en la cara interna de las mejillas. Este signo es característico del sarampión. Las manchas de Koplik suelen preceder a la aparición del exantema.

Aparición de la erupción (ronchas o puntos rojos): Entre 3 y 5 días después del inicio de los primeros síntomas surge el exantema (ronchas o puntos rojos). La erupción comienza en la cara, normalmente en la zona del nacimiento del cabello y detrás de las orejas, y se extiende hacia el cuello, tronco, brazos, piernas y pies. El exantema puede estar compuesto de manchas planas y elevadas que, al avanzar, tienden a confluir. Cuando aparece la erupción, la fiebre puede incrementarse aún más. El exantema dura entre 4 y 7 días.

Otros síntomas: Dolor muscular. Dolor de garganta. Pérdida del apetito. Malestar general.

Complicaciones posibles: Otitis media. Neumonía. Encefalitis. Diarrea.



Síntomas de la gripe y cómo diferenciarlos del sarampión

Síntomas habituales de la gripe:

La fiebre es más persistente en la gripe (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fiebre o sensación febril con escalofríos (no siempre presente).

Dolor de cabeza.

Dolores musculares y corporales.

Cansancio o debilidad.

Tos seca.

Dolor de garganta.

Secreción nasal o congestión.

Estornudos (más común en gripe que en sarampión).

En algunos casos, vómitos y diarrea (más frecuente en niños).

Claves para evitar confusión entre síntomas de gripe y sarampión:

Duración del periodo de incubación: La gripe aparece de manera abrupta, con incubación de 1 a 4 días. El sarampión tiene incubación de 7 a 14 días.

Conjuntivitis y ojos rojos: Es habitual en el sarampión, rara en la gripe.

Manchas de Koplik: Exclusivas del sarampión, nunca presentes en la gripe.

Exantema o erupción: El sarampión siempre genera un exantema característico, la gripe no.

Dolores musculares: Se presentan en ambos, pero son más marcados y generalizados en la gripe.

Estornudos y congestión nasal: Son frecuentes en la gripe, en el sarampión la congestión nasal es menos notoria.

Progresión de la fiebre: En la gripe la fiebre es alta y repentina, en el sarampión puede incrementarse sobre todo al aparecer el exantema.

Síntomas respiratorios severos: Ambos pueden producirlos, pero en el sarampión suelen acompañarse de otros signos distintivos.



¿Cuándo sospechar de sarampión y no de gripe tras brotes recientes?

Las manchas blancas en la boca son exclusivas del sarampión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presencia de fiebre alta acompañada de conjuntivitis , tos seca y rinorrea en una persona no vacunada o con antecedente de contacto con casos de sarampión.

Aparición de manchas de Koplik en la mucosa oral.

Desarrollo de un exantema maculopapular que inicia en la cara y se extiende al resto del cuerpo entre 3 y 5 días después de los primeros síntomas.

Antecedente epidemiológico : contacto con un brote o viaje a zonas con circulación de sarampión.

La gripe no produce manchas de Koplik ni erupción cutánea .

En temporada de brotes, la sospecha debe aumentar ante fiebre y exantema, sobre todo en niños o adultos jóvenes no vacunados.