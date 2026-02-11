Senado ratifica a Luz Elena Baños y Ana Luisa Vallejo como embajadoras en Guatemala y Belice

El Senado ratificó por unanimidad los nombramientos de Luz Elena Baños y Ana Luisa Vallejo como embajadoras de México en Guatemala y Belice, respectivamente.

El pleno del Senado de la República ratificó por unanimidad los nombramientos de Luz Elena Baños Rivas como embajadora de México en Guatemala y de Ana Luisa Vallejo Barba como embajadora en Belice.

Las propuestas fueron enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y avaladas sin debate.

La votación se realizó luego de que ambas comparecieran ante comisiones. En el caso de Guatemala, Baños sustituye a Romeo Ruiz Armenta.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no detalló las razones del relevo. Tras la aprobación, las diplomáticas rindieron protesta de ley ante la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo.

¿Quiénes son Luz Elena Baños y Ana Luisa Vallejo?

Las nuevas representantes diplomáticas forman parte del Servicio Exterior Mexicano y cuentan con trayectoria en el ámbito bilateral y multilateral.

Luz Elena Baños se desempeñó recientemente como representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Los nombramientos consolidan la diplomacia profesional con perspectiva de género y enfoque en derechos humanos.

Además, anteriormente fue jefa de Cancillería en la embajada mexicana en Guatemala, país al que ahora regresa como titular de la misión.

Ana Luisa Vallejo, por su parte, ha ocupado cargos como cónsul general de México en San Francisco, California, y jefa de Cancillería en Bolivia, experiencia que respalda su designación al frente de la embajada en Belice.

Claudia Sheinbaum respalda política exterior feminista

Los nombramientos fueron propuestos directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha señalado la importancia de fortalecer la política exterior con enfoque regional y de género.

Claudia Sheinbaum envió al Senado las propuestas de nombramiento de Luz Elena Baños y Ana Luisa Vallejo como embajadoras en Guatemala y Belice. EFE/ Mario Guzmán

Con estas designaciones, el Ejecutivo federal consolida la presencia de mujeres en cargos estratégicos del servicio diplomático y refuerza la relación con países considerados prioritarios para México, particularmente en el sur y sureste.

Guatemala y Belice son vecinos con los que México comparte frontera, vínculos históricos y una agenda común en temas de migración, desarrollo y medio ambiente.

Juan Ramón de la Fuente destaca experiencia diplomática

El canciller Juan Ramón de la Fuente subrayó la experiencia y el conocimiento regional de ambas embajadoras, especialmente en asuntos relacionados con la frontera sur.

A través de redes sociales, informó que sostuvo reuniones de trabajo con Baños y Vallejo previo a su ratificación. Señaló que Guatemala y Belice son socios estratégicos para México y que la cooperación bilateral es clave ante desafíos compartidos.

Durante la sesión legislativa, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, Félix Salgado Macedonio, afirmó que los nombramientos reflejan la relevancia de América Latina y el Caribe en la política exterior mexicana.

Centroamérica, eje estratégico para México

La relación con Guatemala y Belice forma parte de una agenda más amplia de cooperación regional impulsada por el gobierno federal.

Entre los principales temas destacan:

Atención coordinada al fenómeno migratorio en la frontera sur.

Impulso a proyectos ambientales como el corredor biocultural de la Selva Maya .

Cooperación en desarrollo social y económico regional .

Coordinación ante desafíos como cambio climático y seguridad alimentaria .

Fortalecimiento del diálogo político y diplomático con América Latina y el Caribe.

La ratificación de las nuevas embajadoras se da en un contexto de fortalecimiento de la relación de México con Centroamérica, región considerada prioritaria dentro de la estrategia internacional del actual gobierno.