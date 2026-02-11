Poncho de Nigris agrede a Gabo Cuevas en vivo y lo corre de Ring Royale

(Instagram/@gabocuevasc//@ponchodenigris)

El reportero Gabo Cuevas buscaba entrar a una conferencia previa a Ring Royale, un evento de boxeo entre figuras públicas, pero Poncho de Nigris le negó la entrada y aventó sus herramientas de trabajo.

En un video de Dulce y Picosito, se pudo ver que Gabo Cuevas estaba narrando la negativa de su entrada al lugar.

Posteriormente, Poncho de Nigris lo confrontó directamente mientras le reclamaba por sus comentarios hacia su familia.

El reportero no obtuvo acceso a evento previo de Ring Royale

“No... no vas a entrar... dijiste algo de mis hijos ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué le deseaste a mis hijos? Dijiste que ¿Cuál va a ser mi karma? Pinche pocos huevos“, mencionó el influencer al mismo tiempo en que jalaba el cable de sus audífonos.

Por su parte, Gabriel Cuevas le pidió que no rompiera su equipo. Lo siguiente que quedó grabado fue el techo, todo parece indicar que Poncho de Nigris habría lanzado el celular del reportero.

Que pasó entre Gabo Cuevas y Poncho de Nigris

Una frase lanzada en un podcast desató una escalada de tensión entre dos figuras del entretenimiento mexicano.

El periodista Gabriel Cuevas pronunció durante una transmisión: “Poncho pagará su karma con alguno de sus hijos”, lo que llevó a Poncho de Nigris a interpretar el comentario como una amenaza directa hacia su familia.

La polémica surgió cuando, en el programa digital, se abordó una situación anterior:

Poncho de Nigris impulsa Ring Royale, que busca superar producciones internacionales como La Velada del Año y Supernova Strikers (IG)

Poncho había hecho referencia pública a la exnovia de Aldo de Nigris, insinuando que su familia “no aceptaba página azul”, aludiendo a la cuenta de OnlyFans de la influencer.

Esta afirmación, lejos de pasar desapercibida, fue el detonante que llevó a Cuevas a pronunciar la frase que caló hondo en el entorno familiar de los De Nigris.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Poncho de Nigris manifestó su descontento con las palabras de Cuevas.

Subrayó que para él, la familia y sus hijos representan un límite infranqueable.

De Nigris expresó: “El que se meta con mis hijos y con mi familia se me olvidan mis principios, mis valores, mi inteligencia emocional y todo”, en referencia a la gravedad que atribuyó al comentario.

Dicha frase habría quedado comprobada con su actitud hacia Gabo Cuevas.

El creador de contenido consideró que la frase de Cuevas superó la línea de las críticas habituales que suele recibir, en especial por su postura en defensa de su sobrino Aldo de Nigris dentro del reality La Casa de los Famosos México. Para Poncho, esta situación exige una disculpa pública y directa.

Poncho de Nigris llora por su evento de box

En medio de la organización de Ring Royale, el conductor Poncho de Nigris reconoció entre lágrimas que enfrenta una fuerte presión por parte del público que, según él, espera verlo fracasar en su debut como promotor de box en la Arena Monterrey.

Durante una entrevista, admitió sentir temor ante el reto de llenar el recinto el 15 de marzo, y reveló que la crítica lo ha afectado emocionalmente:

“Obviamente, como soy una persona polémica, hay mucha gente que me quiere ver perder. Hay mucha crítica pero estoy llorando de emoción”, compartió al hablar sobre la magnitud del evento y la dificultad de gestionar altas expectativas.

El proceso para concretar el espectáculo no ha estado exento de obstáculos, incluyendo la negativa de Adrián Marcelo para participar, lo cual frustró uno de los duelos más esperados por los seguidores.