México

Poncho de Nigris agrede a Gabo Cuevas en vivo y lo corre de Ring Royale

El influencer recordó comentarios de hace algunos meses

Guardar
(Instagram/@gabocuevasc//@ponchodenigris)
(Instagram/@gabocuevasc//@ponchodenigris)

El reportero Gabo Cuevas buscaba entrar a una conferencia previa a Ring Royale, un evento de boxeo entre figuras públicas, pero Poncho de Nigris le negó la entrada y aventó sus herramientas de trabajo.

En un video de Dulce y Picosito, se pudo ver que Gabo Cuevas estaba narrando la negativa de su entrada al lugar.

Posteriormente, Poncho de Nigris lo confrontó directamente mientras le reclamaba por sus comentarios hacia su familia.

El reportero no obtuvo acceso a evento previo de Ring Royale

“No... no vas a entrar... dijiste algo de mis hijos ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué le deseaste a mis hijos? Dijiste que ¿Cuál va a ser mi karma? Pinche pocos huevos“, mencionó el influencer al mismo tiempo en que jalaba el cable de sus audífonos.

Por su parte, Gabriel Cuevas le pidió que no rompiera su equipo. Lo siguiente que quedó grabado fue el techo, todo parece indicar que Poncho de Nigris habría lanzado el celular del reportero.

Que pasó entre Gabo Cuevas y Poncho de Nigris

Una frase lanzada en un podcast desató una escalada de tensión entre dos figuras del entretenimiento mexicano.

El periodista Gabriel Cuevas pronunció durante una transmisión: “Poncho pagará su karma con alguno de sus hijos”, lo que llevó a Poncho de Nigris a interpretar el comentario como una amenaza directa hacia su familia.

La polémica surgió cuando, en el programa digital, se abordó una situación anterior:

Poncho de Nigris impulsa Ring
Poncho de Nigris impulsa Ring Royale, que busca superar producciones internacionales como La Velada del Año y Supernova Strikers (IG)

Poncho había hecho referencia pública a la exnovia de Aldo de Nigris, insinuando que su familia “no aceptaba página azul”, aludiendo a la cuenta de OnlyFans de la influencer.

Esta afirmación, lejos de pasar desapercibida, fue el detonante que llevó a Cuevas a pronunciar la frase que caló hondo en el entorno familiar de los De Nigris.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Poncho de Nigris manifestó su descontento con las palabras de Cuevas.

Subrayó que para él, la familia y sus hijos representan un límite infranqueable.

De Nigris expresó: “El que se meta con mis hijos y con mi familia se me olvidan mis principios, mis valores, mi inteligencia emocional y todo”, en referencia a la gravedad que atribuyó al comentario.

Dicha frase habría quedado comprobada con su actitud hacia Gabo Cuevas.

El creador de contenido consideró que la frase de Cuevas superó la línea de las críticas habituales que suele recibir, en especial por su postura en defensa de su sobrino Aldo de Nigris dentro del reality La Casa de los Famosos México. Para Poncho, esta situación exige una disculpa pública y directa.

Poncho de Nigris llora por su evento de box

En medio de la organización de Ring Royale, el conductor Poncho de Nigris reconoció entre lágrimas que enfrenta una fuerte presión por parte del público que, según él, espera verlo fracasar en su debut como promotor de box en la Arena Monterrey.

(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

Durante una entrevista, admitió sentir temor ante el reto de llenar el recinto el 15 de marzo, y reveló que la crítica lo ha afectado emocionalmente:

“Obviamente, como soy una persona polémica, hay mucha gente que me quiere ver perder. Hay mucha crítica pero estoy llorando de emoción”, compartió al hablar sobre la magnitud del evento y la dificultad de gestionar altas expectativas.

El proceso para concretar el espectáculo no ha estado exento de obstáculos, incluyendo la negativa de Adrián Marcelo para participar, lo cual frustró uno de los duelos más esperados por los seguidores.

Temas Relacionados

Gabo CuevasPoncho de Nigrismexico-entretenimiento

Más Noticias

Gabriela “N”, acusada de matar a motociclista, permanece en Santa Martha a la espera de definir su situación jurídica

Reportes indican que su audiencia inicial será realizada en próximo 11 de febrero de 2026

Gabriela “N”, acusada de matar

Por qué la alcaldía Miguel Hidalgo de CDMX quiere reclasificar 14 calles y vialidades de la demarcación

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, pidió apoyo del Gobierno de la Ciudad de México para esta solicitud

Por qué la alcaldía Miguel

¿Quiénes serán los rivales de Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

El jalisciense buscará mejorar su histórica posición en la final olímpica de Milán-Cortina 2026, enfrentando a potencias mundiales como Ilia Malinin y Yuma Kagiyama

¿Quiénes serán los rivales de

Dirigencia de Morena Jalisco se deslinda tras detención del ex alcalde de Tequila

Erika Pérez afirmó que la candidatura de Diego “N” no fue avalada por la actual dirigencia estatal del partido

Dirigencia de Morena Jalisco se

Clara Brugada rechaza privatización de Parque Lira, buscará diálogo con Mauricio Tabe

Vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México se encuentran manifestándose en los alrededores de este sitio en contra de la privatización del lugar

Clara Brugada rechaza privatización de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Objetivo prioritario detenido en Coahuila

Objetivo prioritario detenido en Coahuila es del Cártel del Noreste y está ligado con la masacre de los LeBarón

Van cinco fosas clandestinas localizadas en Concordia, Sinaloa, tras hallazgo de diez cuerpos

Minera frenó operaciones por inseguridad meses antes del secuestro de 10 ingenieros, mientras Harfuch asegura que no tenían reportes previos

Atacan a balazos a agentes ministeriales en Cortazar, Guanajuato: un elemento resultó lesionado

Dan más de 10 años de cárcel para tres personas en Sonora por albergar a 36 migrantes de La India, Ecuador, Nepal y Pakistán

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Guzmán asegura que vio

Alejandra Guzmán asegura que vio a su mamá Silvia Pinal momentos antes de entrar al quirófano: “Una luz profunda”

Sobrino de Edith Márquez sufre la muerte de su papá a sólo dos días de haber muerto su mamá: “Parece una pesadilla”

Influencer Sol León revela las razones por las que habría aceptado entrar a La Casa de los Famosos Telemundo

Fans de One Piece podrán convivir con Iñaki Godoy en evento exclusivo de la segunda temporada: así puedes asistir

Colaborador de Hoy alerta sobre una nueva modalidad de robo en el cajero automático

DEPORTES

¿Quiénes serán los rivales de

¿Quiénes serán los rivales de Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

De cuánto es el apoyo económico que recibe Donovan Carrillo, patinador mexicano en los Juegos Olímpicos de Invierno

¿Cómo se reforzaron todos los equipos de la Liga MX tras el cierre del mercado de Fichajes?

Cuándo y cómo ver a Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Cruz Azul hace oficial la llegada de Nico Ibáñez: “Muy contento de estar aquí”