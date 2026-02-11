México

Graco Sendel se sincera sobre la actitud de Angelique Boyer fuera de los foros de Doménica Montero

La actriz fue elogiada por Graco Sendel, quien aseguró que trabajar con ella fue clave para su crecimiento profesional

Graco Sendel resalta el impacto
Graco Sendel resalta el impacto positivo de trabajar junto a Angelique Boyer dentro y fuera de los foros de telenovela. (RS)

El comportamiento de Angelique Boyer fuera de los foros de grabación de Doménica Montero ha sido motivo de comentarios positivos por parte de Graco Sendel, quien compartió créditos con la reconocida actriz en la producción televisiva más reciente del horario estelar.

El joven actor, impulsado por el éxito de su personaje “Pedro”, resaltó la calidad humana y profesional de Boyer al relatar su experiencia de trabajo conjunto.Según el hijo de Sergio Sendel, la interacción con la actriz fue determinante para su desarrollo actoral en la telenovela.

“Ahora entiendo por qué está donde está, ahora entiendo la actriz que es, porque es super generosa”, declaró el para Televisa Espectáculos, remarcando la apertura y apoyo que recibió en cada escena compartida.

Angelique Boyer destaca por su
Angelique Boyer destaca por su calidad humana y generosidad con compañeros en las grabaciones de Doménica Montero. Crédito: (Jovani Pérez/ Infobae)

Angelique Boyer y el ambiente fuera de cámaras

Más allá de los foros, la protagonista de Teresa se ha distinguido por mantener una postura accesible y solidaria con sus colegas, según la percepción de Graco Sendel. El actor describió a Boyer como una figura que fomenta el trabajo colaborativo y la integración de los nuevos talentos.

“Sí es la protagonista, sí es quien es, pero te ayuda, te permite actuar con ella bien, es buena compañera, es lindísima, muy educada”, expresó.

Por lo tanto, la presencia de la intérprete fuera de cámaras fue un factor decisivo para el clima de trabajo positivo en Doménica Montero, afianzando su lugar como referente dentro del género.

La actitud accesible de Angelique
La actitud accesible de Angelique Boyer fomenta el trabajo colaborativo y la integración de nuevos talentos en el elenco. Crédito: (Jesús Avilés/Infobae)

Próximo desafío actoral: un villano inesperado

Tras el cierre de Doménica Montero, Graco Sendel se prepara para un cambio radical en su carrera. El actor confirmó que su próximo reto será interpretar a un villano, un papel completamente opuesto al que lo catapultó a la popularidad.

Su decisión obedece a la necesidad de ampliar sus registros interpretativos. Después de encarnar a “Pedro”, un joven marcado por la ternura y la vulnerabilidad, el actor considera clave desafiarse con roles que requieran una construcción emocional diferente.

“El personaje me escogió a mí porque me está dando algo que no lo veía venir, me escogió porque me dio la oportunidad de crear un personaje que me dejara verme tierno, llorar, enojarme, darle tanto al público de un solo personaje”, explicó.

El próximo proyecto, cuyo título aún no ha sido revelado, representará para Graco Sendel la ocasión de consolidarse como un actor versátil, capaz de transitar con solvencia entre distintos géneros y arquetipos.

Graco Sendel anuncia que asumirá
Graco Sendel anuncia que asumirá el reto de interpretar a un villano tras su papel como 'Pedro' en la exitosa telenovela. (RS / Televisa)

Trayectoria y perfil: Graco Sendel en ascenso

Nacido en Ciudad de México, Sergio Graco Santaella Paleta tiene 27 años y proviene de una familia ligada al medio artístico. Su padre, Sergio Sendel, ha sido un referente en la televisión mexicana, aunque Graco busca forjar una identidad propia, alejada de la sombra paterna.

Entre los hitos de su carrera figuran:

  • Estudios en Creación y Desarrollo de Empresas.
  • Participación en el reality Reto 2 Elementos: La Liga Extrema.
  • Diversos proyectos en televisión y plataformas digitales.

