Cómo hacer una mascarilla de arroz tipo coreano para aclarar la piel con solo un ingrediente: fácil y rápido

El uso tradicional del cereal en cosmética revela cómo puedes revitalizar y aportar luminosidad al cutis, sin complicaciones y con lo que tienes en casa. (neusdermo.ec)

El arroz, un ingrediente básico en la cocina, ha ganado protagonismo en el cuidado de la piel por sus propiedades suavizantes y revitalizantes.

Utilizado en mascarillas caseras, este cereal aporta nutrientes que ayudan a mejorar la textura, el tono y la hidratación del rostro.

La sencillez de su preparación y la accesibilidad de los ingredientes han convertido a la mascarilla de arroz en una alternativa popular para quienes buscan opciones naturales de belleza.

La mascarilla de arroz casera con agua y arroz destaca por su sencillez y efectividad en el cuidado facial natural. Foto: Gastronomía Vasca

Cuáles son los beneficios de una mascarilla de arroz para la piel

La mascarilla de arroz ofrece varios beneficios para la piel, respaldados por el uso tradicional en la cosmética asiática y algunos estudios recientes. Sus principales aportes son:

Efecto suavizante : El arroz ayuda a mejorar la textura de la piel, dejándola más lisa y uniforme.

Propiedades hidratantes : Favorece la retención de humedad, lo que contribuye a mantener la piel hidratada y flexible.

Luminosidad y tono uniforme : El uso regular puede aportar mayor luminosidad y ayudar a atenuar manchas, gracias a compuestos como el ácido ferúlico y almidones presentes en el arroz.

Acción calmante : Resulta útil en pieles sensibles o irritadas, ya que alivia enrojecimientos y molestias leves.

Efecto astringente suave : Ayuda a reducir el exceso de grasa y minimiza el aspecto de los poros, sin resecar la piel.

Antioxidantes naturales: El arroz contiene antioxidantes que combaten el daño causado por los radicales libres y contribuyen a retrasar signos del envejecimiento.

El efecto astringente suave del arroz reduce el exceso de grasa y minimiza la apariencia de los poros en el rostro. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos beneficios pueden variar según el tipo de piel y la frecuencia de uso. La mascarilla de arroz es una opción sencilla y de bajo costo para el cuidado facial en rutinas caseras.

Cómo hacer una mascarilla de arroz con solo dos ingredientes: agua y arroz

Para preparar una mascarilla de arroz usando únicamente arroz y agua, se pueden seguir estos pasos sencillos:

Lavar el arroz: Coloca media taza de arroz en un recipiente y enjuágalo con agua fría para eliminar impurezas. Hervir el arroz: Agrega una taza y media de agua al arroz limpio. Cocina a fuego medio hasta que el arroz esté blando y el agua se haya reducido. Colar y reservar el agua: Separa el arroz del agua de cocción. El agua resultante puede utilizarse como tónico facial, ya que contiene nutrientes beneficiosos para la piel. Preparar la mascarilla: Tritura el arroz cocido hasta obtener una pasta suave. Si es necesario, añade un poco del agua de cocción para ajustar la textura. Aplicar sobre el rostro: Extiende la pasta de arroz sobre la piel limpia y deja actuar durante 15 a 20 minutos. Enjuagar con agua tibia: Retira la mascarilla con abundante agua tibia.

Esta mascarilla ayuda a suavizar y revitalizar la piel, gracias a las propiedades hidratantes y nutritivas del arroz. Se recomienda utilizarla una o dos veces por semana.

<br>