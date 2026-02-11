Caen cuatro presuntos miembros del CJNG tras homicidio y secuestro en Uruapan, Michoacán

Los cuatro sujetos fueron arrestados tras dos operativos. Crédito: FGE Michoacán.

En una operación conjunta, cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo, vinculados con homicidio y secuestro en Uruapan, fueron detenidos por autoridades de Michoacán.

Según informes oficiales, la intervención se enmarca en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Los trabajos que derivaron en las cuatro detenciones fueron realizados por la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Subsecretaría de Investigación Especializada y la Guardia Nacional.

Medios nacionales como Milenio reportaron que los cuatro detenidos presuntamente formarían parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las detenciones fueron el resultado de una investigación iniciada tras el hallazgo de un hombre sin vida en la colonia Valle Dorado, municipio de Uruapan. Según el reporte oficial, el cuerpo localizado presentaba huellas de violencia y junto a él se encontró un mensaje relacionado con actividades de extorsión, atribuido a una célula criminal.

Hallazgos y aseguramientos en la colonia Valle Dorado

Durante el despliegue, las fuerzas de seguridad capturaron a Pedro Alonso “N”, de 21 años, y Antonio “N”, de 23, quienes portaban 3 cartulinas con mensajes de un grupo criminal, además de 11 bolsas de metanfetamina, 4 cartuchos calibre 9 milímetros y tres calibre .223 milímetros.

También se les incautó un vehículo Chevrolet Malibu LS blanco y guantes de látex con manchas de sangre.

Vehículo asegurado en uno de los operativos. Crédito: FGE Michoacán.

Según la FGE, estos elementos constituyen pruebas importantes para las investigaciones en curso. Las autoridades refuerzan la hipótesis de que los detenidos mantenían una relación directa con la célula responsable del homicidio.

Rescate en la colonia Doctores y aseguramiento de armas

En otra acción del mismo operativo, José Rodolfo “N” de 25 años e Hilario “N”, de 49 años, fueron arrestados por su probable participación en la privación ilegal de la libertad de una mujer y un hombre.

Arma asegurada en los operativos. Crédito: FGE Michoacán.

Autoridades confirmaron que las víctimas fueron localizadas con vida y se encuentran bajo resguardo de las instituciones competentes.

Durante esta intervención, los agentes aseguraron un arma corta calibre .40 milímetros, 1 cargador, 3 cartuchos del mismo calibre y 14 bolsas adicionales de metanfetamina.

Estos hallazgos refuerzan la línea de investigación sobre la estructura y el alcance de la célula criminal en la región.

Acciones coordinadas de seguridad y contexto del Plan Michoacán

La FGE resaltó que la coordinación entre la Defensa Nacional, SIE y Guardia Nacional fue “fundamental” para mantener la seguridad durante el operativo y cumplir los objetivos trazados.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia busca fortalecer la persecución de delitos de alto impacto mediante labores conjuntas e intercambio de inteligencia.

El caso de Uruapan se suma a una serie de acciones recientes que buscan frenar el avance de organizaciones criminales en Michoacán, estado que enfrenta desafíos de seguridad complejos desde hace más de una década.

Los cuatro detenidos permanecen bajo custodia del Ministerio Público, a la espera de los dictámenes periciales y la integración de las carpetas de investigación que definirán su situación jurídica.

La Fiscalía reiteró su compromiso de “combatir frontalmente a la delincuencia” y de garantizar la seguridad ciudadana en Michoacán a través del fortalecimiento del trabajo interinstitucional.