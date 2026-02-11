Intento de robo desata balacera en Uruapan, Michoacán: presuntos criminales resultaron heridos

Foto: Captura de pantalla / Especial

Un intento de robo de vehículo desató una balacera en el municipio de Uruapan, Michoacán, en el que los presuntos criminales resultaron heridos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas de este martes en el acceso a un fraccionamiento privado, ubicado sobre el Viaducto a Jicalan, cuando un empresario se encontraba a bordo de su camioneta color blanco.

En el lugar, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y amagaron con armas de fuego a sus ocupantes.

Ante los hechos, los escoltas del hombre, quien de acuerdo con reportes de medios locales se desempeña como empresario, accionaron sus armas de fuego contra los presuntos criminales, lo que desató una balacera en el sitio.

Tras el enfrentamiento, los presuntos criminales resultaron lesionados por arma de fuego.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes trasladaron a los sujetos a un hospital para recibir atención médica.

Video registró el intento de robo

En el video se observa a dos sujetos a bordo de una motocicleta aproximarse a una camioneta para intentar despojarlos de sus pertenencias. Crédito: Especial

Una cámara de seguridad ubicada en el fraccionamiento registró el intento de robo por parte de los dos sujetos, quienes interceptaron a los ocupantes de una camioneta.

En el material se observa a uno de los motociclistas aproximarse a la ventana trasera del copiloto mientras amenaza a sus ocupantes con un arma de fuego.

Pocos segundos después se observa el vidrio romperse a causa de un disparo, lo que provoca que de inmediato los dos motociclistas intenten huir del sitio.

Del sitio del copiloto y del conductor descienden dos hombres, quienes portan armas de fuego y disparan contra los presuntos criminales en varias ocasiones.

De inmediato, los dos escoltas siguen a los motociclistas para lograr detenerlos, ya que huyeron a pie de la zona.

Elementos del Ejército Mexicano en su arribo a Michoacán. Foto: Defensa

Estos hechos ocurren en el marco de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y Justicia, implementado por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, quien fue atacado a balazos el 1 de noviembre de 2025 durante un evento público en la plaza principal del municipio.

Dentro de las acciones se implementó el Plan de Operaciones Paricutín, que estableció el despliegue de 10 mil 506 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN), así como de mil 781 de la Secretaría de Marina (Semar) y 277 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El pasado 6 de febrero, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, sostuvo una reunión con Omar García Harfuch, titular de la SSPC, en la que acordaron implementar una nueva estrategia para combatir la inseguridad en el municipio.

Se trata de la segunda reunión que mantienen ambos funcionarios tras el asesinato del exedil, por lo que Quiroz detalló que solicitó, de nueva cuenta, que no se deje de investigar la línea política en el asesinato.

Foto: Facebook / Grecia Quiroz