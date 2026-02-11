México

Intento de robo desata balacera en Uruapan, Michoacán: presuntos criminales resultaron heridos

Los sujetos interceptaron la camioneta antes de que ingresara a unos condominios

Guardar
Foto: Captura de pantalla /
Foto: Captura de pantalla / Especial

Un intento de robo de vehículo desató una balacera en el municipio de Uruapan, Michoacán, en el que los presuntos criminales resultaron heridos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas de este martes en el acceso a un fraccionamiento privado, ubicado sobre el Viaducto a Jicalan, cuando un empresario se encontraba a bordo de su camioneta color blanco.

En el lugar, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y amagaron con armas de fuego a sus ocupantes.

Ante los hechos, los escoltas del hombre, quien de acuerdo con reportes de medios locales se desempeña como empresario, accionaron sus armas de fuego contra los presuntos criminales, lo que desató una balacera en el sitio.

Tras el enfrentamiento, los presuntos criminales resultaron lesionados por arma de fuego.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes trasladaron a los sujetos a un hospital para recibir atención médica.

Video registró el intento de robo

En el video se observa a dos sujetos a bordo de una motocicleta aproximarse a una camioneta para intentar despojarlos de sus pertenencias. Crédito: Especial

Una cámara de seguridad ubicada en el fraccionamiento registró el intento de robo por parte de los dos sujetos, quienes interceptaron a los ocupantes de una camioneta.

En el material se observa a uno de los motociclistas aproximarse a la ventana trasera del copiloto mientras amenaza a sus ocupantes con un arma de fuego.

Pocos segundos después se observa el vidrio romperse a causa de un disparo, lo que provoca que de inmediato los dos motociclistas intenten huir del sitio.

Del sitio del copiloto y del conductor descienden dos hombres, quienes portan armas de fuego y disparan contra los presuntos criminales en varias ocasiones.

De inmediato, los dos escoltas siguen a los motociclistas para lograr detenerlos, ya que huyeron a pie de la zona.

Elementos del Ejército Mexicano en
Elementos del Ejército Mexicano en su arribo a Michoacán. Foto: Defensa

Estos hechos ocurren en el marco de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y Justicia, implementado por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, quien fue atacado a balazos el 1 de noviembre de 2025 durante un evento público en la plaza principal del municipio.

Dentro de las acciones se implementó el Plan de Operaciones Paricutín, que estableció el despliegue de 10 mil 506 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN), así como de mil 781 de la Secretaría de Marina (Semar) y 277 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El pasado 6 de febrero, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, sostuvo una reunión con Omar García Harfuch, titular de la SSPC, en la que acordaron implementar una nueva estrategia para combatir la inseguridad en el municipio.

Se trata de la segunda reunión que mantienen ambos funcionarios tras el asesinato del exedil, por lo que Quiroz detalló que solicitó, de nueva cuenta, que no se deje de investigar la línea política en el asesinato.

Foto: Facebook / Grecia Quiroz
Foto: Facebook / Grecia Quiroz

Temas Relacionados

UruapanMichoacánIntento de roboBalaceraEnfrentamientoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Alejandra Ávalos revela que fue ‘rifada’ en un palenque y así logró escapar de “personas poderosas”

La actriz y cantante contó cómo una situación límite durante una presentación musical la llevó a tomar la decisión de abandonar los shows en palenques para proteger su seguridad y la de su hija

Alejandra Ávalos revela que fue

Feminiteca: qué tan cierto es que estos espacios excluyen a niños en las escuelas

Hay descontento por la instalación de este espacio en secundarias

Feminiteca: qué tan cierto es

¿Cómo aplicar aceite de menta para acelerar el crecimiento del cabello?

Las propiedades activas de esta esencia no solo contribuyen a la vitalidad del cabello, sino que también aportan frescura, acción antiséptica y posibles efectos repelentes de parásitos en el entorno cutáneo

¿Cómo aplicar aceite de menta

Las bebidas que se toman de manera cotidiana, pero incrementan el riesgo de sufrir un infarto, según Harvard

Algunas opciones que se encuentran en la mesa todos los días pueden implicar riesgos inesperados para quienes buscan cuidar su salud cardiaca

Las bebidas que se toman

Beca Benito Juárez 2026: revelan supuesta fecha en que arrancarán los pagos de este mes de febrero

Beneficiarios de este programa social del Gobierno de México reciben en sus tarjetas del Banco del Bienestar un total de mil 900 pesos bimestrales

Beca Benito Juárez 2026: revelan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fue vinculado a proceso Baltazar

Fue vinculado a proceso Baltazar “N” por el asesinato de las oficiales viales Libna y Gisela en Jalisco

Dan prisión preventiva a cinco sujetos que llevaban más de 4 toneladas y media de cocaína en altamar

Localizan con rayos X más de 20 paquetes de presunta cocaína en una maleta del Aeropuerto Internacional de Cancún

Vinculan a proceso a hombre que llevaba más de 600 mil litros metanfetamina líquida en Baja California

Objetivo prioritario detenido en Coahuila es del Cártel del Noreste y está ligado con la masacre de los LeBarón

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Ávalos revela que fue

Alejandra Ávalos revela que fue ‘rifada’ en un palenque y así logró escapar de “personas poderosas”

Victoria Ruffo pide que dejen en paz a Maribel Guardia tras cuestionamientos sobre disputa con Imelda Tuñón

BTS: cómo votar desde México para una canción de ARIRANG antes del lanzamiento

Hermano de Sherlyn se quitó la vida hace años y la familia lo ‘revive’ con IA: “No supe cómo reaccionar”

Alejandra Guzmán celebró sus 58 años a la espera de una reconciliación con su hija Frida Sofía

DEPORTES

¿Quién es Maxim Naumov?: el

¿Quién es Maxim Naumov?: el rival de Donovan Carrillo que perdió a sus padres en un accidente aéreo

Los Pumas de Efraín Juárez son eliminados de Concachampions ante San Diego FC

¿Quiénes serán los rivales de Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

De cuánto es el apoyo económico que recibe Donovan Carrillo, patinador mexicano en los Juegos Olímpicos de Invierno

¿Cómo se reforzaron todos los equipos de la Liga MX tras el cierre del mercado de Fichajes?