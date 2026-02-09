Internautas se burlan de Leonardo Aguilar por no llenar concierto en EEUU y él responde: “No importa”

Leonardo Aguilar se presentó ante un auditorio con baja asistencia en su única fecha en Estados Unidos, donde reconoció que “no fue tan bien”. (Capturas de pantalla)

Pese a la baja asistencia registrada en su única presentación en Estados Unidos, Leonardo Aguilar defendió su trayectoria artística y minimizó las críticas tras ofrecer un concierto semivacío en Albuquerque, Nuevo México.

“A veces hay shows que no nos fue tan bien. No importa”, dijo el cantante en un video horas antes de subir al escenario, en un mensaje que generó reacciones encontradas en redes sociales contra el hijo de Pepe Aguilar.

Un aforo vacío y boletos regalados

Leonardo Aguilar tuvo baja asistencia en concierto de EEUU. El cantante, hijo de Pepe Aguilar, aseguró que no le importaba cantar para pocas personas. (TikTok)

La noche del 7 de febrero, Leonardo Aguilar, hermano de Ángela Aguilar e integrante de la reconocida familia de músicos mexicanos, subió al escenario del Kiva Auditorium en Albuquerque, Nuevo México, en el marco de la gira “Nueva Generación” junto a Mariachi Herencia de México.

A pesar de que el recinto tiene capacidad para 2,300 personas, la respuesta del público fue limitada y la mayoría de los asientos permaneció vacía, según los mismo datos de la plataforma Ticketmaster.

La venta de boletos para el concierto de Leonardo Aguilar alcanzó entre el 5 y 10%. El bajo interés llevó a los organizadores a regalar boletos, tal y como exhibió el Consulado de México en Albuquerque quien agradeció al cantante en un post por la donación de pases dobles.

“El Consulado de México en Albuquerque le da la bienvenida a Leonardo Aguilar, gran representante de México en Nuevo México, quien a través de este video tiene un importante mensaje para nuestra comunidad mexicana residente en #NuevoMéxico y el noroeste de #Texas. Agradecemos la generosa donación de boletos para nuestra gente”, se lee en sus redes sociales.

Leonardo Aguilar en su show en Albuquerque este fin de semana. (Captura de pantalla)

En redes sociales circularon videos grabados por seguidores de Leonardo Aguilar durante su presentación en Albuquerque; sin embargo, la mayoría de estos clips enfocaban únicamente al cantante sobre el escenario sin mostrar imágenes del público o el aforo. El único video disponible con una toma abierta del recinto fue realizado en un momento en que las luces del auditorio estaban apagadas, lo que impidió observar con claridad la cantidad de asistentes.

Durante la transmisión de estos videos, se percibió que los gritos de apoyo y las ovaciones generaban eco en el recinto, y en algunos fragmentos solo se distinguía la presencia de un pequeño grupo de aproximadamente 50 personas animando al artista.

¿Qué dijo Leonardo Aguilar?

Antes de salir al escenario, Leonardo Aguilar compartió un mensaje grabado por su equipo, donde reconoció la situación y reafirmó su compromiso con la música.

Desde el backstage en Albuquerque, Leonardo Aguilar rompió el silencio sobre la baja venta para su concierto en EEUU. (Instagram: Leonardo Aguilar)

“A veces hay shows llenos, a veces hay shows que no nos fue tan bien. No importa. Al final de cuentas, de lo que se trata es salir a cantar y haya cien mil personas o cien, no importa, es el mismo sentimiento”, afirmó el cantante en un video difundido en sus redes sociales.

En el mismo mensaje, Aguilar hizo un balance de sus catorce años de carrera artística y agradeció a quienes lo han acompañado en diferentes etapas, desde su participación con su familia en “Jaripeo sin Fronteras” hasta sus presentaciones como solista.

“Me siento orgulloso de los shows que hago, me siento feliz y agradecido con la gente que decide venir a verme”, expresó. El cantante enfatizó que el arte y la pasión son más importantes que la cobertura mediática o la opinión de terceros.

¿Qué dijeron los internautas?

Leonardo Aguilar tiene dificultades para llenar su única fecha en EEUU. (Anayeli Tapia/Infobae)

En redes sociales los internautas se lanzaron contra el integrante de la dinastía Aguilar, aunque también hubo quienes lo defendieron. Entre los comentarios con más alcance se leía:

“Ahora dilo sin llorar jajaja”

“Gracias a tu papá Pepe”

“Pero no tienes carisma”

“Y LUEGO??? JAJAJAJA”

“Pobrecito....NEPOBABY.”

“Era un show privado para los mariachis!! xq no se mira el público...acaso no hay”

“Catorce años de carrera y no junta ni a 10 personas”

“Acepten que la Amooor les arruinó su ya flopeada carrera”

Mientras que quienes lo defendieron escribieron:

“¡ Esssoooo Gallo Fino! Suerte y Buenas Vibras En El Kiva Auditorium! Que sigan los nuevos éxitos”

“Leonardo. esto no se trata de números esto es amor y pasión por lo que haces”

“Aquí hay talento señores, así es leo, lo mejor está por venir, aquí no es competencia, es demostrar y enseñar tu talento”

“Eres un gran artista Leo. Que te importe lo que tú piensas y sientas sobre tu talento, eres leal a ti mismo”

La situación de Leonardo Aguilar se da en un contexto complejo para la familia, ya que su hermana Ángela Aguilar vivió una experiencia similar durante su gira “Libre Corazón” en 2025 por Estados Unidos, donde registró baja venta, regaló entradas y canceló fechas por baja demanda.