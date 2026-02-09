México

Estos son los únicos estados libres de dengue en México

La mayoría de los pacientes requieren vigilancia especial

Guardar
. EFE/ Andre Borges
. EFE/ Andre Borges

Durante enero de 2026, los casos de dengue en México ascendieron a 552, tras confirmarse 162 nuevos contagios en la última semana de ese mes, según datos de la Secretaría de Salud.

La enfermedad ha sido detectada en 20 entidades y hasta ahora no se han registrado defunciones.

Sonora encabeza la lista con 157 personas infectadas, seguida de Sinaloa con 107 y Veracruz con 92 casos.

De acuerdo con el reporte, Tabasco registra 74 contagios, mientras que Baja California Sur suma 28.

Estas cinco entidades concentran el mayor número de casos de dengue en el país.

La distribución geográfica señala que, hasta el corte realizado el 2 de febrero, hay 12 estados que no tienen contagios activos.

Estados sin dengue en México

EFE/ Andre Borges
EFE/ Andre Borges

El virus es transmitido por la picadura de mosquitos del género Aedes aegypti o Aedes albopictus, que también son vectores de los virus del Zika y chikunguña. De acuerdo con la Secretaría de Salud, predomina la circulación del serotipo 3 del dengue en las regiones afectadas.

De los 552 casos confirmados, 315 corresponden a pacientes diagnosticados con “signos de alarma” o con dengue grave.

Las autoridades sanitarias mantienen una vigilancia estrecha sobre la evolución de estos pacientes para prevenir complicaciones.

  • Aguascalientes
  • Colima
  • Chihuahua
  • Ciudad de México
  • Durango
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Nuevo León
  • Puebla
  • Querétaro
  • Tlaxcala
  • Zacatecas

Cómo evitar el dengue

La autoridad federal reiteró el llamado a la población en zonas afectadas para que participe activamente en la limpieza de ambientes y en la eliminación de criaderos potenciales, con el propósito de interrumpir el ciclo de reproducción del mosquito transmisor del dengue.

  • Eliminar recipientes que acumulen agua, como latas, botellas, neumáticos y macetas.
  • Tapar tanques, barriles y todo tipo de depósitos de agua.
  • Cambiar el agua de floreros y bebederos de animales de forma frecuente.
  • Mantener patios y jardines desmalezados y limpios.
  • Utilizar repelente de insectos en la piel expuesta y sobre la ropa.
  • Instalar mosquiteros en puertas y ventanas.
  • Usar ropa clara que cubra brazos y piernas.
  • Colocar telas mosquiteras en cunas y cochecitos.
  • Vaciar y limpiar regularmente canaletas y desagües.
  • Evitar la acumulación de basura y residuos en el exterior del hogar.

Síntomas de dengue y qué hacer

  • Fiebre alta repentina
  • Dolor intenso de cabeza
  • Dolor detrás de los ojos
  • Dolores musculares y articulares
  • Náuseas y vómitos
  • Erupción en la piel
  • Cansancio o debilidad
  • Sangrado de encías o nariz (en casos graves)

Qué hacer si se presentan síntomas de dengue

(Archivo)
(Archivo)
  • Consultar a un médico de inmediato ante la aparición de síntomas.
  • No automedicarse ni tomar aspirinas o ibuprofeno, ya que pueden agravar el cuadro.
  • Mantenerse hidratado con agua, jugos o suero oral.
  • Hacer reposo en un lugar fresco y protegido de picaduras de mosquitos.
  • Seguir las indicaciones y medicación recetadas por el profesional de salud.
  • Acudir al centro de salud si aparecen signos de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, dificultad para respirar o sangrado.

Temas Relacionados

Casos De DengueMéxicoSecretaría De Saludmexico-noticias

Más Noticias

Qué dice la Ley de Rentas Justas que impulsa Clara Brugada en la CDMX

La propuesta se integra a una política más amplia de vivienda digna y rehabilitación habitacional en la Ciudad de México

Qué dice la Ley de

Políticos mexicanos reaccionan al histórico show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Desde Samuel García hasta Citlalli Hernández, las figuras políticas mexicanas destacaron el protagonismo latino y el mensaje cultural y social del espectáculo del cantante puertorriqueño

Políticos mexicanos reaccionan al histórico

El regreso de Checo Pérez lidera el debut de Cadillac en la Fórmula 1

Cadillac apuesta por una dupla internacional y diseño monocromático en su estreno mundial en Melbourne

Infobae

FGR destruyó 23 monstruos blindados decomisados al narco en Tamaulipas

Las autoridades informaron que la destrucción fue realizada en cumplimiento con el programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”

FGR destruyó 23 monstruos blindados

Procesan a dos policías municipales implicados en disputas por venta de droga y homicidios en Edomex

Grupos criminales se disputan el control territorial para realizar venta de drogas

Procesan a dos policías municipales
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR destruyó 23 monstruos blindados

FGR destruyó 23 monstruos blindados decomisados al narco en Tamaulipas

Procesan a dos policías municipales implicados en disputas por venta de droga y homicidios en Edomex

Ellos son los tres mineros que ya fueron identificados tras el secuestro de 10 trabajadores en Concordia, Sinaloa

Qué es la “Tussi”, droga señalada por Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX y cuáles son sus riesgos

Identifican a Ignacio Aurelio Salazar como el tercer minero muerto tras secuestro en Concordia, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Ellas son las ‘Divas’, el

Ellas son las ‘Divas’, el mariachi mexicano que acompañó a Bad Bunny en el Super Bowl LX

Así fue el concierto sinfónico de ‘Coraline y la puerta secreta’ en el Auditorio Nacional de la CDMX

Con ataque personal, Eduardo Verástegui se lanza contra Gloria Trevi por apoyar a Bad Bunny: “Basura muy tóxica”

Muere a los 50 Juan Antonio Domínguez, comentarista deportivo de Televisa

Esteban Arce envía mensaje a Christian Martinoli por su salud tras comentario de Luis García que alarmó al público

DEPORTES

Seattle Seahawks gana el Super

Seattle Seahawks gana el Super Bowl LX tras derrotar 29 - 13 a Patriotas: así fue la final de la NFL

Seattle Seahawks conquista el Super Bowl LX y gana su segundo anillo

Captan a Mikel Arriola, comisionado de la Liga MX, en el Super Bowl LX

Muere a los 50 Juan Antonio Domínguez, comentarista deportivo de Televisa

Aficionada de Cruz Azul denuncian agresiones por el personal del Nemesio Díez en Toluca: “Pagué mi boleto”