Estos son los únicos estados libres de dengue en México

Durante enero de 2026, los casos de dengue en México ascendieron a 552, tras confirmarse 162 nuevos contagios en la última semana de ese mes, según datos de la Secretaría de Salud.

La enfermedad ha sido detectada en 20 entidades y hasta ahora no se han registrado defunciones.

Sonora encabeza la lista con 157 personas infectadas, seguida de Sinaloa con 107 y Veracruz con 92 casos.

De acuerdo con el reporte, Tabasco registra 74 contagios, mientras que Baja California Sur suma 28.

Estas cinco entidades concentran el mayor número de casos de dengue en el país.

La distribución geográfica señala que, hasta el corte realizado el 2 de febrero, hay 12 estados que no tienen contagios activos.

Estados sin dengue en México

El virus es transmitido por la picadura de mosquitos del género Aedes aegypti o Aedes albopictus, que también son vectores de los virus del Zika y chikunguña. De acuerdo con la Secretaría de Salud, predomina la circulación del serotipo 3 del dengue en las regiones afectadas.

De los 552 casos confirmados, 315 corresponden a pacientes diagnosticados con “signos de alarma” o con dengue grave.

Las autoridades sanitarias mantienen una vigilancia estrecha sobre la evolución de estos pacientes para prevenir complicaciones.

Aguascalientes

Colima

Chihuahua

Ciudad de México

Durango

Hidalgo

Estado de México

Nuevo León

Puebla

Querétaro

Tlaxcala

Zacatecas

Cómo evitar el dengue

La autoridad federal reiteró el llamado a la población en zonas afectadas para que participe activamente en la limpieza de ambientes y en la eliminación de criaderos potenciales, con el propósito de interrumpir el ciclo de reproducción del mosquito transmisor del dengue.

Eliminar recipientes que acumulen agua, como latas, botellas, neumáticos y macetas.

Tapar tanques, barriles y todo tipo de depósitos de agua.

Cambiar el agua de floreros y bebederos de animales de forma frecuente.

Mantener patios y jardines desmalezados y limpios.

Utilizar repelente de insectos en la piel expuesta y sobre la ropa.

Instalar mosquiteros en puertas y ventanas.

Usar ropa clara que cubra brazos y piernas.

Colocar telas mosquiteras en cunas y cochecitos.

Vaciar y limpiar regularmente canaletas y desagües.

Evitar la acumulación de basura y residuos en el exterior del hogar.

Síntomas de dengue y qué hacer

Fiebre alta repentina

Dolor intenso de cabeza

Dolor detrás de los ojos

Dolores musculares y articulares

Náuseas y vómitos

Erupción en la piel

Cansancio o debilidad

Sangrado de encías o nariz (en casos graves)

Qué hacer si se presentan síntomas de dengue

Consultar a un médico de inmediato ante la aparición de síntomas.

No automedicarse ni tomar aspirinas o ibuprofeno, ya que pueden agravar el cuadro.

Mantenerse hidratado con agua, jugos o suero oral.

Hacer reposo en un lugar fresco y protegido de picaduras de mosquitos.

Seguir las indicaciones y medicación recetadas por el profesional de salud.

Acudir al centro de salud si aparecen signos de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, dificultad para respirar o sangrado.