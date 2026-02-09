Con ataque personal, Eduardo Verástegui se lanza contra Gloria Trevi por apoyar a Bad Bunny: “Basura muy tóxica”

Verástegui criticó a Gloria Trevi tras su respaldo a Bad Bunny, aludiendo de manera indirecta a la trayectoria judicial de la cantante mexicana (X)

La controversia por la representación de los artistas latinos en el Super Bowl se intensificó cuando Eduardo Verástegui criticó públicamente a Gloria Trevi tras su respaldo a Bad Bunny en las redes sociales.

El reclamo de Verástegui, que incluyó una frase interpretada como una alusión a la trayectoria judicial de la cantante, ha reavivado antiguos debates en torno al papel de los íconos de la música urbana y el uso de referencias personales en discusiones públicas.

La polémica creció especialmente después de que el actor y activista escribiera: “Gloria, con todo respeto, deja de trata-r de llamar la atención”.

El comentario 'trata-r' de Verástegui fue interpretado como una referencia al caso judicial por trata de personas que enfrentó Gloria Trevi en los años 2000 (X)

El término “trata-r”, utilizado por Verástegui, fue percibido por numerosos usuarios como una referencia indirecta al tema de la trata de personas, un caso por el cual Gloria Trevi fue investigada judicialmente a inicios de los años 2000, aunque posteriormente fue exonerada.

Este matiz reavivó reacciones encontradas entre los internautas, quienes señalaron el carácter personal de la alusión y su impacto en la conversación digital.

El desencuentro comenzó cuando la cantante mexicana publicó en sus redes sociales un mensaje celebrando la presencia de Puerto Rico en el Super Bowl y destacando el papel de la música y el deporte en la promoción global de la cultura latina.

Trevi escribió: “Puerto Rico brilla mundialmente en el Super Bowl, el deporte y la música harán vibrar alto al mundo, como debe ser. Sé que vibraremos alto”.

El mensaje, dirigido a Bad Bunny, fue comprendido como un apoyo explícito al cantante puertorriqueño y su relevancia internacional.

La reacción en redes sociales evidenció divisiones entre quienes apoyan la música urbana de Bad Bunny y quienes respaldan la postura crítica de Verástegui (Reuters)

La respuesta de Verástegui al apoyo de Gloria a Benito

La respuesta de Verástegui no tardó en llegar. El actor expresó un rechazo tajante al respaldo de Trevi y criticó abiertamente la obra de Bad Bunny:

“No, Gloria. Puerto Rico brilla mundialmente a pesar del ‘conejito malo’. Lo que tu ídolo hace es basura muy tóxica y no vale la pena ni arrobarlo. ¿sanbenito? Por favor”.

Con ello, el intérprete marcó distancia tanto respecto al contenido representado por Bad Bunny como a los gestos de apoyo de otros artistas. La discusión rápidamente se replicó en las redes sociales, donde se evidenció una marcada división de opiniones.

Algunos usuarios respaldaron a Verástegui, quienes defendieron su postura crítica hacia la música urbana y el protagonismo de Bad Bunny: “(TRATA) …de brillar con luz equivocada la Trevi”.

El actor Eduardo Verástegui calificó la obra de Bad Bunny como 'basura muy tóxica', marcando distancia con el éxito del cantante puertorriqueño (Reuters - EFE)

Otros, en cambio, expresaron apoyo a Gloria Trevi y al cantante puertorriqueño, destacando la expansión global de su música y la importancia de que artistas latinos participen en escenarios de alta visibilidad:

“Querido, sueñas con el Conejo Malo; jamás llegarás a su nivel ni volviendo a nacer. De Puerto Rico pal mundo #BenitoAntonioMartínezOcasio #SuperBowl”.

Entre los usuarios también surgieron comentarios que señalaron la ironía del enfrentamiento, al recordar que Bad Bunny se consolidó como una de las figuras centrales y de mayor éxito en el panorama de la música en español en la última década.