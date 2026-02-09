México

Así reaccionó Ángela Aguilar a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

La cantante tomó sus redes sociales para pronunciarse sobre la actuación del artista puertorriqueño

La cantante tomó sus redes sociales para pronunciarse sobre la actuación del artista puertorriqueño. (Captura de pantalla @angela_aguilar_ / Reuters)

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, encabezado por Bad Bunny en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, generó una ola de reacciones entre figuras públicas, influencers, músicos, políticos y artistas intenacionales. Entre ellas destacó la de Ángela Aguilar, quien compartió en sus redes sociales su respaldo a la actuación del artista puertorriqueño. La cantante publicó un videoclip del show en su cuenta de Instagram, acompañado de tres emojis de corazones rojos, gesto que fue interpretado por sus seguidores como una muestra de empatía hacia el mensaje cultural y social que transmitió el espectáculo.

“God bless America. Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, Las Antillas, United States, Canadá, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí“, se escucha declarar a Benito Ocasio durante su presentación, para finalizar lanzando con todas sus fuerzas un balón con la frase ”Juntos somos América".

La hija de Pepe Aguilar compartió un videoclip en su cuenta de Instagram. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Durante el evento, el “Conejo Malo” transformó el escenario en una celebración de la cultura latinoamericana. La presencia y las referencias identitarias del artista resonaron entre la audiencia, especialmente entre los representantes de la comunidad latina. La hija de Pepe Aguilar, fue una de las primeras en sumar su apoyo público, alineándose con el mensaje de inclusión y orgullo latino que marcó la presentación.

Cabe señalar que con anterioridad Ángela Aguilar había estado en el centro de la controversia por abordar el tema. Durante el año 2025, la intérprete anunció que destinaría parte de los ingresos de su gira a proyectos de apoyo para la comunidad migrante. “Nací en Los Ángeles y mi padre dijo ayer que estaba muy orgulloso de ser mexicoamericano, un mexicoamericano legal”, expresó la cantante en agosto de ese mismo año, durante un concierto en el Hollywood Bowl.

Fútbol Americano - NFL - Super Bowl LX - New England Patriots v Seattle Seahawks - Levi's Stadium, Santa Clara, California, Estados Unidos - 8 de febrero de 2026 Bad Bunny se presenta durante el espectáculo de medio tiempo. REUTERS/Jeenah Moon

Asimismo, cuando Ángela recibió el premio Breakthrough Award en los Billboard Women in Music 2025 enfocó su discurso a las mujeres migrantes, homenajeando su trabajo y visibilizándolas

Tras viralizarse su respuesta, en plataformas como TikTok e Instagram, internautas reaccionaron con críticas, pues recordaron que la menor de la dinastía Aguilar ha manifestado varias veces ciertas reservas respecto a participar en el género del reguetón, principalmente por su desacuerdo con las letras que contienen lenguaje explícito. “Era la música que se espantaba de escuchar”, “Al rato también se va a poner guantes blancos”, “No le queda de otra”, se lee en comentarios.

