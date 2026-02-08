Quién es Michael Wielansky, el jugador elegido como el MVP de la Serie del Caribe

Por primera vez en la historia, los Charros de Jalisco se proclamaron como campeones de la Serie del Caribe. (Instagram: @charrosbeisbol)

Los Charros de Jalisco vencieron en la final de la Serie del Caribe a los Tomateros de Culiacán por una pizarra de 12-11 , en una final inédita con dos representantes mexicanos.

Con este triunfo, México consigue su primer título en Serie del Caribe desde 2016, en un torneo que ha sido dominado por República Dominicana y Puerto Rico en los últimos años.

El principal protagonista del campeonato fue Michael Wielansky, quien fue nombrado como el MVP de este torneo tras imponer una nueva marca de imparables en la historia del torneo.

Récord histórico de hits

Wielansky se convirtió en el pelotero con más hits para un equipo mexicano en una sola edición de la Serie del Caribe. (Instagram: @charrosbeisbol)

Michael Wielansky se consagró como el bateador más consistente de los Charros de Jalisco, al conectar 14 hits y convertirse en el primer mexicano en alcanzar esa marca histórica en una sola edición del torneo.

El segunda base cerró la serie con un promedio al bate de .538, seis carreras impulsadas, dos dobles, una base por bolas y solo un ponche, destacando en cada juego.

Su récord supera los 13 imparables que ostentaba Cornelio García desde 1990, y empata la cima absoluta del torneo, previamente compartida por cuatro jugadores encabezados por Pedro Formental en 1953.

Esta hazaña coloca al jugador de los Charros de Jalisco entre los peloteros más destacados que han pisado la Serie del Caribe y su nombre quedará marcado en la historia del torneo.

Qué ocurrió en la final de la Serie del Caribe

En un encuentro que tuvo que irse hasta 10 entradas, Charros de Jalisco venció a los Tomateros de Culiacán (Instagram: @charrosdejalisco)

Los Charros de Jalisco se fueron temprano al frente en la pizarra con una ventaja considerable de carreras por 9-1 al término del tercer capítulo.

Sin embargo, cuando parecía que el conjunto tapatío tenía controlado el encuentro, llegó una reacción en la parte alta de la quinta entrada con un rally de seis carreras, recortando el marcador a 9-7.

Posteriormente, en el noveno rollo, los Tomateros anotaron un par de rayitas para empatar la pizarra 10-10 y mandar el juego a extrainnings.

A pesar de que Culiacán tomó la ventaja en la parte alta de la décima entrada, Charros mostró capacidad de respuesta al anotar par de carreras y dejar tendidos en el terreno a los Tomateros en un desenlace desafortunado con un Wild Pitch.

Charros consigue su primer título en Serie del Caribe

Por primera vez en la historia, Charros es campeón de la Serie del Caribe. (Instagram: @charrosbeisbol)

La escuadra tapatía se coronó campeona de la Serie del Caribe por primera vez en su historia, otorgándole a México su primer título en esta competencia desde 2016.

Los Charros de Jalisco se quitaron la espina tras caer en la final del año pasado ante los Leones del Escogido tras un gran torneo, donde solamente sufrieron una derrota.

El equipo tapatío aprovechó el apoyo de la afición en casa para obtener una copa que se les había negado después de varios éxitos en la competición local.

