Con el uso de drones: localizan y detienen a cinco personas por la venta de vehículos con reporte de robo en Edomex

Los sujetos fueron ubicados luego de que las autoridades recibieron una denuncia anónima

Sobrevuelo de drones para identificar
Sobrevuelo de drones para identificar el domicilio de los sospechosos. Foto: SSEM

Tras la recepción de una denuncia anónima sobre la realización de actividades irregulares en la venta de presuntas motocicletas robadas, autoridades federales y estatales capturaron a cinco personas en el municipio de Ixtlahuaca del Estado de México.

El operativo se desarrolló con el uso de drones tácticos que, tras sobrevolar la zona de Barrio La Bandera, identificaron a dos individuos en actitud sospechosa junto a varias unidades motorizadas.

Fue entonces cuando elementos de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) verificaron los vehículos en el sitio para detectar posibles inconsistencias.

Durante la inspección, las autoridades detectaron 3 motocicletas con reporte de robo y un sedán alterado en sus medios de identificación.

Foto: SSEM
Foto: SSEM

Ninguno de los presentes pudo acreditar la posesión legal de los vehículos, lo que derivó en la detención de cuatro adultos y un menor de 16 años de edad.

Los detenidos, identificados como Carlos “N”, de 30 años; Chayan “N”, de 24; Enrique “N”, de 56; José “N”, de 23, y el adolescente, fueron trasladados ante las instancias legales correspondientes tras la lectura de sus derechos. Mientras tanto, el predio quedó bajo custodia oficial para preservar la evidencia.

La Secretaría de Seguridad recordó a la población que puede realizar denuncias anónimas en el número 089 y solicitar atención de emergencias al 9-1-1, así como contactarse a través de sus redes sociales para reportar cualquier actividad sospechosa en la entidad.

Detienen a seis hombres con falsos uniformes de la Fiscalía del Edomex

Foto: Fiscalía Edomex
Foto: Fiscalía Edomex

Otro hecho se registró en el municipio de Huehuetoca, en el que elementos de la Fiscalía del Edomex logró la captura de seis personas que se hacían pasar por agentes ministeriales con el uso de uniformes falsos que presentaban insignias y logos.

Los sujetos fueron arrestados cuando mientras circulaban en una SUV negra, marca Chevrolet, equipada con luces estroboscópicas. La unidad fue interceptada cuando los sospechosos intentaron huir tras ser requeridos por agentes del Ministerio Público.

Al darles alcance, los agentes realizaron una inspección en la unidad que les permitió localizar tres armas de fuego, dos réplicas de arma, así como vestimenta con colores, escudos y leyendas simulando ser las empleadas por los elementos de la Fiscalía del Edomex.

En el sitio, las autoridades corroboraron que ninguno de los seis detenidos eran elementos activos de la Fiscalía Estatal, por lo que procedieron con su disposición ante el agente del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes.

Foto: Fiscalía del Edomex
Foto: Fiscalía del Edomex

Estas detenciones se suman a las realizadas por autoridades mexiquenses derivado de una denuncia de presunta extorsión, lo que permitió ubicar a 21 personas que fungían como falsos agentes.

A los detenidos les fueron aseguradas dosis de droga, armas de fuego, así como prendas e insignias no oficiales. Además, fueron identificados por utilizar vehículos similares a los oficiales y por estar relacionados con delitos de homicidio, extorsión y robo de autos, entre otros.

