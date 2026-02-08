México

Cayó Julio Cesar “N”, ladrón de automovilistas con siete carpetas de investigación en la CDMX

El detenido es relacionado con una serie de robos recientes cometidos tanto en el Viaducto Miguel Alemán como en el Bulevar Manuel Ávila Camacho

Guardar
Las autoridades informaron que el
Las autoridades informaron que el detenido estaría relacionado con otros robos en la capital. Crédito: SSC

Autoridades capitalinas informaron este domingo 8 de febrero la detención de Julio César “N”, señalado como ladrón de automovilistas en el Viaducto Miguel Alemán y vinculado con al menos siete carpetas de investigación por robo en distintas modalidades en la Ciudad de México.

El arresto, realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ocurrió tras una persecución en la colonia Tacubaya, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Autoridades capitalinas señalaron que el hombre de 32 años es identificado como generador de violencia en la zona y está acusado de despojar de sus pertenencias a conductores y transeúntes, principalmente en las inmediaciones del Viaducto Miguel Alemán y el Bulevar Manuel Ávila Camacho.

Así fue su detención

Según informes de la SSC, la captura de Julio César “N” ocurrió en la colonia Tacubaya mientras agentes patrullaban las calles Héroes Anónimos y Héroes de la Intervención.

Durante el recorrido, los policías identificaron a un hombre que amenazaba a un ciudadano de 55 años.

Al notar la presencia de los uniformados, el presunto responsable intentó huir e ingresó a una unidad habitacional.

De acuerdo con la información oficial, los elementos capitalinos iniciaron una persecución que concluyó en el área común del inmueble, donde realizaron la detención.

Objetos asegurados a Julio César
Objetos asegurados a Julio César "N" tras una persecución en la colonia Tacubaya.

En la revisión preventiva, se aseguró una réplica de arma de fuego, una mochila negra y dinero en efectivo.

Además, se recuperó una cartera con dinero e identificaciones personales que, según la denuncia de una de las víctimas, pertenecía a ella.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez, informó mediante su cuenta oficial de X que el detenido ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Vinculación de Julio César “N” con robos recientes en la alcaldía Miguel Hidalgo

La captura de Julio César “N” se relaciona directamente con una serie de robos recientes cometidos en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Según las investigaciones oficiales, el detenido está presuntamente involucrado en tres eventos de robo registrados en el Viaducto Miguel Alemán.

Además, se le atribuye participación en dos asaltos a conductores de vehículos ocurridos el pasado 7 de febrero en las inmediaciones del Bulevar Manuel Ávila Camacho y el propio viaducto.

Estos hechos han fueron denunciados por las víctimas y generaron un seguimiento virtual por parte de las autoridades, debido a la reiteración de los incidentes y la preocupación expresada en redes sociales.

También se le vincula con un caso adicional de robo a transeúnte en la misma zona, lo que reforzaría su perfil como generador de violencia.

Antecedentes delictivos y número de carpetas de investigación

El historial delictivo de Julio César “N” revela una trayectoria marcada por la reincidencia.

De acuerdo con el cruce de información realizado por las autoridades, el detenido acumula siete carpetas de investigación por delitos de robo en distintas modalidades.

Estas carpetas se distribuyen en varios años: una en 2016, cuatro en 2017, así como registros en 2020 y 2025, todas relacionadas con hechos ocurridos en la Ciudad de México.

Temas Relacionados

DetenciónRobo de automovilistasRoboLadrónCDMXBulevar Manuel Ávila CamachoSeguridadViaducto Miguel AlemánSecretaría de Seguridad CiudadanaFiscalía General de Justicia de la CDMXmexico-noticias

Más Noticias

Qué dice la Ley de Rentas Justas que impulsa Clara Brugada en la CDMX

La propuesta se integra a una política más amplia de vivienda digna y rehabilitación habitacional en la Ciudad de México

Qué dice la Ley de

Beca Benito Juárez 2025: lanzan este importante aviso a todos los beneficiarios antes del pago de febrero

El depósito se realiza de manera gradual conforme la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, informó la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar

Beca Benito Juárez 2025: lanzan

Alejandro Moreno se reúne en Washington con el Nuncio Apostólico para dialogar sobre retos globales

El dirigente del PRI intercambia puntos de vista con Christophe Pierre sobre retos globales que afectan a millones de persona

Alejandro Moreno se reúne en

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 8 de febrero

Este día es de mucha tensión entre equipos y hay tres nombres entre los rumores

Exatlón México: quién sale eliminado

Los mejores ejercicios que ayudan a aliviar el dolor de espalda

Hacer movimientos suaves fortalece músculos y mejora la postura, según lo que sugieren los especialistas en salud

Los mejores ejercicios que ayudan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan que fue identificado el

Reportan que fue identificado el segundo minero muerto en fosa clandestina de Sinaloa: sería un geólogo

Reportan que uno de los cuerpos localizados en fosa de Concordia sería el minero José Ángel Hernández

Los oscuros secretos de Los Chapitos revelados por el Mini Lic: Iván “el que no quería a sus hermanos”, Ovidio “el mandilón” y más

Balacera entre presuntos integrantes del CJNG y policías deja tres heridos el caseta de Chalco, Edomex

Quién es El Nito, declarado culpable por narcotráfico y lavado de dinero en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién sale eliminado

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 8 de febrero

Mariana Ochoa evalúa proceder contra Ari Borovoy por uso del nombre OV7: “Ya hay un abogado revisando”

Alfredo Adame habla sin filtros de su tensa relación con Emilio Azcárraga en Televisa

Posible colaboración de Danna, Belinda y Kenia Os permanece en pausa

María León revela por qué terminó su relación mientras brilla en un festival musical europeo

DEPORTES

Super Bowl LX New England

Super Bowl LX New England Patriots vs Seattle Seahawks EN VIVO: empieza la ceremonia de protocolo

Directiva de Rayados rompe el silencio y asume errores tras caer ante América

Obed Vargas apuesta por los Seattle Seahawks en la previa del Super Bowl

Quién es Gabriel Fuentes, refuerzo que está cerca de llegar al Club América

Turco Mohamed preocupa a la Selección Mexicana tras ser cuestionado por el regreso de Alexis Vega: “La fecha no la sé”