Cayó Julio Cesar “N”, ladrón de automovilistas con siete carpetas de investigación en la CDMX

Las autoridades informaron que el detenido estaría relacionado con otros robos en la capital. Crédito: SSC

Autoridades capitalinas informaron este domingo 8 de febrero la detención de Julio César “N”, señalado como ladrón de automovilistas en el Viaducto Miguel Alemán y vinculado con al menos siete carpetas de investigación por robo en distintas modalidades en la Ciudad de México.

El arresto, realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ocurrió tras una persecución en la colonia Tacubaya, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Autoridades capitalinas señalaron que el hombre de 32 años es identificado como generador de violencia en la zona y está acusado de despojar de sus pertenencias a conductores y transeúntes, principalmente en las inmediaciones del Viaducto Miguel Alemán y el Bulevar Manuel Ávila Camacho.

Así fue su detención

Según informes de la SSC, la captura de Julio César “N” ocurrió en la colonia Tacubaya mientras agentes patrullaban las calles Héroes Anónimos y Héroes de la Intervención.

Durante el recorrido, los policías identificaron a un hombre que amenazaba a un ciudadano de 55 años.

Al notar la presencia de los uniformados, el presunto responsable intentó huir e ingresó a una unidad habitacional.

De acuerdo con la información oficial, los elementos capitalinos iniciaron una persecución que concluyó en el área común del inmueble, donde realizaron la detención.

Objetos asegurados a Julio César "N" tras una persecución en la colonia Tacubaya.

En la revisión preventiva, se aseguró una réplica de arma de fuego, una mochila negra y dinero en efectivo.

Además, se recuperó una cartera con dinero e identificaciones personales que, según la denuncia de una de las víctimas, pertenecía a ella.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez, informó mediante su cuenta oficial de X que el detenido ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Vinculación de Julio César “N” con robos recientes en la alcaldía Miguel Hidalgo

La captura de Julio César “N” se relaciona directamente con una serie de robos recientes cometidos en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Según las investigaciones oficiales, el detenido está presuntamente involucrado en tres eventos de robo registrados en el Viaducto Miguel Alemán.

Además, se le atribuye participación en dos asaltos a conductores de vehículos ocurridos el pasado 7 de febrero en las inmediaciones del Bulevar Manuel Ávila Camacho y el propio viaducto.

Estos hechos han fueron denunciados por las víctimas y generaron un seguimiento virtual por parte de las autoridades, debido a la reiteración de los incidentes y la preocupación expresada en redes sociales.

También se le vincula con un caso adicional de robo a transeúnte en la misma zona, lo que reforzaría su perfil como generador de violencia.

Antecedentes delictivos y número de carpetas de investigación

El historial delictivo de Julio César “N” revela una trayectoria marcada por la reincidencia.

De acuerdo con el cruce de información realizado por las autoridades, el detenido acumula siete carpetas de investigación por delitos de robo en distintas modalidades.

Estas carpetas se distribuyen en varios años: una en 2016, cuatro en 2017, así como registros en 2020 y 2025, todas relacionadas con hechos ocurridos en la Ciudad de México.