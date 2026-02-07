Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 7 de febrero: cerrada la circulación de calle Amberes de Hamburgo hasta Liverpool por obras

Infórmate sobre los que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

Reducción de carriles por atención de accidente en la Autopista México-Querétar o, km 145, dirección Querétaro , donde hubo un choque por alcance y salida del camino. Maneja con precaución.

Cerrada la circulación de Av. Juárez a la altura de Av. Balderas , ante arribo de manifestantes. Alternativa vial Eje 1 Norte.

Cerrada la circulación de calle Amberes de Hamburgo hasta Liverpool, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, por Obras de mantenimiento. Alternativa Vial Niza y Varsovia.

