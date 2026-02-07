Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 7 de febrero: cerrada la circulación de calle Amberes de Hamburgo hasta Liverpool por obras

Cerrada la circulación de calle Amberes de Hamburgo hasta Liverpool, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, por Obras de mantenimiento. Alternativa Vial Niza y Varsovia.
Cerrada la circulación de Av. Juárez a la altura de Av. Balderas, ante arribo de manifestantes. Alternativa vial Eje 1 Norte.
Reducción de carriles por atención de accidente en la Autopista México-Querétaro, km 145, dirección Querétaro, donde hubo un choque por alcance y salida del camino. Maneja con precaución.
Infórmate sobre los que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.