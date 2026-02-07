México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 7 de febrero: cerrada la circulación de calle Amberes de Hamburgo hasta Liverpool por obras

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Guardar
16:42 hsHoy

Cerrada la circulación de calle Amberes de Hamburgo hasta Liverpool, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, por Obras de mantenimiento. Alternativa Vial Niza y Varsovia.

Cerrada la circulación de calle
Cerrada la circulación de calle Amberes entre Hamburgo y Liverpool, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, por obras de mantenimiento. (@OVIALCDMX)
16:32 hsHoy

Cerrada la circulación de Av. Juárez a la altura de Av. Balderas, ante arribo de manifestantes. Alternativa vial Eje 1 Norte.

Manifestación en avenida Juárez,
Manifestación en avenida Juárez, CDMX alcaldía Cuauhtémoc @OVIALCDMX
16:25 hsHoy

Reducción de carriles por atención de accidente en la Autopista México-Querétaro, km 145, dirección Querétaro, donde hubo un choque por alcance y salida del camino. Maneja con precaución.

16:16 hsHoy

Infórmate sobre los que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

Manifestación CDMX zócalo (@OVIALCDMX/X)
Manifestación CDMX zócalo (@OVIALCDMX/X)

Temas Relacionados

ManifestaciónBloqueosAccidentes VialesEdomexCDMXmexico-noticias

Últimas noticias

¿Tu patrón te tiene registrado con menos sueldo? Esto pierdes en pensión y crédito Infonavit

Te decimos cómo opera esta práctica, por qué es tan perjudicial y qué puedes hacer si estás en esta situación

¿Tu patrón te tiene registrado

Pemex otorga contrato mixto a empresa de Carlos Slim y reduce importaciones de combustibles

La petrolera mexicana adjudicó el campo Macavil a una firma controlada por Slim, impulsando la mayor refinación nacional en una década y disminuyendo la compra de gasolina y diésel al nivel más bajo en 16 años

Pemex otorga contrato mixto a

Temblor en México hoy: se registró segundo sismo en Oaxaca, ahora de magnitud 4.0, localizado en Puerto Escondido

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se

Emilio Azcárraga rompe el silencio tras las salidas de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin del América

El directivo delineó el perfil y la fortaleza mental que exige jugar en Coapa

Emilio Azcárraga rompe el silencio

Movimiento Ciudadano impulsa agenda progresista y de derechos en la Ciudad de México

Estas iniciativas surgen ante lo que consideran una ausencia de propuestas para resolver los principales pendientes en la capital y a nivel federal

Movimiento Ciudadano impulsa agenda progresista

ÚLTIMAS NOTICIAS

El robot Atlas de Boston

El robot Atlas de Boston Dynamics entra en producción industrial y deja atrás la fase experimental

¿Qué pasará con la inflación?: cuándo perforará el 2% mensual, según los principales analistas de mercado

La apuesta de una verdulería en el conurbano: frutas y verduras de hoy, a precios de ayer

Apple sorprende: el iPhone 17e ya tendría fecha de lanzamiento y sería más pronto de lo esperado

Laila Roth y Evelyn Botto revelaron con humor quién acompañará a Mario Pergolini en la nueva temporada de Otro día perdido

INFOBAE AMÉRICA

Super Bowl 2026 con Bad

Super Bowl 2026 con Bad Bunny: fecha, horarios y dónde ver el show de medio tiempo en vivo

El coronel ruso que fue baleado en Moscú recuperó la consciencia y está fuera de peligro

Crisis en Cuba: el apagón volverá a afectar a más de la mitad de la isla en el horario de mayor consumo este sábado

Blair Waldorf vuelve a “Gossip Girl”: la nueva novela que revive el Upper East Side 20 años después

Vampiros y zombis, los nuevos protagonistas de la crítica social en la literatura hispanoamericana

DEPORTES

El fuerte respaldo del entrenador

El fuerte respaldo del entrenador del Real Madrid a Franco Mastantuono: “Tiene muchísimo potencial”

River Plate buscará treparse a la cima de su zona en su choque ante Tigre: hora, TV y formaciones

Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 y el cronograma de todas las competiciones

La formación de Boca Juniors para visitar a Vélez, con la vuelta de Miguel Merentiel y ocho bajas

Menos equipos y un descenso por Promoción: los impactantes cambios que estudia la Serie A de Brasil