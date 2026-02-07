Guillermo del Toro escribió junto a Francis Ford Coppola el guion de una nueva versión oscura de este clásico de la literatura

Francis Ford Coppola, director de El Padrino, co-escribió este guión con Guillermo del Toro. (Reuters / Cuartoscuro)

El cineasta mexicano Guillermo del Toro asombró recientemente al confirmar un dato inédito: escribió junto a Francis Ford Coppola un guión para adaptar El Conde de Montecristo como un western gótico entre 1997 y 1998.

La noticia cobró fuerza tras viralizarse una publicación en redes sociales, intensificando el interés entre los seguidores del director y cinéfilos de todo el mundo por saber si el proyecto, terminado desde hace más de veinte años, llegará finalmente a la pantalla grande.

¿Qué dijo Guillermo del Toro?

Guillermo del Toro tiene una nueva versión de "El Conde de Montecristo" (Esquire)

La existencia del guion firmado por Guillermo del Toro y Francis Ford Coppola se mantuvo en secreto durante más de dos décadas.

La revelación surgió como respuesta a un fan que, tras el éxito de la versión de Frankenstein dirigida por el cineasta tapatío y protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, sugirió en redes sociales que ese elenco sería ideal para una hipotética reinvención de El Conde de Montecristo.

Del Toro respondió directamente: “¡Tengo el guion! Lo desarrollamos con Francis Coppola entre 1997 y 1998 y es un western gótico”, escribió el director.

La novela El Conde de Montecristo, escrita por Alexandre Dumas y publicada entre 1844 y 1846, se ha consagrado como una de las obras literarias con más adaptaciones a cine y televisión, lo que da contexto a la enorme expectación ante la propuesta de Del Toro y Coppola.

¿De qué trata El Conde de Montecristo?

"El conde de Montecristo" de Alejandro Dumas

“El Conde de Montecristo” es una novela escrita por Alexandre Dumas que relata la historia de Edmond Dantès, un joven marinero francés injustamente encarcelado por una conspiración.

Dantès es traicionado por personas cercanas que buscan beneficiarse de su desgracia. Durante su encierro en el castillo de If, conoce a un prisionero anciano que le revela la ubicación de un tesoro oculto en la isla de Montecristo.

Tras escapar de prisión, Dantès encuentra el tesoro y adopta la identidad del Conde de Montecristo. Utiliza su nueva riqueza e influencia para ejecutar un elaborado plan de venganza contra quienes lo traicionaron y destruyeron su vida.

A lo largo de la historia, Dantès enfrenta dilemas éticos y personales relacionados con la justicia, la venganza y el perdón. La novela explora temas como la traición, la redención y el poder del destino, situándose en la Francia del siglo XIX.