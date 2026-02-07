Detienen a exdirigente estatal del PVEM, Juan Pablo “N” en Puebla

Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La tarde de este viernes fue detenido el empresario y político poblano Juan Pablo “N” en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, ubicado en el municipio de Huejotzingo, Puebla. La aprehensión se realizó por el presunto delito de violencia familiar, en agravio de su exesposa, identificada como Sofía, de acuerdo con información oficial.

Según una consulta realizada por Infobae México en el Registro Nacional de Detenciones, la captura ocurrió alrededor de las 16:17 horas sobre la carretera internacional Cholula–Puebla, a la altura de las calles H. Galeana y C. Carlos I. Betancourt, cerca del estacionamiento del aeropuerto. El operativo se llevó a cabo sin que se reportaran incidentes y fue ejecutado por autoridades estatales, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión vigente.

Tras su detención, Juan Pablo “N” fue trasladado bajo custodia a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde quedó a disposición de un juez de control. En este recinto se desarrollarán las audiencias iniciales, en las que el Ministerio Público deberá presentar los elementos de prueba para determinar si el imputado será vinculado a proceso y definir las medidas cautelares correspondientes.

De manera preliminar, se informó que la orden de aprehensión está relacionada con una denuncia por violencia familiar, aunque hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) no ha emitido un comunicado detallando los cargos específicos ni el avance de la carpeta de investigación. Las autoridades señalaron que la información se dará a conocer conforme lo permitan las etapas del proceso legal.

La detención fue registrada en el Registro Nacional de Detenciones. Foto: (Captura de pantalla)

Juan Pablo “N” es una figura conocida en el ámbito político y empresarial de Puebla. Es hijo de Tony Kuri Alam, exdelegado del Infonavit, y ha ocupado diversos cargos públicos. Fue regidor del Ayuntamiento de Puebla, diputado local en el Congreso del Estado y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Además, a nivel nacional, se desempeñó como secretario de Comunicación Social del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido.

Su trayectoria también ha estado marcada por señalamientos y controversias, principalmente por presuntas prácticas irregulares relacionadas con negocios inmobiliarios y conflictos con comerciantes y restauranteros, quienes lo han acusado de presunto uso de influencias y colusión con autoridades municipales para favorecer intereses particulares.

Hasta el momento, el Partido Verde Ecologista de México no ha fijado una postura oficial respecto a la detención de su exdirigente y exlegislador. Tampoco se ha confirmado la fecha exacta de la audiencia inicial ni el plazo de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado continúa con las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y esclarecer los hechos. En tanto, el detenido permanecerá bajo resguardo de la autoridad judicial mientras se define su situación jurídica, en un caso que ha generado reacciones en el ámbito político y social del estado de Puebla.