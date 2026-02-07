Colectivos advierten rezagos en control del tabaco pese a reducción en consumo y nuevas regulaciones en México

Una mujer joven fuma un cigarrillo en la calle, mientras el humo se eleva a su alrededor. La imagen refleja la cotidianidad del consumo de tabaco en espacios públicos y reaviva la discusión sobre las políticas de salud y las restricciones al tabaquismo en áreas urbanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colectivo Salud Justa Mx y otras organizaciones de la sociedad civil advirtieron que, aunque la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2025), de la Secretaría de Salud, muestra una disminución significativa en el consumo de tabaco en México, el país enfrenta desafíos importantes para fortalecer el control en el uso de dichos productos.

Según la información expuesta por los colectivos, persisten cerca de 14 millones de fumadores y la problemática se agrava por el incremento en el uso de cigarros electrónicos, sobre todo entre adolescentes.

La doctora Luz Myriam Reynales, jefa del Departamento de Prevención y Control de Tabaquismo del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), detalló que la reducción en el consumo se concentra en hombres y en estados como Baja California, Baja California Sur y Sonora, así como la Ciudad de México y Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, sin cambios detectados en el grupo de mujeres.

La funcionaria señaló que la epidemia de tabaquismo se mantiene como un problema de salud pública por el aumento del uso de cigarros electrónicos en ambos sexos y la especial incidencia en la población joven.

“A pesar de los avances en la implementación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco a través del Plan de medidas MPOWER, el país registra cerca de 14 millones de fumadores”, afirmó Reynales.

Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, señaló que la reducción en la prevalencia general de consumo responde a las recientes reformas legales, como la Ley General para el Control del Tabaco de 2022 y el Reglamento de 2023, que instauraron ambientes libres de humo y la prohibición total de publicidad y patrocinio.

No obstante, remarcó que persisten pendientes como la regulación estricta del contenido de los productos, el empaquetado neutro, un mayor aumento de impuestos y la regulación de nuevos productos de tabaco y nicotina, incluyendo la prohibición de vapeadores.

La doctora Guadalupe Ponciano, coordinadora del Comité Interinstitucional para la Lucha Contra el Tabaco, subrayó la dificultad para abandonar el consumo. Explicó que siete de cada diez usuarios manifiestan interés por dejar de fumar, y más de la mitad realiza intentos anualmente, pero solo el 18% recibe apoyo profesional.

“Cada día mueren en nuestro país aproximadamente 170 personas (63 mil al año) a causa del consumo del tabaco; muchas de esas vidas podrían salvarse si tuviéramos un sistema de salud que realmente ofreciera ayuda terapéutica y medicamentos para dejar de fumar a los casi 14 millones de consumidores de productos de tabaco”, puntualizó Ponciano.

En tanto, José Arévalo Lomelí, del Instituto del Sur Urbano A.C., consideró que el aumento de impuestos al tabaco debe entenderse tanto en términos de justicia fiscal como de salud pública.

Resaltó que el monitoreo detallado del consumo por regiones, edades y productos emergentes facilita el diseño de políticas públicas más eficaces y actualizadas.

Celebró el incremento de la cuota específica del IEPS al tabaco aprobado para el Paquete Económico 2026 y hasta 2030, y enfatizó que los datos de la ENCODAT permitirán identificar áreas de oportunidad para una política fiscal más efectiva en el control de la epidemia.

Por último, Karen Ávila, de Voces Jóvenes por el Derecho a la Salud Mx, señaló que la industria tabacalera ha enfocado sus esfuerzos en adolescentes y jóvenes a través de redes sociales y nuevos productos.

Según la ENCODAT 2025, el uso de cigarros electrónicos entre adolescentes de 12 a 17 años aumentó de 1.1% en 2016 a 3.1% en 2025, con incrementos tanto en hombres como en mujeres, y se midió por primera vez el uso de bolsas de nicotina, un producto sin regulación sanitaria.

Ávila pidió que se cumpla la ley y que el Estado asuma una mayor responsabilidad en la protección de la salud de niñas, niños y jóvenes, conforme a los compromisos internacionales de México.