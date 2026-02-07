México

Canciones que salvan vidas: cinco melodías en español para poder practicar RCP

Una correcta maniobra, apoyada en la profundidad de las compresiones, el ritmo y la expansión del tórax es clave para garantizar la supervivencia de una persona

Canciones que pueden ayudar a
Canciones que pueden ayudar a practicar el ritmo de las compresiones apara RCP. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Saber cómo realizar la maniobra de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) puede salvar vidas. La American Heart Association (AHA) indica que una RCP de alta calidad debe cumplir tres características: profundidad de al menos 5 cm en adultos, permitir la expansión completa del tórax entre compresiones y mantener un ritmo constante de 100 a 120 compresiones por minuto.

Una forma divertida y práctica de mantener la cadencia correcta es usando canciones conocidas que coincidan con este tempo.

A continuación, te mostramos cómo realizar la RCP paso a paso y las canciones que pueden ayudarte:

Saber cómo actuar y practicar
Saber cómo actuar y practicar esta maniobra puede marcar la diferencia en situaciones de vida o muerte. Foto: (iStock)

Paso 1: Verificar el entorno y el estado de alerta

  • Asegúrate de que el lugar sea seguro (seco, ventilado y con buena iluminación).
  • Acércate a la persona y verifica si está alerta y consciente.
  • Si no responde, sostén sus hombros firmemente y habla en voz alta, preguntando: “¿Estás bien?”

Paso 2: Verificar el pulso

  • Revisa el pulso carotídeo durante 5 a 10 segundos.
  • Si no hay pulso, procede a activar el sistema de emergencias llamando al 911. También se debe hacer cuando la persona no respira y presenta boqueos.

Paso 3: Preparación para las compresiones

  • La persona debe estar sobre una superficie dura y recta.
  • Ponte de rodillas al lado del tórax.
  • Extiende las manos, una sobre otra, y coloca el talón de las manos en el centro del pecho, a la altura de los pezones.

Paso 4: Compresiones torácicas

  • Presiona el pecho al menos 5 cm y permite que el tórax se expanda completamente entre compresiones.
  • Mantén un ritmo de 100–120 compresiones por minuto.

Paso 5: Ventilaciones de rescate

  • Si se cuenta con un dispositivo BVM (Bolsa-válvula-mascarilla) o mascarilla de rescate, administra 2 ventilaciones cada 30 compresiones, durante 5 ciclos.
  • Si no hay dispositivo, continúa solo con compresiones hasta que llegue ayuda o un desfibrilador.
La RCP (Reanimación Cardiopulmonar) es
La RCP (Reanimación Cardiopulmonar) es un procedimiento de emergencia que se realiza cuando una persona no respira o no tiene pulso, con el objetivo de mantener la circulación de sangre y oxígeno al cerebro y órganos vitales hasta que llegue ayuda profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para mantener el ritmo, aquí te presentamos cinco canciones en español que pueden ayudarte a dar RCP a la cadencia adecuada (100–120 compresiones por minuto):

  1. “La Macarena” – Los del Río: Con un ritmo cercano a 103 compresiones por minuto, es perfecta para principiantes. Su melodía pegajosa ayuda a mantener la cadencia constante mientras se realizan las compresiones.
  2. “Bésame Mucho” – Consuelo Velázquez: Esta icónica balada mexicana tiene un tempo de aproximadamente 110 pulsaciones por minuto, ideal para marcar el ritmo de la RCP en adultos.
  3. “Corazón Espinado” – Santana ft. Maná: Tiene un ritmo constante y marcado, lo que ayuda a mantener las compresiones de manera uniforme y sostenida sin apresurarse. Además, es muy conocida en México y Latinoamérica, lo que facilita recordarla en una situación de emergencia.
  4. “Vivir Mi Vida” – Marc Anthony: Con un ritmo cercano a 120 bpm, esta canción tropical puede servir tanto para mantener la energía como para medir el ritmo exacto de las compresiones.
  5. “Oye Cómo Va” – Santana: Este clásico del rock latino mantiene un tempo estable y ayuda a sincronizar las compresiones y la expansión del tórax entre cada presión.

Recordemos que la música no sustituye la técnica correcta: es una herramienta para mantener la cadencia y la consistencia. Con entrenamiento y práctica, combinar la maniobra de RCP con canciones conocidas puede ayudar a salvar vidas, especialmente en situaciones de estrés donde el control del ritmo puede ser complicado.

En resumen, la RCP efectiva depende de profundidad, ritmo y expansión del tórax, y con estas canciones mexicanas y latinoamericanas, es posible practicar para estar preparados ante emergencias y hacerlo de manera más confiable, mientras esperamos la llegada de los servicios de emergencia. La preparación y la práctica son la clave para actuar con eficacia en una situación crítica.

RCP Primeros auxilios Salud Bienestar

