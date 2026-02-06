Mayela Laguna denuncia que no le avisaron que su hijo ya no lleva el apellido Guzmán y se desmarca definitivamente de la familia

El tribunal mexicano retiró oficialmente el apellido Guzmán a Apolo tras una demanda de paternidad iniciada por Luis Enrique Guzmán (Jovani Pérez/Infobae)

La disputa legal entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán por la paternidad de Apolo concluyó oficialmente con la retirada del apellido Guzmán para el menor, decisión tomada por un tribunal mexicano tras un juicio promovido por el hijo de Silvia Pinal.

Desde hace meses, Apolo había dejado de usar el apellido en el ámbito escolar, y la madre asegura que lo fue preparando para este escenario, hecho que, según ella, evitó que el desenlace fuera una sorpresa para el niño.

Esta decisión judicial, cuyo fallo favorable a Luis Enrique Guzmán fue comunicada al público el martes 3 de febrero por su equipo legal, impide a Mayela Laguna apelar la medida.

El equipo de Guzmán indicó que “Mayela no puede apelar la decisión del tribunal”.

Tras darse a conocer la noticia, Guzmán expresó su satisfacción por haber “hecho justicia”, y valoró haber podido garantizar la protección del menor en un proceso legal que se extendió durante tres años.

Luis Enrique Guzmán celebró el fallo judicial al afirmar que logró proteger los derechos del menor Apolo en un proceso que duró tres años (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Un nuevo ciclo para Mayela y el pequeño Apolo

Laguna, por su parte, compartió en su perfil de Facebook un extenso mensaje donde admitió que nunca recibió una notificación formal de parte de las autoridades acerca de la modificación de los apellidos de Apolo:

“Me he enterado, a través de una publicación en medios de comunicación, de que mi hijo ha dejado de portar los apellidos del señor Luis Enrique Guzmán Pinal. Esta información llegó a mí de manera inesperada, sin haber sido notificada previamente, no como figura pública, sino como madre”.

En su declaración pública, Mayela Laguna hizo un llamado para preservar la privacidad de Apolo, y recalcó que el niño es ajeno a la controversia mediática. En el texto expresó:

“Nuestra vida continúa desde la intimidad, la calma y el amor, que es donde pertenecen la infancia y la dignidad. Les pido, con la mayor consideración, que se respete la privacidad de mi hijo. Él no eligió esta historia. Es un niño, y merece ser cuidado”.

Mayela Laguna no podrá apelar la decisión del tribunal sobre la eliminación del apellido Guzmán en los documentos oficiales de Apolo (Foto: IG/mayela_laguna)

Mayela relató que Apolo llevaba meses usando únicamente los apellidos recibidos de sus abuelos maternos, quienes fallecieron cuando ella estaba embarazada. Dijo:

“APOLO ALEJANDRO LAGUNA COINDREAU... los apellidos de mis padres que murieron cuando estaba embarazada... Qué honor...”.

También agradeció a la escuela del niño por haber permitido que sus documentos y útiles escolares identificaran a Apolo únicamente como Laguna, afirmando:

“Lo fui preparando para este momento que por fin llegó, a él no le llegó de sorpresa gracias a Dios”.

Sin relación alguna con el medio del espectáculo

El proceso judicial involucró acusaciones cruzadas de infidelidad y un ambiente de exposición pública. Por medio de sus palabras, Mayela Laguna anunció que ambas partes seguirán caminos separados:

“A partir de ahora, mi hijo y yo seguimos adelante sin ningún vínculo con esa familia y completamente al margen del medio del espectáculo. Nuestra vida continúa desde la intimidad, la calma y el amor, que es donde pertenecen la infancia y la dignidad”.

El niño Apolo fue preparado por su madre para el cambio de apellido, usando solo los apellidos maternos en la escuela desde hace meses (Foto: IG @laguzmanmx)

La publicación provocó respuestas de apoyo, pero también fuertes críticas. Ante comentarios que cuestionaban su actitud o la consideraban responsable de las consecuencias, Mayela contestó:

“¿Estás segura? Y déjame decirte que yo no estoy triste y de qué consecuencias hablas. Si estoy muchooo mejor que cuando estábamos con el que no es su papá”.