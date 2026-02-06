Gobierno del Edomex invierte en municipios que tiene Alerta de Género

El Edomex tiene 11 municipios con Alerta de Género desde 2015 y 7 con doble alerta por desapariciones desde 2019 (FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO.COM)

El gobierno del Estado de México puso en marcha la estrategia territorial “Caminemos Seguras: Recuperación de Espacios Públicos con Perspectiva de Género”, impulsada por la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (SEDUI).

El programa se concentra en los once municipios que cuentan con Alerta de Violencia de Género desde 2015 y busca transformar zonas identificadas como focos de riesgo.

La titular de la SeMujeres, María Esther Rodríguez Hernández, informó que para 2025 se destinaron 120 millones de pesos provenientes de un fondo especial para municipios con declaratoria por feminicidio y desaparición.

Los recursos se aplican en acciones de urbanismo táctico, marchas exploratorias y muralismo feminista, herramientas que permiten detectar necesidades reales de seguridad desde la mirada de quienes habitan los territorios.

La funcionaria explicó que el objetivo central es garantizar espacios accesibles, dignos e inclusivos, donde las mujeres puedan transitar sin miedo tanto de día como de noche. “La infraestructura también comunica; un callejón oscuro o una banqueta rota envían un mensaje de abandono. Lo que hacemos es devolver la vida comunitaria y la tranquilidad”, señaló.

Municipios intervenidos

El municipio de Cuautitlán Izcalli tiene doble Alerta de Género, uno por violencia y el segundo por desapariciones contra mujeres (Jorge Contreras/Infobae México)

Hasta el momento, el programa ha beneficiado a 263 mil 212 personas de colonias focalizadas en Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.

En estas demarcaciones se han intervenido zonas cercanas a escuelas, paraderos de transporte, mercados y centros de trabajo, puntos donde se registraban mayores reportes de acoso y violencia.

En materia de infraestructura, durante el último año se rehabilitaron 14 caminos, equivalentes a 13.75 kilómetros de vialidades. Se construyeron más de 14 mil metros cuadrados de pavimentación, 27 mil metros cuadrados de banquetas y 16 mil metros de guarniciones, obras que mejoran la movilidad peatonal y reducen accidentes.

Como parte del componente tecnológico se colocaron 773 luminarias nuevas, 15 cámaras de videovigilancia y 15 botones de pánico conectados a los centros de mando municipales. Estas herramientas permiten una reacción más rápida de las autoridades ante emergencias y fortalecen la percepción de seguridad de las usuarias del espacio público.

Un eje clave es la participación ciudadana

Gobierno del Edomex destaca labor de mujeres que ubican focos rojos para la inseguridad (Amnistía Internacional México)

La estrategia incorpora a lideresas comunitarias y a las Redes de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ), quienes realizan recorridos para identificar puntos críticos, proponen soluciones y vigilan el mantenimiento de las obras. Su involucramiento ha favorecido la apropiación social de parques, calles y paraderos antes abandonados.

Especialistas en urbanismo con perspectiva de género han acompañado los proyectos para asegurar que el diseño de las intervenciones considere iluminación adecuada, visibilidad, rutas de escape y accesibilidad universal. También se impulsan murales y actividades culturales que refuercen mensajes de igualdad y respeto.

Vecinas de Ecatepec y Nezahualcóyotl destacan que, tras las intervenciones, ahora pueden llevar a sus hijas a la escuela o regresar del trabajo con mayor tranquilidad. “Antes evitábamos pasar por aquí; hoy hay luz, hay gente y sabemos que nos están cuidando”, comenta Mariana, habitante de Valle de Chalco.

El programa se alinea con la política del gobierno estatal que coloca en el centro la prevención de la violencia y la atención a sus causas estructurales. Las autoridades estatales subrayan que la recuperación del espacio público es una medida concreta para disminuir delitos y fortalecer la cohesión social.

Para 2026 se prevé ampliar las intervenciones a más colonias y sumar capacitaciones en movilidad segura, protocolos de atención y cultura de denuncia. La SeMujeres anunció que los resultados serán evaluados de manera periódica con indicadores de percepción, reducción de incidentes y uso de los espacios, aunque especialistas consultados, señalan que lo ideal es que se quite a los municipios de la AVG que se tiene desde 2015 para ver que tan efectivo es.