México

Toñita niega haber hecho insinuaciones sobre el matrimonio de Carlos Rivera con Cynthia Rodríguez

La exacadémica asegura que sus palabras fueron sacadas de contexto y llevadas a un nivel mediático por la prensa

Toñita aclaró que sus palabras
Toñita aclaró que sus palabras fueron malinterpretadas en medios de espectáculos y pidió que no se preste atención a rumores. - (Jovani Pérez/ Infobae)

La polémica alrededor de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez volvió a encenderse luego de que Toñita publicara un video para aclarar versiones que circularon en distintos espacios de espectáculos. La cantante negó haber hecho insinuaciones sobre el matrimonio de sus excompañeros y afirmó que sus declaraciones fueron malinterpretadas.

Recordada por su participación en La Academia, Toñita explicó que nunca cuestionó la relación ni la orientación sexual del intérprete. Por el contrario, aseguró que intentó evadir preguntas insistentes sobre un tema que considera parte de la vida privada.

El tema generó conversación en redes sociales, donde seguidores retomaron fragmentos de entrevistas pasadas. Ante ello, la cantante decidió fijar postura y dar su versión completa para frenar la controversia.

El origen del malentendido mediático

El origen del malentendido mediático
Toñita revive el debate sobre el matrimonio de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ante la opinión pública del espectáculo. - (Jovani Pérez/ Infobae)

Según Toñita, la confusión surgió durante entrevistas en las que fue presionada para opinar sobre rumores en torno a Carlos Rivera. Explicó que su respuesta se basó en una frase que suele usar para evitar juicios referente a la sexualidad de su pareja.

“Lo que se ve, no se juzga”, dijo, dejando claro que no pretendía señalar ni confirmar ninguna versión sobre su relación. Aun así de acuerdo a su video, algunas notas interpretaron sus palabras de otra manera.

La artista afirmó que jamás utilizó términos como “matrimonio falso” ni calificó a la pareja como una relación arreglada.

Defensa pública y postura personal

Defensa pública y postura personal
La cantante aclaró que sus palabras fueron malinterpretadas en medios de espectáculos y pidió que no se preste atención a rumores. - (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En su testimonio, Toñita aseguró que incluso defendió a Rivera cuando fue cuestionado por supuestas actitudes homofóbicas. Señaló que ella siempre ha apoyado a la comunidad LGBT, pero también respeta decisiones personales.

Yo no creo que Carlos sea homofóbico”, expresó, al recalcar que cada persona tiene derecho a elegir sin ser juzgada. Para ella, el respeto debe aplicar en todos los sentidos.

Sobre Cynthia Rodríguez, reconoció que existe una historia previa entre ambas, pero dejó claro que no piensa ventilar asuntos del pasado ni afectar a terceros con declaraciones fuera de contexto.

Un cierre para la controversia

Un cierre para la controversia
Los seguidores de la pareja los defienden y los describen como una relación estable y solida - (Foto: Instagram)

Mientras tanto los seguidores de la pareja en redes sociales los defienden considerando a Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez como una relación sólida y respetable.

También mencionan que el hecho de que mantengan aspectos de su vida en privado debe ser respetado.

Con esta reciente aclaración, la ex académica Toñita intenta cerrar un capítulo que volvió a la agenda del entretenimiento, recordando que no todo lo que circula en titulares refleja fielmente lo que se dice frente a un micrófono.

