México

Día de la Amistad 2026: planes para celebrar con amigos en CDMX

Del karaoke coreano a un picnic en Chapultepec, la Ciudad de México ofrece múltiples opciones para celebrar al amor

Guardar
Crédito: Jesus Aviles/ Infobae México
Crédito: Jesus Aviles/ Infobae México

El 14 de febrero suele estar marcado en el calendario como el día del romance, las flores, las cenas a la luz de las velas y los planes en pareja.Pero el Día del Amor y la Amistad es mucho más que eso: también es la excusa ideal para salir de la rutina, cambiar el plan de siempre y celebrar los vínculos que hacen más llevadera la vida cotidiana, como la amistad.

Porque no todo gira en torno al amor romántico, esta fecha se ha convertido en una oportunidad perfecta para armar un plan distinto con amigas, amigos o personas cercanas, ya sea para explorar la ciudad, descubrir un lugar nuevo o simplemente pasar un buen rato lejos de la pantalla y el estrés diario.

Y si eres de quienes dejan los planes para el último momento —o si de plano estás buscando ideas frescas para celebrar el Día de la Amistad— no te preocupes. A continuación, te compartimos algunas opciones para armar el plan perfecto y disfrutar del 14 de febrero con buena compañía.

Planes grupales para celebrar al amor

Organizar salidas con amigos puede ser tan complicado como divertido. Y aunque con el paso del tiempo y el aumento de responsabilidades cuadrar agendas se vuelve cada vez más difícil, esta fecha es una buena excusa para intentarlo. Por ello, te recomendamos considerar alguna de las siguientes opciones para celebrar en grupo.

Cena en restaurante temático

La Casa Franciscana es una opción ubicada en el corazón de la Ciudad de México. Dentro de un edificio colonial alberga cuatro restaurantes temáticos, cada uno con una propuesta visual distinta: El Extraño Coffee Bar, inspirado en las películas de Tim Burton; El Maravilla, basado en Alicia en el país de las maravillas; La Soda del Mal, donde los villanos de Disney son protagonistas, y La Extraña Pizza, con referencias a Beetlejuice y otras cintas cinematográficas.

La ubicación exacta es Jesús María #42, Centro Histórico, con un horario de martes a domingo de 11:00 a 20:00 horas.

Pizza de supermercado (Pexels)
Pizza de supermercado (Pexels)

Karaoke en la CDMX

Si tú y tus amigos disfrutan cantar, los bares de karaoke pueden ser una opción divertida y diferente para celebrar su amistad este 14 de febrero.

Karaoke coreano en CDMX | “K-pop norebang”

Este lugar ofrece canciones en coreano, pop en inglés y español, ideales para grupos que buscan una experiencia distinta.Ubicación: Varsovia 23, colonia Juárez, CDMX.Horario de servicio: lunes a jueves de 13:00 a 19:00 horas | domingo de 13:00 a 18:00 horas.Precio: de febrero a mayo de 2026, el costo es de 300 pesos por persona, e incluye una bebida.

Consideraciones: se puede preguntar por paquetes que incluyan alimentos, bebidas y tiempo adicional para cantar en cabina.

People sing at Wok and
People sing at Wok and Roll Restaurant and Karaoke, in Washington, D.C., U.S., November 5, 2025. According to the National Register of Historic Places, before it was a restaurant, the building was a boarding house owned by Mary Surratt in the 1860's, where John Wilkes Booth, Lewis Powell and George Atzerodt conspired to assassinate former U.S. President Abraham Lincoln. REUTERS/Al Drago

Beer Garden

Este espacio ofrece un ambiente con temática coreana y cuenta con salones privados adaptados para grupos pequeños o grandes, de hasta seis personas, ideales para quienes buscan mayor privacidad.Su repertorio musical incluye distintos géneros, con presencia de K-Pop, además de destacar por su iluminación de neón, menú de comida coreana y una selección de cocteles originales.

Ubicación: Puebla 213, colonia Roma Norte.Horario: martes a domingo, de 15:00 a 23:00 horas.

Bowling en Forum Buenavista

El área de boliche de Forum Buenavista forma parte de Recórcholis y se ubica en el segundo nivel de la plaza. Cuenta con pistas modernas aptas para visitas familiares o entre amigos.El lugar ofrece promociones como 2x1 los miércoles y boliche ilimitado de lunes a viernes hasta las 16:00 horas por aproximadamente 140 pesos.

Los juegos individuales tienen un costo variable e incluyen la renta de zapatos.

Ubicación: Plaza Forum Buenavista (Eje 1 Norte 259, Cuauhtémoc, CDMX).

Promociones: 2x1 los miércoles; boliche ilimitado en días hábiles hasta las 16:00 horas.

(Foto: especial)
(Foto: especial)

Picnic en Chapultepec

El Bosque de Chapultepec ofrece una alternativa gratuita para celebrar San Valentín. Durante esta temporada, el Jardín Botánico se convierte en un espacio ideal para pasear entre jardines temáticos, esculturas y áreas verdes, sin costo de entrada.Es una opción accesible para quienes buscan un plan al aire libre en pareja o con amigos en la Ciudad de México.

Aquí también se puede organizar un picnic por colores, donde cada integrante del grupo lleve alimentos o artículos de un mismo tono para compartir.

El evento tendrá una duración
El evento tendrá una duración de tres horas. (Foto: SEDEMA)

Eventos especiales de amistad

La Ciudad de México suele preparar actividades especiales cada año. En esta edición 2026, como parte de los festejos por el Día del Amor y la Amistad, el Zócalo capitalino albergará el “Jardín del Buen Amor” del 14 al 22 de febrero.

La instalación contará con más de 10 mil flores distribuidas en 4,600 metros cuadrados, además de funciones de cine al aire libre. El acceso es gratuito y no requiere reservación, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan un plan distinto en el centro de la ciudad, ya sea en pareja, con amigos o en familia.

Temas Relacionados

Día del amor y la amistad14 de febreroplanes con amigosSan Valentín 2026mexico-noticias

Más Noticias

¿Se canceló tu vuelo? Revisa el estatus de las operaciones del AICM

Entérate sobre el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

¿Se canceló tu vuelo? Revisa

Estaciones del Metrobús sin servicio en esta última hora de este 5 de febrero

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Estaciones del Metrobús sin servicio

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 5 de febrero

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Predicción del estado del tiempo

Christian Nodal, los Aguilar y Cazzu no asistirán a Premios Lo Nuestro 2026

A pesar de las múltiples nominaciones y del interés que generaba su posible coincidencia en Miami, ninguno de los cantantes estaría en el evento

Christian Nodal, los Aguilar y

Cómo hacer barritas de proteína caseras: receta fácil y saludable

Estas barritas ofrecen una opción práctica y económica para quienes buscan un snack saludable, fácil de almacenar y transportar

Cómo hacer barritas de proteína
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Mini Lic: el capo

El Mini Lic: el capo que quiso ser piloto antes de integrarse al Cártel de Sinaloa

Ven reclutamiento forzado o extorsión del narco como posibles motivos de desaparición de mineros en Sinaloa

Viuda de Javier Valdez critica sentencia de ‘El Mini Lic’ en EEUU: “¿Qué son para este asesino cinco años más?”

FGR destruyó más de 10 toneladas de precursores químicos y drogas tras cateos en Guerrero

Caen tres presuntos miembros de una célula criminal en Baja California con armas de grueso calibre

ENTRETENIMIENTO

Sobrino de Edith Márquez comparte

Sobrino de Edith Márquez comparte desgarrador mensaje tras la muerte de su mamá: “Nos volveremos a ver”

Christian Nodal, los Aguilar y Cazzu no asistirán a Premios Lo Nuestro 2026

Nagibe Abudd asegura ser testigo de violencia de Imelda Tuñón hacia Julian Figueroa

Por esta razón no deberías echarte perfume directo en el cuello

Intocable anuncia nuevos conciertos en CDMX y Guadalajara: sedes, preventas y ventas de boletos

DEPORTES

Quiénes son los deportistas mexicanos

Quiénes son los deportistas mexicanos que pueden clasificar a Juegos Olímpicos en este 2026

Jersey de Diablos Rojos en colaboración con Stitch: cuándo, dónde y en cuánto se podría comprar

Qué dijo Pável Pardo sobre la posible convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana

Saint-Maximin ya debutó con su nuevo equipo: aficionados lanzan insultos a la afición del América

Henry Martín tendrá su estatua en el Museo de Cera