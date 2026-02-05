Día de la Amistad 2026: planes para celebrar con amigos en CDMX

Crédito: Jesus Aviles/ Infobae México

El 14 de febrero suele estar marcado en el calendario como el día del romance, las flores, las cenas a la luz de las velas y los planes en pareja.Pero el Día del Amor y la Amistad es mucho más que eso: también es la excusa ideal para salir de la rutina, cambiar el plan de siempre y celebrar los vínculos que hacen más llevadera la vida cotidiana, como la amistad.

Porque no todo gira en torno al amor romántico, esta fecha se ha convertido en una oportunidad perfecta para armar un plan distinto con amigas, amigos o personas cercanas, ya sea para explorar la ciudad, descubrir un lugar nuevo o simplemente pasar un buen rato lejos de la pantalla y el estrés diario.

Y si eres de quienes dejan los planes para el último momento —o si de plano estás buscando ideas frescas para celebrar el Día de la Amistad— no te preocupes. A continuación, te compartimos algunas opciones para armar el plan perfecto y disfrutar del 14 de febrero con buena compañía.

Planes grupales para celebrar al amor

Organizar salidas con amigos puede ser tan complicado como divertido. Y aunque con el paso del tiempo y el aumento de responsabilidades cuadrar agendas se vuelve cada vez más difícil, esta fecha es una buena excusa para intentarlo. Por ello, te recomendamos considerar alguna de las siguientes opciones para celebrar en grupo.

Cena en restaurante temático

La Casa Franciscana es una opción ubicada en el corazón de la Ciudad de México. Dentro de un edificio colonial alberga cuatro restaurantes temáticos, cada uno con una propuesta visual distinta: El Extraño Coffee Bar, inspirado en las películas de Tim Burton; El Maravilla, basado en Alicia en el país de las maravillas; La Soda del Mal, donde los villanos de Disney son protagonistas, y La Extraña Pizza, con referencias a Beetlejuice y otras cintas cinematográficas.

La ubicación exacta es Jesús María #42, Centro Histórico, con un horario de martes a domingo de 11:00 a 20:00 horas.

Pizza de supermercado (Pexels)

Karaoke en la CDMX

Si tú y tus amigos disfrutan cantar, los bares de karaoke pueden ser una opción divertida y diferente para celebrar su amistad este 14 de febrero.

Karaoke coreano en CDMX | “K-pop norebang”

Este lugar ofrece canciones en coreano, pop en inglés y español, ideales para grupos que buscan una experiencia distinta.Ubicación: Varsovia 23, colonia Juárez, CDMX.Horario de servicio: lunes a jueves de 13:00 a 19:00 horas | domingo de 13:00 a 18:00 horas.Precio: de febrero a mayo de 2026, el costo es de 300 pesos por persona, e incluye una bebida.

Consideraciones: se puede preguntar por paquetes que incluyan alimentos, bebidas y tiempo adicional para cantar en cabina.

People sing at Wok and Roll Restaurant and Karaoke, in Washington, D.C., U.S., November 5, 2025. According to the National Register of Historic Places, before it was a restaurant, the building was a boarding house owned by Mary Surratt in the 1860's, where John Wilkes Booth, Lewis Powell and George Atzerodt conspired to assassinate former U.S. President Abraham Lincoln. REUTERS/Al Drago

Beer Garden

Este espacio ofrece un ambiente con temática coreana y cuenta con salones privados adaptados para grupos pequeños o grandes, de hasta seis personas, ideales para quienes buscan mayor privacidad.Su repertorio musical incluye distintos géneros, con presencia de K-Pop, además de destacar por su iluminación de neón, menú de comida coreana y una selección de cocteles originales.

Ubicación: Puebla 213, colonia Roma Norte.Horario: martes a domingo, de 15:00 a 23:00 horas.

Bowling en Forum Buenavista

El área de boliche de Forum Buenavista forma parte de Recórcholis y se ubica en el segundo nivel de la plaza. Cuenta con pistas modernas aptas para visitas familiares o entre amigos.El lugar ofrece promociones como 2x1 los miércoles y boliche ilimitado de lunes a viernes hasta las 16:00 horas por aproximadamente 140 pesos.

Los juegos individuales tienen un costo variable e incluyen la renta de zapatos.

Ubicación: Plaza Forum Buenavista (Eje 1 Norte 259, Cuauhtémoc, CDMX).

Promociones: 2x1 los miércoles; boliche ilimitado en días hábiles hasta las 16:00 horas.

(Foto: especial)

Picnic en Chapultepec

El Bosque de Chapultepec ofrece una alternativa gratuita para celebrar San Valentín. Durante esta temporada, el Jardín Botánico se convierte en un espacio ideal para pasear entre jardines temáticos, esculturas y áreas verdes, sin costo de entrada.Es una opción accesible para quienes buscan un plan al aire libre en pareja o con amigos en la Ciudad de México.

Aquí también se puede organizar un picnic por colores, donde cada integrante del grupo lleve alimentos o artículos de un mismo tono para compartir.

El evento tendrá una duración de tres horas. (Foto: SEDEMA)

Eventos especiales de amistad

La Ciudad de México suele preparar actividades especiales cada año. En esta edición 2026, como parte de los festejos por el Día del Amor y la Amistad, el Zócalo capitalino albergará el “Jardín del Buen Amor” del 14 al 22 de febrero.

La instalación contará con más de 10 mil flores distribuidas en 4,600 metros cuadrados, además de funciones de cine al aire libre. El acceso es gratuito y no requiere reservación, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan un plan distinto en el centro de la ciudad, ya sea en pareja, con amigos o en familia.