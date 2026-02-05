México

Descubren en México un nuevo género de serpiente subterránea, UNAM apoya en su identificación

El descubrimiento de Yakacoatl tlalli, serpiente endémica de la cuenca del Balsas

Guardar
Nueva especie serpiente UNAM Yakacoatl
Nueva especie serpiente UNAM Yakacoatl tlalli (Fotos serpiente: cortesía de Oscar Olivares Loyola/Gaceta UNAM)

México vuelve a colocarse en el mapa mundial de la biodiversidad tras el hallazgo de Yakacoatl tlalli, una serpiente nunca antes descrita que no sólo constituye una especie nueva, sino también un género completamente inédito. El descubrimiento confirma que los ecosistemas del país, especialmente los de difícil acceso, siguen resguardando formas de vida desconocidas para la ciencia.

La identificación fue posible gracias al trabajo conjunto de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) la Universidad de Texas en Arlington y el Conicet de Argentina.

Investigadores como Óscar Flores Villela, Gustavo Campillo, Ricardo Palacios, Antonio Yolocalli Cisneros y otros expertos integraron un equipo multidisciplinario que analizó los pocos ejemplares disponibles.

Un reptil de evolución singular

Yakacoatl tlalli pertenece a la tribu Sonorini, grupo de serpientes pequeñas y no venenosas con hábitos principalmente subterráneos. De acuerdo con los especialistas, su anatomía presenta modificaciones excepcionales:

  • Reducción de escamas en la cabeza.
  • Fusión y reacomodo de huesos del cráneo para facilitar la excavación.
  • Una escama en forma de pala semejante a una “nariz” adaptada al desplazamiento bajo tierra.
  • Ojos relativamente grandes, rasgo poco común en especies fosoriales.

Estas características la distinguen de otros integrantes del grupo, compuesto por alrededor de 11 géneros distribuidos entre el norte de México y el sur de Estados Unidos. La mayoría habita zonas secas o semiáridas, y sólo unas cuantas especies logran sobrevivir en ambientes de montaña.

Claves para reconocer un nuevo género

Nueva especie serpiente UNAM Yakacoatl
Nueva especie serpiente UNAM Yakacoatl tlalli (Fotos serpiente: cortesía de Oscar Olivares Loyola/Gaceta UNAM)

Uno de los elementos decisivos fue el estudio de los hemipenes, estructuras reproductivas de los machos. Su forma y disposición resultaron totalmente diferentes a las de cualquier otra serpiente conocida, lo que permitió confirmar que se trataba de un linaje independiente.

“Los hemipenes son caracteres fundamentales para diferenciar especies cercanas; en este caso fueron la prueba definitiva de que estábamos ante un género nuevo”, explicó Flores Villela.

Una especie casi invisible

Hasta ahora sólo se conocen tres ejemplares: dos encontrados sin vida y uno observado brevemente antes de ser liberado. Todos proceden de la cuenca del río Balsas, región xerófila con clima semidesértico y alto número de endemismos.

Sobre su dieta apenas existen pistas. En uno de los individuos se halló la cola de un alacrán, lo que sugiere que podría alimentarse de artrópodos del suelo, aunque no se descarta el consumo de insectos y lombrices.

Conservación: un desafío urgente

Se debe cuidar la biodiversidad
Se debe cuidar la biodiversidad del país Crédito: Greg McFall/Wikimedia, Ramos Keith/ Wikimedia, Claudio Giovenzana/Wikimedia

La falta de información impide evaluar su estado de conservación, pero los científicos advierten riesgos evidentes:

  • Cambio de uso de suelo y pérdida de hábitat.
  • Muerte de serpientes por miedo o desinformación.
  • Alteraciones climáticas que modifican temperatura y humedad del suelo.

“Muchas personas creen que los reptiles toleran cualquier calor, pero sus límites térmicos son estrictos; un aumento excesivo puede ser letal”, señaló Yolocalli Cisneros.

Equipos de investigación continúan realizando muestreos para conocer su reproducción, comportamiento estacional y distribución real. Organizaciones como Totlok A. C., integrada por académicos de la UNAM, impulsan además proyectos de educación ambiental en comunidades locales.

El hallazgo de Yakacoatl tlalli representa mucho más que una curiosidad científica: es un recordatorio de la riqueza natural del país y de la responsabilidad de protegerla. Cada nueva especie descrita amplía el conocimiento humano, pero también exige acciones concretas para que estos seres —ocultos bajo nuestros pies— sigan formando parte del patrimonio biológico de México.

Temas Relacionados

Serpiente subterráneaYakacoatl tlalliUNAMBUAPInvestigación científicaCulturamexico-noticias

Más Noticias

Estos son los principales tipos de cáncer que afectan a hombres y mujeres en México

De acuerdo con el INCAN, cuatro de cada 10 casos de cáncer podrían prevenirse

Estos son los principales tipos

Cristian ‘Chispa’ Medina vs Adrián ‘Gatito’ Curiel: cuándo y dónde ver peleas de mexicanos por el título mundial gallo

Medina defenderá por primera vez su cinturón mundial de la OMB

Cristian ‘Chispa’ Medina vs Adrián

El inicio de 2026 registra el menor nivel de homicidios en México desde hace 8 años

Las estadísticas nacionales muestran una caída sostenida de asesinatos que ha llevado la cifra mensual a un nuevo mínimo histórico, con un promedio diario inferior al registrado en los últimos años

El inicio de 2026 registra

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 5 de febrero

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Esta es la última actualización

Este es el vegetal que ayuda a desinflamar y mantener el cuerpo hidratado

Fresco, accesible y versátil, destaca por su alto contenido de agua y sus nutrientes clave para el bienestar diario

Este es el vegetal que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Héctor mató a un motociclista

Héctor mató a un motociclista a tiros en Ecatepec, al detenerlo descubrieron que era un líder de “Los Mayas”

Gobernador de Jalisco reconoce a Claudia Sheinbaum por combate a la corrupción y la extorsión tras captura del alcalde de Tequila

¿Quién es Diego “N”, el alcalde de Tequila acusado de extorsión y nexos con el CJNG?

Diputado de MC, Sergio Torres, baleado en Sinaloa, evoluciona favorablemente pero sigue delicado: Rocha Moya

Detienen en Chiapas a El Espíritu, presunto líder del CJNG en la región

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch toma distancia de

Fátima Bosch toma distancia de dueños de Miss Universo: “Trato de no perder de vista la misión que Dios puso en mi corazón”

Picante cruce entre Christian Martinoli y Adrián Marcelo podría ponerlos cara a cara en un pódcast

Paulina Villarreal de The Warning celebra su cumpleaños como la mejor baterista de rock del 2025

Edith Márquez se despide de su hermana con conmovedor mensaje: “Algún día volveremos a estar juntas”

¿Qué canción le dedicó Yuridia a su esposo Matías Aranda?

DEPORTES

Cristian ‘Chispa’ Medina vs Adrián

Cristian ‘Chispa’ Medina vs Adrián ‘Gatito’ Curiel: cuándo y dónde ver peleas de mexicanos por el título mundial gallo

Cruz Azul hace oficial la salida de Jorge Sánchez al PAOK de Grecia

Malas noticias para Cruz Azul: Gabriel ‘Toro’ Fernández se perderá el partido contra Toluca por suspensión

Johnny Consejo asegura que le robará sus novias a Soberano Jr., mientras MxM promete coronarse como nuevos Campeones Mundiales en Pareja

América vs Olimpia: precios de los boletos para ver el partido de Concachampions en el Ciudad de los Deportes