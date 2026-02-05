México

Chiapas registra sismo de magnitud 4.6

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Guardar
El sismo ocurrió a las
El sismo ocurrió a las 3:52 hora del centro, según la información preliminar. (Infobae)

Un sismo de 4.6 de magnitud se registró en el municipio de Cintalapa ubicado en Chiapas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Información oficial preliminar señalan que el movimiento telúrico ocurrió a las 3:52 horas de este 5 de febrero a 21 km al noroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 161.1 km.

La zona exacta donde ocurrió el temblor se ubica en las coordenadas 16.845 grados de latitud y -93.837 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo pasará un movimiento telúrico, explica el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se reportan decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE)

¿Cómo funciona la alerta sísmica

En muchas ocasiones, cuando ocurre un sismo, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesSismo en MéxicoSismo en México hoy

Más Noticias

FIL Palacio de Minería 2026: fechas, estado invitado y nuevas actividades

La 47 edición del encuentro literario se reinventa con cambios administrativos y una amplia gama de propuestas a favor de la cultura y las letras

FIL Palacio de Minería 2026:

Cuál es la carne más saludable para facilitar la regeneración del hígado

Una selección cuidadosa junto con métodos de cocción bajos en grasa permiten minimizar la carga metabólica para este órgano

Cuál es la carne más

Temblor hoy 5 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.6 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy 5 de febrero

Pensión Bienestar 30 a 64 años en 2026: cómo registrarse para solicitar el apoyo

Los beneficiarios podrán a acceder a un apoyo económico de 3 mil 300 pesos cada dos meses

Pensión Bienestar 30 a 64

El Mini Lic: el capo que quiso ser piloto antes de integrarse al Cártel de Sinaloa

El narcotraficante Dámaso López Serrano fue sentenciado por segunda vez en Estados Unidos, ahora por tráfico de fentanilo

El Mini Lic: el capo
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Mini Lic: el capo

El Mini Lic: el capo que quiso ser piloto antes de integrarse al Cártel de Sinaloa

Ven reclutamiento forzado o extorsión del narco como posibles motivos de desaparición de mineros en Sinaloa

Viuda de Javier Valdez critica sentencia de ‘El Mini Lic’ en EEUU: “¿Qué son para este asesino cinco años más?”

FGR destruyó más de 10 toneladas de precursores químicos y drogas tras cateos en Guerrero

Caen tres presuntos miembros de una célula criminal en Baja California con armas de grueso calibre

ENTRETENIMIENTO

Nagibe Abudd asegura ser testigo

Nagibe Abudd asegura ser testigo de violencia de Imelda Tuñón hacia Julian Figueroa

Cazzu, Christian Nodal y los Aguilar no asistirán a Premio Lo Nuestro 2026

Por esta razón no deberías echarte perfume directo en el cuello

Intocable anuncia nuevos conciertos en CDMX y Guadalajara: sedes, preventas y ventas de boletos

Pedro Torres planeaba grabar documental de sus últimas horas de vida para generar rating: “Yo soy un ególatra”

DEPORTES

Jersey de Diablos Rojos en

Jersey de Diablos Rojos en colaboración con Stitch: cuándo, dónde y en cuánto se podría comprar

Qué dijo Pável Pardo sobre la posible convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana

Saint-Maximin ya debutó con su nuevo equipo: aficionados lanzan insultos a la afición del América

Henry Martín tendrá su estatua en el Museo de Cera

Aaliyah Farmer, jugadora de Tigres, abandona la Liga MX Femenil y sale de México por sufrir acoso