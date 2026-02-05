México

Bomberos de la CDMX rescatan a águila real herida en la alcaldía Iztacalco

El animal fue puesto a disposición de la Brigada de Vigilancia Animal para recibir atención especializada

Águila real rescatada en la alcaldía Iztacalco. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Autoridades de la Ciudad de México rescataron un ejemplar de águila real en el Parque de las Rosas, ubicado en la colonia Militar Marte, en la alcaldía Iztacalco. El ave fue localizada con una lesión en un ala, lo que le impedía volar y ponía en riesgo su supervivencia en un entorno urbano.

El jefe Vulcano Cova informó sobre el hecho a través de sus redes sociales, donde detalló: Rescatamos un ejemplar de águila real en el Parque de las Rosas, en la Colonia Militar Marte, Alcaldía Iztacalco. El ave presenta una ala lastimada, por lo que la resguardamos y transportamos a la Estación Central, donde será entregada a la Brigada de Atención Animal”. La acción oportuna permitió asegurar al ejemplar y garantizar su traslado para recibir atención especializada.

El animal presentaba una lesión en su ala que le impedía volar. Foto: (Jefe Vulcano Cova)

Posteriormente, el águila fue canalizada a la Brigada de Atención Animal, instancia encargada de su valoración médica, tratamiento y, en caso de ser posible, su rehabilitación para un eventual regreso a su hábitat natural. Las autoridades recordaron que, ante el hallazgo de fauna silvestre lesionada, es fundamental no intentar manipularla y reportar de inmediato a los servicios de emergencia.

El águila real (Aquila chrysaetos) es una de las aves rapaces más grandes y emblemáticas del mundo. Puede alcanzar hasta 2.3 metros de envergadura alar y se caracteriza por su plumaje café oscuro con tonalidades doradas en la cabeza y el cuello.

Es una cazadora experta, con una visión excepcional que le permite detectar presas a grandes distancias, y se alimenta principalmente de mamíferos medianos, aves y reptiles.

El animal fue puesto a disposición de la Brigada de Vigilancia Animal para su recuperación. Foto: (Jefe Vulcano Cova)

En México, el águila real tiene un profundo valor simbólico y cultural, ya que es el ave que aparece representada en el Escudo Nacional, posada sobre un nopal y devorando una serpiente, imagen que remite al mito sobre la fundación de Tenochtitlan. Por ello, además de su importancia ecológica, representa identidad, fuerza y continuidad histórica para el país.

Desde el punto de vista de la conservación, el águila real está catalogada como especie protegida en México debido a la pérdida de hábitat, la cacería ilegal y la disminución de sus presas naturales. Aunque su distribución se asocia principalmente a zonas montañosas, semidesérticas y abiertas, ocasionalmente puede aparecer en áreas urbanas debido al desplazamiento, la desorientación o lesiones previas.

El rescate de este ejemplar en Iztacalco subraya la importancia de la coexistencia responsable entre la ciudad y la fauna silvestre, así como del trabajo coordinado entre autoridades y ciudadanía para proteger a las especies que forman parte del patrimonio natural y cultural de México.

