Semarnat y Profepa: así fueron detectados más de 600 kilos de mercurio líquido

Personal de ambas dependencias aseguraron el cargamento en el Puerto de Manzanillo, Colima

Con el confinamiento de mercurio
Con el confinamiento de mercurio líquido buscan proteger la salud pública. (Foto: Profepa)

Un operativo federal reciente reveló el retiro de más de 600 kilogramos de mercurio líquido en el puerto de Manzanillo, una acción clave en la lucha contra el tráfico internacional de sustancias peligrosas.

El procedimiento, encabezado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), permitió asegurar y disponer de este elemento altamente tóxico de manera segura, en el marco de compromisos internacionales y políticas nacionales de protección ambiental.

Detección y aseguramiento del cargamento en Manzanillo

El hallazgo del cargamento ocurrió en 2022 durante una inspección en el puerto de Manzanillo, Colima, donde agentes de la Agencia Nacional de Aduanas de México detectaron irregularidades en un envío declarado como “mercancía no regulada por la Semarnat”.

La revisión detallada, realizada por inspectores de Profepa, confirmó la presencia de 644 kilogramos de mercurio líquido, distribuidos en 48 rodillos de banda transportadora.

El cargamento carecía de la autorización requerida para su exportación y utilizaba un arancel inaplicable a la verdadera naturaleza del contenido, lo que motivó su aseguramiento preventivo. De inmediato, se solicitó la inmovilización del material y se inició un procedimiento administrativo para imponer las sanciones económicas correspondientes.

(Foto: Profepa)
(Foto: Profepa)

Así fue el operativo de traslado y disposición final

Bajo estrictos protocolos de seguridad ambiental y conforme a los lineamientos del Convenio de Minamata, el 17 de enero de 2026 el cargamento fue trasladado desde Manzanillo hasta el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. La operación incluyó:

  • Controles de seguridad química durante todo el trayecto
  • Transporte especializado y monitoreo ambiental permanente
  • Destino final en una empresa autorizada por la Semarnat para el proceso de estabilización y confinamiento definitivo

El objetivo de estas medidas es impedir que el mercurio regrese al entorno y asegurar su manejo responsable, en beneficio de la salud pública y la protección ecológica.

Riesgos, sanciones y compromisos internacionales

La exposición al mercurio representa un peligro severo para la salud humana y el medio ambiente. Según especialistas, este elemento puede dañar los sistemas nervioso, inmunitario, digestivo, así como órganos como la piel, pulmones, riñones y ojos, principalmente en etapas tempranas del desarrollo.

El marco legal mexicano, a través del artículo 414 del Código Penal Federal, establece penas de uno a nueve años de prisión y multas de hasta tres mil días para quienes trafiquen o exporten sustancias peligrosas sin autorización.

El Gobierno de México, mediante la Semarnat y la Profepa, refuerza con estas acciones su compromiso con el Convenio de Minamata y la Estrategia 4.3.4 del Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030. Así, se fortalece la prevención y el control de la contaminación para proteger la salud de la población y preservar un entorno sano.

