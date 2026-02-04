México

¿Por qué se celebra hoy el Día Internacional de la Fraternidad Humana y cuál es su poderoso significado?

Desde su cuenta de X, la secretaria de Gobernación conmemoró esta fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Cada 4 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Fraternidad Humana, una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para promover la paz, el respeto entre culturas, religiones y naciones, así como la convivencia basada en la solidaridad y la dignidad humana.

Esta jornada busca recordar que, más allá de las diferencias políticas, sociales, culturales o religiosas, todas las personas comparten una responsabilidad común: construir un mundo más justo, incluyente y libre de violencia.

Desde su cuenta de X, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación de México, recordó los valores celebrados en esta fecha: “Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la tolerancia y la solidaridad para construir una sociedad más humana, justa y en paz”, se lee en la publicación.

¿Cuál es el origen del Día Internacional de la Fraternidad Humana?

La ONU proclamó esta conmemoración en diciembre de 2020, estableciendo oficialmente el 4 de febrero como fecha internacional. La elección del día está vinculada a un acontecimiento histórico ocurrido en 2019 en Abu Dabi, cuando el papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, firmaron el Documento sobre la Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común.

Este documento marcó un precedente en el diálogo interreligioso, al promover valores como:

  • La tolerancia.
  • El respeto mutuo.
  • La libertad de creencias.
  • La cooperación entre pueblos.
  • El rechazo al extremismo y la violencia.

A partir de ese gesto simbólico, la ONU decidió convertir la fraternidad humana en un eje internacional para la construcción de paz.

¿Qué significa la fraternidad humana?

La fraternidad humana se refiere a la idea de que todas las personas son iguales en dignidad y derechos, sin importar su origen, religión, género, idioma o condición social. No es solo un concepto moral, sino un llamado práctico a actuar con empatía, solidaridad y responsabilidad colectiva.

En un mundo marcado por conflictos armados, migración forzada, desigualdad económica y discursos de odio, la fraternidad propone:

  • Fomentar el diálogo en lugar de la confrontación.
  • Defender los derechos humanos.
  • Combatir la discriminación.
  • Impulsar la inclusión social.
  • Promover la paz desde lo local hasta lo global.

La ONU sostiene que sin fraternidad no puede existir un desarrollo sostenible ni una convivencia real entre los pueblos.

¿Por qué es importante recordar esta fecha?

Conmemorar el Día Internacional de la Fraternidad Humana tiene como objetivo generar conciencia global sobre la necesidad de cooperar frente a los grandes retos actuales, como:

  • La pobreza.
  • El cambio climático.
  • Los conflictos armados.
  • La intolerancia religiosa.
  • La desigualdad social.

Además, se busca que gobiernos, instituciones educativas, organizaciones civiles y ciudadanos participen en actividades que fortalezcan la cultura de la paz y el respeto.

No se trata solo de un acto simbólico, sino de una invitación a reflexionar sobre cómo cada persona puede contribuir, desde su entorno, a una sociedad más justa y solidaria.

¿Cómo se puede practicar la fraternidad humana?

La fraternidad no se limita a discursos internacionales. En la vida cotidiana se refleja en acciones como:

  • Respetar opiniones diferentes.
  • Apoyar a quienes enfrentan exclusión.
  • Promover la empatía en la familia y el trabajo.
  • Rechazar el racismo y la violencia.
  • Participar en iniciativas comunitarias.

Celebrar el 4 de febrero es recordar que la paz comienza con decisiones individuales que impactan colectivamente.

El Día Internacional de la Fraternidad Humana es, en esencia, un recordatorio de que la humanidad solo avanza cuando entiende que sus diferencias no separan, sino que enriquecen el camino hacia un futuro más humano, justo y solidario.

