Liga de Expansión MX: estos son los horarios y sedes de los partidos de la Jornada 5

La emoción se enciende nuevamente en la Liga de Expansión con una nueva jornada del Clausura 2026, los clubes se preparan para sus enfrentamientos y los jugadores se encuentran listos para saltar al terreno de juego.

Aquí está la lista completa para ver todos los partidos de la Jornada 5. Así que toma nota, alista las botanas y las bebidas, ponte cómodo y no te pierdas ninguno de los encuentros de esta fecha.

Estos son los partidos programador para la fecha 5 de la Liga de Expansión MX

Tepatitlán vs Correcaminos

Fecha: 6 de febrero

Horario: 19:00 horas

Estadio Gregorio Tepa Gómez

Venados vs Alebrijes

Fecha: 6 de febrero

Horario: 19:00 horas

Estadio Carlos Iturralde Rivero

Mineros vs Morelia

Fecha: 6 de febrero

Horario: 21:00 horas

Estadio Carlos Vega Villalba

Atlante vs Tapatío

Fecha: 7 de febrero

Horario: 17:00 horas

Estadio Agustín Coruco Díaz

Jaiba Brava vs Irapuato

Fecha: 7 de febrero

Horario: 19:00 horas

Estadio Tamaulipas

Dorados vs Atlético La Paz

Fecha: 7 de febrero

Horario: 21:00 horas

Estadio Caliente

Tlaxcala vs Leones Negros

Fecha: Domingo 8 de febrero

Horario: 12:00 horas

Estadio Tlahuicole

Si quieres saber más sobre la Liga de Expansión, los partidos, los clubes, los futbolistas y demás estadísticas, está disponible la página web oficial de la competición.

Del Ascenso a la Expansión

Conformada por 15 equipos, la Liga de Expansión es la segunda división de la Liga MX, es decir, del futbol profesional nacional y forma parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Relativamente nueva, la Liga de Expansión como se conoce actualmente nació a principios del 2020, como un proyecto de emergencia ante la situación estructural pero sobre todo económica que se encontraban la mayoría de los clubes de la categoría.

Para solucionar este problema, los dirigentes del futbol mexicano crearon la Liga de Expansión cuyo principal cambio fue eliminar el descenso y ascenso, es decir, que el mejor equipo de la segunda división subiera a primera y el peor de la primera bajara a segunda.

En su lugar, los tres peores equipos de la Liga MX pagarían multas millonarias que se repartirían entre los clubes de La Liga de Expansión para que estos puedan cumplir con sus obligaciones financieras.

Esta serie de modificaciones provocaron críticas, principalmente por la eliminación del ascenso y descenso que para muchos expertos y analistas significó un retroceso en la competencia y en el desarrollo de jugadores jóvenes para el futbol mexicano.

Lo cierto es que el ascenso y descenso, así como la jugabilidad de la segunda división del futbol mexicano siempre ha sufrido cambios constantes.

Anteriormente se disputó la llamada “Liguilla del no descenso”, en la que dos o hasta cuatro equipos ubicados hasta abajo de la tabla general se disputaban en eliminaciones directas el no descenso, esto siempre y cuando la diferencia de puntos entre los equipos no fuera de cuatro puntos.

En los noventas se aplicó el porcentaje como método de descenso, el cual consiste en dividir el total de puntos obtenidos en determinado periodo de torneos entre el número de partidos disputados en ese mismo lapso; siendo el equipo que menor número tenga como resultado al final de la temporada el que descendería.

El ascenso y descenso de clubes, según dijeron, regresaría seis años después, es decir, hasta 2026. Sin embargo, el fracaso de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022 cambió el panorama.

Ahora, se esperan una serie de cambios dentro del futbol profesional, incluyendo la Liga de Expansión, entre los que se prevé el regreso del ascenso y descenso, antes de los esperado.

La Liga de Expansión se juega como su similar de primera división. Hay dos campeones por año que se definen a través de torneos cortos semestrales y liguillas de eliminación directa.

Los cuatro equipos mejor posicionados en la tabla general clasifican directamente, los ocho siguientes se disputan en repechaje un lugar a la siguiente ronda, luego se juegan cuartos de final, semifinal y final.

Los dos equipos ganadores de cada torneo corto se enfrentan y el club victorioso es nombrado campeón de campeones.