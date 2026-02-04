Christian Nodal manda mensaje a sus fans tras ataques en redes: “Ni se peleen”

Christian Nodal se presentará por segunda ocasión en la Plaza de Toros "La México" Crédito: (Jovani Pérez/ Infobae)

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores de redes sociales con un mensaje muy especial.

Se trata nada más y nada menos que de una petición para hacer caso omiso a las especulaciones que giran en torno a su vida. Esto debido a los constantes rumores que surgen en su contra, principalmente relacionados con su esposa Ángela Aguilar.

“CASM todo los gachos, los feos, los negativos, los chismes, ignórenlo, por favor, ya ni se peleen ni defiendan ni nada. Esta cuenta dice Nodal y es puntualmente hecha pa’ ustedes, pa’ estar conectados nosotros este canal. Así que si ven cualquier estupidez, ignórenla, por favor”, comenzó en su canal de difusión.

El cantante hizo un llamado a ignorar los rumores que circulan sobre su vida privada. IG: @nodal // @alexrodrigueztv

De esta manera, el intérprete de regional mexicano externó su deseo de que este 2026 terminen los ataques que tanto él como su esposa reciben en redes; no obstante, también dejó entrever que ‘no le quitan el sueño’, pues está enfocado en seguir con su carrera musical.

“Acompáñenme este año de esa manera, yo sé que a veces se la ponen difícil, que hacen con uno lo que les da la gana, cuando no me inventan una cosa, sacan otra y demás, pero ni mi corazón está ahí, ni mi visión está ahí y también quiero que sea así para ustedes", continuó.

Por último, pidió paciencia, pues muy pronto lanzará nueva música, así como un nuevo espectáculo.

Ángela Aguilar le regaló un caballo a Christian Nodal. (Capturas de pantalla)

“Hay que enfocarnos en en lo bonito, en disfrutar la vida, disfrutar la buena música y ya seguir pa’ delante. Vayan disfrutándose el álbum Me dejé llevar; Forajido, parte uno, parte dos; Pa’l cora aparte uno, parte dos; ¿Quién más como yo? En lo que llega la nueva musiquita y el nuevo álbum. Los amo", concluyó.

Nodal anuncia nuevo álbum

El intérprete de temas como “Adiós amor” o “Botella tras botella” compartió una gran noticia: muy pronto estrenará una nueva producción discográfica.

No reveló más información al respecto, por lo que se desconoce cómo se llamará el material y cuándo se estrenará el primer sencillo; no obstante, dejó entrever que se desprenderá una gira.

(IG: @nodal)

Y es que publicó una fotografía de una reunión que tuvo recientemente con su equipo de trabajo y añadió: “Ya tenemos nuevo show”.

Cabe recordar que el cantante tiene programados dos conciertos: uno en la Feria del Caballo Texcoco 2026 (14 de marzo) y otro en en La Plaza de Toros La México (29 de mayo).