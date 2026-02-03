México

Tren El Insurgente México-Toluca: Sheinbaum pedirá que personas con INAPAM tengan descuento en pasaje

El sistema de transporte dispone de 20 trenes, con una capacidad para 719 pasajeros cada uno

Claudia Sheinbaum. (Presidencia)
Durante la conferencia mañanera de este 3 de febrero, Claudia Sheinbaum anunció que posiblemente se implementará el descuento a personas que cuenten con INAPAM para el acceso al Tren Interurbano.

La mandataria destacó que la estación observatorio se encuentra en su mejor momento, asegurando que es “impresionante y enorme”. Invitó a todos los presentes y ciudadanos a conocer el nuevo transporte con ruta de Ciudad de México a Toluca.

El Tren Interurbano fue inaugurado el pasado 2 de febrero, tras 11 años y seis meses de trabajos y retrasos que alargaron el proceso de construcción. Este evento estuvo encabezado por la presidenta mexicana, quien le dio la bienvenida al tramo de Santa Fe-Observatorio.

Esta nueva infraestructura tendrá un servicio que comenzará en el extremo poniente del Valle de Toluca en Zinacantepec y terminará hasta la estación observatorio en la Ciudad de México, la cual se encuentra conectada con la Línea 1 del Metro CDMX, permitiendo que las personas puedan transportarse de manera más segura, rápida y eficiente.

Cada trayecto tiene un tiempo estimado de 50 minutos de terminal a terminal, de acuerdo con informes de las autoridades federales. Mientras que la frecuencia de paso de los trenes va entre cinco y siete minutos.

El sistema de transporte dispone de 20 trenes, con una capacidad para 719 pasajeros cada uno, en su mayoría sentados, pero dentro de sus instalaciones también existe un área para los usuarios de pie. Por lo que, Andrés Lajous Loaeza, director General de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, anunció que la velocidad máxima de los recorridos será de 160 km/h.

Claudia Sheinbaum durante la mañanera
¿Cuál es el costo del Tren Interurbano?

Las tarifas oficiales publicadas para el Tren El Insurgente dependen del origen y destino de cada viaje:

  • Ruta Zinacantepec-Observatorio: 100 pesos
  • Ruta Toluca Centro–Observatorio: 90 pesos
  • Ruta Metepec–Observatorio: 80 pesos
  • Ruta Lerma–Observatorio: 70 pesos

Mientras que los desplazamientos entre múltiples estaciones dentro del Valle de Toluca mantendrán un costo de 15 pesos, y las rutas intermedias de Zinacantepec–Lerma o Metepec de 20 pesos.

Los trayectos dentro de la Ciudad de México, de Santa Fe a Vasco de Quiroga cuestan 15 pesos, al igual que de Vasco de Quiroga a Observatorio. Mientras que en la ruta de Santa Fe a Observatorio alcanza los 25 pesos.

Niveles de la terminal Observatorio

  • Nivel 1 – Andén: permite el ascenso y descenso de pasajeros del Tren Interurbano
  • Nivel 2 – Vestíbulo: da acceso a las pasarelas hacia la Línea 1 del Metro CDMX, CETRAM Observatorio, la Terminal de Autobuses y Belén de las Flores.
  • Nivel 3 – Calle: espacio destinado al ascenso y descenso de vehículos.
  • Nivel 4 – Mezzanine: ofrece conexiones directas a la Línea 1 y la Línea 12.
  • Nivel 4 deprimido: área dedicada al paso de vehículos provenientes de Río Tacubaya.

