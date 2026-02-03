Se registra incendio en inmueble de la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la CDMX

Incendio en la colonia Guadalupe Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero. (X - @JefeVulcanoCova)

Durante la mañana de este 3 de febrero de 2026 se registró un incendio en un inmueble ubicado en la colonia Guadalupe Insurgentes, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), Ciudad de México.

El siniestro consumió el combustible del lugar, que de acuerdo a los primeros informes no estaba habitado desde hace algunos años.

Los bomberos de la CDMX en conjunto con funcionarios de Protección Civil, acudieron al lugar desde las primeras horas de este martes para atender la emergencia que generó caos en esa parte de la ciudad.

Incendio en taller automotriz

El Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Peréz Cova informó a través de su cuenta oficial de X que el incendio fue provocado en un taller automotriz, ubicado en la colonia Guadalupe Insurgentes en la GAM.

“En el lugar, también se almacenaba material de reciclaje como cartón y PET. El fuego ha sido confinado”, declaró la autoridad.

En su más reciente reporte, Cova anunció que el siniestro había sido extinguido en su totalidad, iniciando con las labores de remoción y enfriamiento.

Hasta el momento las autoridades no han reportado lesionados o personas intoxicadas.

Juan Manuel Pérez Cova a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)