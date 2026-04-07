De secuestro a violencia familiar: los 7 escándalos de Alberto del Río, ‘El Patrón’, exluchador de la WWE

El Patrón ha sido el mexicano más exitoso que ha pasado por la WWE. (Ilustración: Jesús Aviles)

La figura de Alberto del Río, “El Patrón”, exluchador de la WWE y uno de los nombres más reconocidos de la lucha libre mexicana en las últimas décadas, ha vuelto a colocarse en el centro de la controversia tras su reciente detención en San Luis Potosí por presunta violencia familiar contra su esposa Mary Carmen Rodríguez Lucero.

El caso no solo ha reavivado el interés sobre su situación legal actual, sino que también ha puesto bajo revisión una trayectoria marcada por episodios polémicos dentro y fuera del cuadrilátero, que van desde altercados públicos hasta acusaciones graves en México y Estados Unidos.

A lo largo de los años, José Alberto Rodríguez Chucuan, su nombre real, ha acumulado una serie de incidentes que han impactado tanto su carrera profesional como su imagen pública. Desde conflictos con empresas como la WWE, pasando por denuncias de violencia en relaciones personales, hasta señalamientos por delitos graves que llegaron a instancias judiciales, el historial del luchador refleja una constante de controversias que han acompañado sus logros deportivos.

A continuación, se presentan los siete escándalos más relevantes que han marcado su trayectoria.

Despido de WWE tras un altercado con un empleado (2014)

El Patrón ha sido el mexicano más exitoso que ha pasado por la WWE. (Ilustración: Jesús Aviles)

La primera gran controversia internacional de Alberto del Río se produjo en 2014. De acuerdo con la versión oficial de la World Wrestling Entertainment (WWE), el luchador fue despedido por “conducta poco profesional” tras protagonizar un incidente con un miembro del staff.

Según fuentes de la empresa y reportes de prensa, el altercado surgió luego de que el empleado realizara un comentario racista hacia el mexicano, lo que detonó una reacción física por parte de Del Río.

Tras su salida, el luchador denunció públicamente la existencia de actitudes discriminatorias dentro de la organización. Este episodio marcó su alejamiento temporal de la WWE y lo llevó a retomar su carrera en México y otras promociones internacionales.

Altercado público y disturbio doméstico con Paige (2017)

Saraya Jade Bavis, Page, y Alberto del Río. (Instagram: Page)

En 2017, Alberto del Río volvió a ser noticia tras un incidente con su entonces pareja, la luchadora británica Saraya-Jade Bevis (“Paige”). El hecho ocurrió en el aeropuerto de Orlando, donde testigos presenciaron una discusión y forcejeo.

La policía intervino y clasificó el hecho como disturbio doméstico, sin que se presentaran cargos. Ambos protagonistas evitaron mayores declaraciones, aunque la relación fue calificada tiempo después como “tóxica” en entrevistas y medios de espectáculos.

El episodio fue el primero de una serie de incidentes que, con el tiempo, se interpretarían como parte de un patrón de conflictos personales en la vida del luchador.

Arresto por violencia familiar tras denuncia de Paige (2018)

En 2018, Paige denunció a Alberto del Río por presunta violencia familiar en Estados Unidos. El luchador fue arrestado por autoridades locales, aunque el caso no prosperó judicialmente y no se presentaron cargos formales.

Ninguno de los dos realizó declaraciones públicas sobre el incidente, que quedó como antecedente en la lista de episodios conflictivos y personales del ex campeón mundial.

Acusación formal de secuestro agravado y agresión sexual en Texas (2020)

Alberto del Río con Reyna Quintero (Foto: Instagram/ @prideofmexico)

El 3 de mayo de 2020, Alberto del Río fue arrestado en San Antonio, Texas, tras la denuncia de su ex pareja Reyna Quintero. La fiscalía del Condado de Bexar lo acusó formalmente de secuestro agravado y cuatro cargos de agresión sexual.

Según la denuncia, la víctima declaró que fue atada con vendas de boxeo, amordazada y sometida a agresiones sexuales durante varias horas, entre el 3 y 4 de mayo. Además, relató que el luchador destruyó su celular y computadora portátil, intentó quemar su pasaporte y le propinó golpes en la cabeza. Los oficiales que acudieron al llamado de emergencia constataron lesiones visibles en la víctima, según los reportes policiales.

El proceso legal avanzó y la fianza fue fijada en 50.000 dólares. De haber sido encontrado culpable, Del Río enfrentaba una condena de hasta 99 años de prisión por secuestro agravado y hasta 20 años por cada cargo de agresión sexual. El caso se mantuvo abierto hasta diciembre de 2021.

En diciembre de 2021, el proceso judicial dio un giro definitivo. Reyna Quintero, la denunciante, declaró que había mentido en sus acusaciones, lo que llevó a la fiscalía a cerrar el expediente y exonerar completamente a Alberto del Río de los cargos.

El luchador publicó un comunicado oficial en redes sociales: “El Honorable Sistema Judicial del estado de Texas oficialmente ha liberado de todos los cargos (dismissed) al señor Alberto Rodríguez, conocido en la industria como Alberto Del Río o Alberto El Patrón. De esta manera, queda oficialmente exonerado de todos los cargos en su contra”. Agradeció al sistema judicial, a su equipo legal y a quienes lo apoyaron durante el proceso, y anunció su regreso al ring.

Suspensión por conducta violenta en AAA (2020)

Alberto del Rio, también conocido como El Patron, ha sido campeón máximo de la AAA en una ocasión. (Foto: twitter/@prideofmexico)

En 2020, Alberto del Río fue suspendido durante seis meses por la Lucha Libre AAA Worldwide (AAA) y la comisión local de Tijuana. La sanción se impuso tras un incidente en el que lanzó una silla a un fanático durante un evento, luego de un altercado verbal desde las gradas.

Las imágenes circularon en redes sociales y provocaron reacciones negativas en el ámbito luchístico nacional. La AAA y la comisión tomaron la decisión de manera inmediata para evitar incidentes futuros y sentar un precedente disciplinario.

Incidentes de violencia en televisión y reality shows (2025)

Conductores y producción de Venga La Alegría reaccionan a golpiza en vivo por parte de Alberto del Río ‘El Patrón’ (TV Azteca)

La conducta de Alberto del Río fuera de los cuadriláteros también ha sido motivo de polémica en la televisión mexicana. En 2025, durante la promoción de una pelea de AAA en el programa “Venga La Alegría”, agredió físicamente al luchador King Vikingo y rompió una mesa del set.

Ese mismo año, en el reality show “La Granja VIP”, tuvo varios altercados con el actor Eleazar Gómez y con otros participantes. Fue nominado automáticamente en el programa tras hacer contacto físico con otro concursante.

Diversos testimonios de miembros de la producción y de otros participantes, como Alfredo Adame, señalaron episodios de conducta agresiva.

Detención en San Luis Potosí por presunta violencia familiar contra su esposa (2026)

(Captura de pantalla)

El 6 de abril de 2026, Alberto del Río fue detenido en San Luis Potosí tras una llamada de emergencia realizada por su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima denunció agresiones físicas y verbales.

Personal de la Guardia Civil Estatal encontró a Mary Carmen con lesiones visibles en rostro y brazos, y detuvo al luchador en el domicilio familiar. Fue trasladado a la Fiscalía General del Estado para enfrentar cargos por violencia familiar y lesiones cometidas contra la mujer en razón de género.

Este episodio tuvo antecedentes: un mes antes, Mary Carmen Rodríguez Lucero intentó pedir ayuda, enviando un mensaje de WhatsApp a la periodista Flor Rubio, en el que expresó: “Pasé por una situación con mi esposo, fue un impulso de mi parte, ya cambié de opinión. No quiero molestar ni hacer más grandes las cosas”. La noticia actual se encuentra bajo investigación, y la esposa de Del Río permanece bajo resguardo médico y legal.

Quién es Alberto del Río, “El Patrón”

Alberto Del Río (Instagram/ @forointerlomas)

José Alberto Rodríguez Chucuan nació el 25 de mayo de 1977 en San Luis Potosí, México. Es hijo del legendario luchador Dos Caras y sobrino de Mil Máscaras. Mide 1,95 metros y pesa 100 kilogramos. Es licenciado en arquitectura por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

En su etapa amateur, destacó como luchador grecorromano, obteniendo medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y en los Juegos Panamericanos, y fue seleccionado nacional para los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, aunque México no envió equipo. Inició su carrera profesional como Dos Caras Jr. y alcanzó la cúspide internacional en WWE, donde se convirtió en el primer mexicano en ganar el Royal Rumble y el Money in the Bank el mismo año, además de conseguir nueve campeonatos mundiales en distintas promociones. Ha sido campeón en AAA, CMLL, WWE, TNA, y otras empresas extranjeras.

Ha trabajado como peleador profesional de artes marciales mixtas, presidente de Combate Américas y, desde 2022, comentarista en español para la UFC. Es padre de tres hijos: Sofía, Joseph y Stephanie Rodríguez.