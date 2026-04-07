Así fue el respaldo de Mary Carmen Rodríguez en el paso de Alberto del Río por La Granja VIP 2025

Mary Carmen defendió públicamente a Alberto del Río durante su participación en La Granja VIP. (Captura de pantalla La Granja VIP)

El luchador profesional Alberto del Río fue señalado por presunta violencia en contra de su esposa en San Luis Potosí, donde trascendió que habría sido detenido por elementos de la Guardia Civil estatal. Aunque hasta el momento la corporación no ha confirmado oficialmente el arresto, reportes indican que José Alberto Rodríguez, nombre real del deportista, quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado tras ser acusado de agredir física y verbalmente a su pareja.

La intervención policial se produjo el lunes 6 de abril, luego de que la víctima solicitó auxilio a través del sistema de emergencia 911. Al acudir al domicilio, los agentes confirmaron que la mujer presentaba lesiones, motivo por el cual procedieron a la aprehensión del exluchador.

La esposa del luchador se presentó en la gala del programa en noviembre de 2025, donde calificó de infundadas las versiones sobre supuesta violencia doméstica que involucraron a Del Río en el pasado. (Foto: twitter/@prideofmexico)

Cabe recordar que durante su participación en el reality La Granja VIP, Alberto del Río recibió un respaldo público constante de su esposa, María del Carmen Rodríguez Lucero, quien se convirtió en su principal defensora ante las cámaras y en redes sociales. El luchador, conocido como “El Patrón”, atravesó momentos de tensión dentro del programa, especialmente después de que el actor Alfredo Adame reactivó acusaciones legales previas en una asamblea transmitida en noviembre de 2025.

En esa ocasión, Mary Carmen Rodríguez se conectó a la gala del 7 de noviembre de 2025 y asumió un papel central en la defensa de su pareja, enfrentando de manera directa a Adame y negando categóricamente las versiones sobre supuestos hechos de violencia doméstica ocurridos en 2020 en Estados Unidos.

“Sí, lo vi en el 24/7 y sentí una gran impotencia al escuchar tanta infamia, al escuchar a este señor repitiendo una serie de mentiras que no debería de decir porque no tiene las bases ni los fundamentos para sostenerlas (…) el señor no conoce el caso, no está empapado de él y no conoce los documentos oficiales”, expresó Rodríguez ante el público del reality en ese entonces.

La pareja inició su relación en 2024 y, desde entonces, Mary Carmen se posicionó como un apoyo fundamental para el exluchador. Originaria de San Luis Potosí, atleta de alto rendimiento en ciclismo, participó en competencias como el Gran Premio Potosí y el GFNY. Su presencia en La Granja VIP fue descrita por testigos como determinante para la estabilidad emocional de Del Río, quien en el programa manifestó reiteradamente cuánto extrañaba a su esposa y cómo había sido clave para su recuperación anímica tras la muerte de su anterior pareja en 2022.

Rodríguez Lucero, atleta de alto rendimiento, se convirtió en un pilar emocional para el exluchador, acompañándolo en uno de los momentos más tensos del reality y tras la pérdida de su anterior pareja. (Captura de pantalla La Granja VIP)

Durante la transmisión, Rodríguez subrayó que las autoridades estadounidenses, incluyendo al FBI, investigaron el caso legal en el que se vio envuelto Del Río y terminaron por cerrarlo por falta de pruebas. “Mi marido dejó ese problema atrás desde hace mucho tiempo, no porque una persona no haya declarado, sino porque se hizo una investigación seria por parte del FBI (...) las acusaciones fueron mentidas y fueron desechadas”, afirmó Rodríguez Lucero.

En aquel momento la intervención de Rodríguez fue para defender a su esposo, “Tenía otra idea de usted, pero creo que es una persona totalmente deleznable que tiene podrida el alma porque solamente alguien así puede utilizar un recurso tan bajo para lastimar a una familia que ya padeció ese dolor”, sentenció Rodríguez.

De igual manera hubo una ocasión en la que la deportista se conectó en vivo para platicar con su esposo durante el reality, totalmente en vivo y ambos rompieron en llanto.

“Quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti, que te amo con todo mi corazón que estás siempre aquí. Como tú me dices cada noche, estás haciendo todo maravilloso, sé fuerte, eres un hombre grandioso, espectacular, hermoso... Te amo con todo mi croazón, no dudes nunca que aquí estoy mi sol, no dudes, no tengas miedo, ahí voy a estar siempre”, declaró María del Carmen Rodríguez.