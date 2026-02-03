Fallecen cinco personas en el incendio de una residencia de ancianos en el norte de China

Pekín, 3 feb (EFE).- Cinco personas murieron este lunes en un incendio registrado en una residencia de ancianos de la provincia china de Heilongjiang, en el noreste del país, informó este martes la cadena estatal CCTV.

Según un comunicado de las autoridades locales difundido por este medio, el fuego se declaró en torno a las 15:00 horas (07:00 GMT) en un centro geriátrico situado en el distrito de Jianhua, al norte de Qiqihar, la segunda ciudad más poblada de la provincia.

Los servicios de bomberos, emergencias y sanidad se desplazaron rápidamente al lugar y consiguieron sofocar las llamas hacia las 15:19 horas (07:19 GMT), si bien el siniestro se saldó con cinco fallecidos.

Las causas del incendio continúan bajo investigación, precisó CCTV.

El suceso se suma a una serie de incendios mortales registrados en los últimos meses en distintas regiones del país, lo que ha reavivado la preocupación por las condiciones de seguridad en edificios residenciales y comerciales en China.

En diciembre del año pasado, doce personas murieron en el incendio de un edificio residencial en la provincia sureña de Cantón, mientras que en abril, sendos incendios en un restaurante de la ciudad de Liaoyang (provincia nororiental de Liaoning) y en otra residencia de ancianos en la provincia de Hebei (norte) causaron 22 y 20 muertos, respectivamente. EFE